المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركاتBeyon عن توقيع شراكة استراتيجية مع سيسكو لتحديث البنية الأساسية لشبكة الإنترنت (IP Backbone) ، بما يعزز القدرات الجوهرية للشركة، ويحسن أداء الشبكة وقابليتها للتوسع، ويضمن جاهزيتها لدعم خدمات متقدمة في مجالات الموبايل، والخدمات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، في جميع أنحاء مملكة البحرين.

تم توقيع الاتفاقية من قبل راشد محمد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة بتلكو، وزيّان صادق، المدير العام لشركة سيسكو لمزودي الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بحضور ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو وعدد من المسؤولين التنفيذيين من كلا الشركتين، خلال اجتماع عُقد في شركة Beyon في الهملة، البحرين

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم سيسكو بتوفير تقنيات شبكية متطورة تشمل حلول التوجيه المتقدمة، والأتمتة، وأدوات المراقبة الذكية. وتهدف شركة بتلكو إلى تعزيز أداء الشبكة بشكل كبير وتقديم اتصال أسرع وأكثر موثوقية، بما يضمن تحسين تجربة زبائن خدمات الموبايل والخط الثابت وزبائن قطاع الأعمال في المملكة.

كما يُؤسس هذا التحديث قاعدة قوية لعمليات الشبكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويمهّد الطريق لتعزيز مستويات الذكاء، والأتمتة، والكفاءة التشغيلية. وستُمكّن هذه التحسينات شركة بتلكو من تقديم جودة خدمة فائقة ومرونة أكبر لدعم تقنيات شبكة الجيل الخامس المتطورة (5G-Advanced)، والاستعداد لخدمة الجيل السادس (6G)، وإنترنت الأشياء، وتقنيات تقسيم الشبكة، والخدمات السحابية الأصلية، بما يدعم أهداف التحول الرقمي في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، قال راشد محمد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة بتلكو: "تمثل شراكتنا مع سيسكو خطوة بارزة في استراتيجية تطوير شبكة بتلكو. نحن نعمل على تحديث البنية الأساسية لشبكة الإنترنت (IP Backbone)، لضمان جاهزيتها للمستقبل، وقدرتها على دعم الخدمات الرقمية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستسهم في تشكيل المرحلة القادمة من الاتصال في البحرين. هذا التعاون سيمكّننا من تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية وذكاءً لزبائننا، ويسهم في دعم الطموحات الرقمية الوطنية للبحرين."

ومن جانبه، علق زيّان صادق، المدير العام لشركة سيسكو لمزودي الخدمات في الشرق الأوسط وإفريقيا:

"نفخر بشراكتنا مع شركة بتلكو لتقديم تقنيات متطورة تدعم مستقبل التحول الرقمي. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على دعم شركة بتلكو في تطوير شبكتها، بحيث يكون الذكاء والأتمتة في جوهرها، مما يتيح كفاءة تشغيلية أعلى وقدرة أكبر على التوسع والابتكار."

تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع سيسكو التزام شركة بتلكو المستمر بالاستثمار في بنية تحتية متقدمة ودعم رؤية البحرين الوطنية للتحول الرقمي والابتكار.

نبذة عن بتلكو إحدى شركات Beyon:

بتلكو إحدى شركات Beyon، هي المزود الرائد لحلول الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتساهم في تعزيز التواصل بين الأفراد، وتمكين الشركات، ودعم تنمية المجتمعات.

تقدم بتلكو خدماتها للمؤسسات، والأفراد والجهات الحكومية والأسواق العالمية ضمن واحدة من أكثر البيئات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضم محفظتها المتكاملة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الاتصالات الثابتة والموبايل وخدمات الإنترنت، وخدمات السحابة، وحلول مركز البيانات. وبفضل بنيتها التحتية المتقدمة، توفر بتلكو حلولًا موثوقة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات المتنامية. كما تملك الشركة مشاريع رئيسية للبنية التحتية تشمل المشاركة في الكابل الدولي SEA-ME-WE 6، وكابل الخليج، أول كابل بحري مملوك بالكامل للشركة، إلى جانب مركز جديد متطور للبيانات.

