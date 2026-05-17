المنامة، مملكة البحرين : أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني، وبناء برامج متخصصة تسهم في الارتقاء بمهارات الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف والخبرات التي تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن نهج بيت التمويل الكويتي الرامي إلى الاستثمار المستدام في رأس المال البشري، من خلال توفير بيئة تعليمية وتطويرية متقدمة تتيح لموظفيه اكتساب المهارات المستقبلية والقدرات القيادية والتشغيلية التي تعزز جاهزية البنك لمواصلة النمو والابتكار، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية على تقديم حلول تدريبية وتطويرية مصممة خصيصاً بما يتوافق مع احتياجات بيت التمويل الكويتي ومتطلباته المؤسسية، إلى جانب التعاون المشترك بين الطرفين لاستكشاف وتطوير برامج نوعية تشمل "أكاديمية الكفاءة التشغيلية"، و"أكاديمية الخدمات المصرفية للأفراد"، وبرامج "مهارات المستقبل" الموجهة لموظفي البنك، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية ودعم التميز المهني.

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "نؤمن في بيت التمويل الكويتي - البحرين بأن تطوير الكفاءات البشرية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة النجاح وتحقيق التميز المؤسسي، ولذلك نحرص باستمرار على توفير برامج تطويرية نوعية تسهم في تنمية قدرات موظفينا وتمكينهم من مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي. وتأتي هذه الشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في إطار سعينا لتعزيز منظومة التعلم والتطوير داخل البنك وفق أفضل الممارسات المهنية العالمية".

وأضاف د. زهران "نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تصميم برامج متخصصة ترتكز على الاحتياجات الفعلية للكوادر الوطنية العاملة في البنك، بما يدعم رفع مستويات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات المصرفية، وتنمية المهارات المستقبلية التي باتت تشكل عنصراً محورياً في تطوير بيئة العمل المصرفية الحديثة".

من جانبه، صرح د. أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) قائلاً: "يسعدنا التعاون مع بيت التمويل الكويتي - البحرين في هذه المبادرة التي تعكس أهمية الشراكات المؤسسية في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع المالي في مملكة البحرين. ويحرص المعهد على تقديم حلول تدريبية وتطويرية متقدمة ومصممة وفق احتياجات القطاع، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام على مستوى الأداء المؤسسي والفردي."

وأضاف د. الشيخ "نسعى من خلال هذا التعاون إلى العمل بشكل وثيق مع بيت التمويل الكويتي - البحرين لتطوير برامج نوعية تواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي، وتدعم إعداد كوادر مصرفية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة."

ويواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز النمو المستدام، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية الرائدة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، ودعم مسيرة الابتكار والتميز في تقديم الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

-انتهى-

