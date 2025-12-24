المنامة: أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن إطلاق برنامج تعلّم إلكتروني جديد في التنمية المستدامة، يهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وذلك لموظفي القطاعين العام والخاص، والطلبة الجامعيين، والمهتمين بهذا المجال، في إطار دعم مسارات التنمية الوطنية وبناء القدرات البشرية.

ويأتي إطلاق البرنامج انسجاماً مع أولويات مملكة البحرين في التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة، ودعم مسار الحياد الكربوني، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لوظائف الاقتصاد الأخضر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي على مستوى القطاعات المختلفة، وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة ورؤية البحرين الاقتصادية.

ويقدّم البرنامج محتوى تفاعلياً يشرح المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة والقضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة عبر دراسات حالة محلية وعالمية وتمثيلات مرئية، إلى جانب اختبارات قياسية، وذلك لتزويد الكوادر الوطنية بالأدوات المعرفية اللازمة لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

وفي هذا الصدد، قال السيد بسّام كازروني، رئيس تطوير الأعمال والقائم بأعمال رئيس مركز الصيرفة والتمويل في معهد BIBF: "يمثل هذا البرنامج خطوة عملية لدعم مساعي المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، حيث يسهم في تعزيز المعرفة بأساسيات التنمية المستدامة وتجهيز القوى العاملة بالمهارات المطلوبة لمواكبة متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية المؤسسات الوطنية."

ويُتاح البرنامج عبر منصة التعلّم الإلكتروني التابعة للمعهد، بما يوفر مرونة التعلّم في أي وقت ومن أي مكان، كما يتضمن تقييمات قبلية وبعدية لقياس الأثر التعليمي، إضافة إلى حقيبة أدوات قابلة للتحميل تضم نماذج وتوجيهات تطبيقية تساعد المشاركين على تحويل المعرفة المكتسبة إلى ممارسات عملية داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم.

لمزيد من المعلومات حول البرنامج وآلية الالتحاق، يمكن الاطلاع على الرابط التالي: https://www.bibf.com/course-information/?code=EX1GBO102

نبذة عن معهد «BIBF»

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981، تحت مظلة مصرف البحرين المركزي. ويعتبر المعهد المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة. ويقوم بدور محوري في تقديم البرامج والمبادرات للتدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين بالإضافة إلى 64 دولة حول العالم، مما يضفي عليه الطابع العالمي.

ويلتزم المعهد بالتميّز في مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، ويعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في المجالات التالية:

