المنامة : وقّع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وبنك الجزيرة شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات المهنية، وذلك ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى أن يكون الخيار الأول لاستقطاب وتنمية أفضل الكفاءات، وبما يعكس دور المعهد في دعم بناء وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية في القطاع المصرفي.

وجرى توقيع المذكرة في مقر بنك الجزيرة بمدينة الرياض، عقب إطلاق الهوية الجديدة للبنك، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من التحول المؤسسي. وقد وقّع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي للمعهد، والأستاذ فيصل المنصور، نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة رأس المال البشري والإستراتيجية والدعم المؤسسي في بنك الجزيرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتهدف الشراكة إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات تطوير الكفاءات المصرفية وبناء القدرات القيادية والمهنية للكوادر الوطنية، من خلال مبادرات تعليمية وتدريبية تسهم في إعداد كوادر سعودية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، وتعزيز استدامة المعرفة المؤسسية داخل المؤسسات المصرفية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF: "نعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الجزيرة، التي تؤكد المكانة الإقليمية لمعهد BIBF كشريك موثوق في بناء وتطوير الكفاءات المصرفية الوطنية. ويواصل المعهد، من خلال هذا التعاون المستمر، الإسهام في إعداد كوادر سعودية مؤهلة وفق معايير دولية، بما يعزز جاهزية القطاع المالي ويدعم مسارات التطوير المؤسسي في المملكة والمنطقة."

من جانبه، أشار الأستاذ فيصل المنصور، نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة رأس المال البشري والإستراتيجية والدعم المؤسسي في بنك الجزيرة، إلى أن الشراكة مع معهد BIBF تدعم توجه البنك في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء قدرات قيادية قادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكداً أن تنمية الكفاءات البشرية تمثّل أولوية لخدمة استراتيجيه في جعل البنك الخيار الأول لأفضل الكفاءات.

وتعكس هذه الشراكة توجهاً مشتركاً نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي، بما يدعم جاهزية القطاع المالي وامتدادًا لجهود بنك الجزيرة في دعم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030، من خلال الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع المالي، بما يسهم في رفع جاهزية الكفاءات السعودية وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي.

نبذة عن معهد BIBF

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981 تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، ويُعد المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني في مملكة البحرين والمنطقة. ويؤدي المعهد دوراً محورياً في تطوير رأس المال البشري، من خلال تقديم برامج معتمدة دولياً في مختلف التخصصات المهنية.

ويمتد نطاق خدمات المعهد إلى أكثر من 64 دولة حول العالم، مما يعزز مكانته كمركز تدريب وتعليم ذو طابع عالمي. وتشمل مجالات التدريب في المعهد: الصيرفة والتمويل، الصيرفة الإسلامية، التحول الرقمي، التأمين، القيادة والإدارة، إلى جانب البرامج الأكاديمية والتنموية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات تعليمية مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bibf.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني media@bibf.com أو الهاتف +973 17815561.

نبذة عن بنك الجزيرة

ويُعد بنك الجزيرة أحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يلتزم بدعم الرفاهية المالية للأفراد والشركات والمؤسسات عبر حلول مصرفية متخصصة ومتكاملة في إدارة الثروات، تقوم على فهم عميق لاحتياجات العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد.

كما يواصل البنك تعزيز مكانته كشريك موثوق لقطاع الأعمال وداعم رئيسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قيادته لمسار التحول الرقمي من خلال منصاته المتطورة، مثل "الجزيرة أونلاين" وتطبيقات الهواتف الذكية، مقدّمًا تجربة مصرفية سلسة وآمنة تتيح للعملاء إدارة شؤونهم المالية في أي وقت ومن أي مكان.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.aljazirabank.com.sa.

