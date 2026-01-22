دبي، الإمارات: أعلنت BingX، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، عن تحقيق إنجاز لافت لخدماتها المرتبطة بالأسواق المالية التقليدية، حيث تجاوز حجم التداول خلال 24 ساعة حاجز 3.67 مليار درهم. وشكّل منتج BingX TradFi Gold أكثر من 1.86 مليار درهم من هذا الإجمالي، ما يعكس الاهتمام المتزايد من المستخدمين ومستويات عالية من التفاعل والنشاط.

ومنذ إطلاق BingX TradFi، وهي ميزة متكاملة تتيح التداول عبر مجموعة واسعة من الأصول المالية الواقعية، شهدت المنصة إقبالاً قوياً من المستخدمين. ويعكس تفاعل المتداولين الاهتمام المتزايد بخدمات BingX المتنوعة، التي تشمل السلع، وأسواق العملات الأجنبية، والأسهم، والمؤشرات. كما شهدت خدمة TradFi Copy Trading نمواً متسارعاً، حيث سجلت ذروة تداول يومية بلغت نحو 190.4 مليون درهم خلال فترة 15 يوماً فقط.

وفي هذا السياق، قالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: "مع استمرار تنامي الطلب على حلول ومنتجات التمويل التقليدي، نواصل تصدّر المشهد من خلال تقديم منتجات وخدمات قوية تواكب الاحتياجات المتغيرة لمستخدمينا. وتوفّر مجموعتنا الموسّعة من الخدمات للمتداولين خيارات أوسع وإمكانية وصول أشمل إلى الأسواق، ما يفتح آفاقاً وفرصاً جديدة في بيئة ديناميكية ومتسارعة. ويُعد هذا الإنجاز في حجم التداول ضمن خدمات التمويل التقليدي دليلاً واضحاً على القدرات القوية التي تتمتع بها BingX، وعلى الثقة الكبيرة التي يضعها المستخدمون في منصتنا".

حول منصة BingX

تأسست منصة BingX في عام 2018، وتعتبر اليوم إحدى المنصات الرائدة لتداول العملات الرقمية، وتقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم. وتوفر العديد من المنتجات والخدمات بما يشمل التداول الفوري، والمشتقات، والتداول بالنسخ، وإدارة الأصول، وجميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواءً. وتلتزم BingX بتقديم منصة موثوقة تمكن المستخدمين بأدوات مبتكرة ومزايا ثورية للارتقاء بكفاءة تداولهم. وفي عام 2024، باتت BingX الشريك الرسمي لتبادل العملات الرقمية لنادي تشيلسي لكرة القدم، وأول شريك من منصات تداول العملات الرقمية لفريق "سكوديريا فيراري إتش بي".

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل عبر: media@bingx.com

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://bingx.com/

-انتهى-

#بياناتشركات