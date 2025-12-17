دبي: أعلنت منصة BingX ، العالمية لتداول العملات الرقمية عن استثمار نحو 1.1 مليار درهم "300 مليون دولار" في تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار خطتها للتحول إلى منصة تداول رقمية من الجيل الجديد تعتمد على التحليل الذكي والبيانات المتقدمة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق المنصة نمواً سنوياً بـ100 % خلال العام 2025، وتجاوز قاعدة مستخدميها 40 مليون مستخدم حول العالم، إلى جانب تسجيل حجم تداول قياسي خلال 24 ساعة تجاوز 26 مليار دولار، ما يعكس قوة السيولة وتسارع وتيرة التوسع العالمي.

وتعكس هذه المؤشرات المالية والتشغيلية الأداء المتقدم للمنصة ضمن واحدة من أسرع منصات الأصول الرقمية نمواً على مستوى العالم، مدعومة باستراتيجية توسعية تركز على الابتكار واستباق تحولات السوق.

وقد أسهم الاستثمار المكثف في الذكاء الاصطناعي في استقطاب أكثر من 3 ملايين مستخدم مبكر يعتمدون على أدوات تحليل وتداول ذكية توفر رؤى معمّقة تدعم اتخاذ القرار في بيئة تداول عالية التقلب.

وقالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: "إن الوصول إلى 40 مليون مستخدم لا يمثل رقماً فحسب، بل يعكس مستوى الثقة التي منحنا إياها المستخدمون والشركاء حول العالم. فكل مرحلة نمو نحققها تؤكد التزامنا بالابتكار والأمان ووضع المستخدم في صلب أولوياتنا، وتدفعنا لمواصلة تطوير حلول تداول أكثر ذكاءً وكفاءة تلبي تطلعات السوق العالمية."

وعلى صعيد البنية التشغيلية، واصلت BingX تطوير نموذج التمويل الهجين CeDeFi عبر إطلاق BingX Chainspot، الذي يجمع بين كفاءة المنصات المركزية وشفافية التمويل اللامركزي، بما يمنح المستخدمين مرونة أعلى وثقة أكبر في إدارة الأصول الرقمية.

وعززت المنصة حضورها في سوق المشتقات، حيث صُنّفت ضمن أفضل خمس منصات عالمية لتداول العقود الآجلة، إلى جانب توسعها في السوق الفوري ليشمل أكثر من 1,100 زوج تداول مع تكاملها مع 170 شبكة بلوك تشين عامة.

وتواصل BingX دعم أعلى معايير الأمان من خلال إثبات احتياطيات بنسبة 100% وصندوق حماية بقيمة 150 مليون دولار، وحصولها على شهادات أمن معلومات دولية، ما يدعم استدامة نموها وثقة المستثمرين.

