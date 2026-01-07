المنامة، البحرين: أعلنتBeyon Money Business ، إحدى شركات Beyon، وشركة إيزي للخدمات المالية (إيزي بي)، المؤسسة المالية البحرينية المتخصصة في تقديم خدمات نقاط البيع والمدفوعات عبر بوابات الدفع الإلكترونية والمرخصة من مصرف البحرين المركزي، عن توقيع اتفاقية شراكة. وبموجب هذه الشراكة، أصبحت Beyon Money Businessأول محفظة رقمية في البحرين تعمل بشكل متكامل مع أجهزة نقاط البيع الخاصة بشركة إيزي بي في المملكة.

في إطار شراكة استراتيجية تم توقيعها بين الطرفين خلال عام 2025، تأتي هذه الخطوة لتقديم شبكة دفع متكاملة وآمنة قائمة على البيانات، تربط بين إيزي بي وتجارها و Beyon Money Business في منصة واحدة متكاملة. تمكّن الحلول الجديدة التجار من قبول المدفوعات الرقمية السريعة والآمنة وبدون تلامس من خلال Beyon Money Business، إلى جانب الاستفادة من تحليلات فورية للمبيعات وأدوات إدارة المطابقة المالية والتحليلات المتقدمة. وتهدف هذه المزايا إلى مساعدة الشركات من جميع الأحجام، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العمل بكفاءة أكبر.

ومن خلال هذه الشراكة، تعمل كل من Beyon Money Business وإيزي بي على تمكين التجار من تحويل كل عملية دفع إلى فرصة للنمو، وتحويل أجهزة نقاط البيع من مجرد أدوات لإتمام المعاملات إلى أدوات استراتيجية لدعم تطوير الأعمال. كما يستفيد التجار من تسويات أسرع، وإجراءات انضمام مبسطة، وتقنيات آمنة ومرنة تلبي احتياجات الأعمال الحديثة، بينما يتمتع الزبائن بتجربة دفع سلسة ومريحة عبر المدفوعات الرقمية.

وقال محمد عبدالعال الفهد، مدير أول قطاع الأعمال في شركة Beyon Money Business:"نفخر بهذه الخطوة الجديدة مع إيزي باي لتقديم تجربة دفع مبتكرة. وبصفتنا أول محفظة متكاملة مع شبكة أجهزة نقاط البيع التابعة لإيزي باي، فإننا نعيد تعريف طريقة تفاعل التجار والزبائن، من خلال تقديم مدفوعات آمنة وبدون تلامس، بالإضافة إلى توفير رؤى قيّمة تساعد الشركات على النمو بثقة."

وقال نايف العلوي المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (إيزي بي): "يسرّنا الإعلان عن هذا التكامل Beyon Money Business . ومن خلال هذه الشراكة، سنتمكن من إنشاء منظومة مدفوعات قوية ومتكاملة تزوّد التجار بأدوات متطورة تعزز الأداء والربحية وتحسن تجربة الزبائن."

نبذة عن Business Beyon Money:

توفر Beyon Money Business، إحدى شركات Beyon ، أدوات شاملة للإدارة المالية، إلى جانب حلول محاسبية متطورة تتيح إجراء كافة التسويات المحاسبية اللازمة. كما توفر أيضًا حسابات استثمارية تحقق عائدات تنافسية على السيولة في الشركات مع خدمة Flexi Invest، وإمكانية الاسترجاع النقدي بنسب تنافسية مع كل عملية إنفاق.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.beyonmoneybusiness.com

