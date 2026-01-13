المنامة، البحرين: وقّعت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة قريب ديتا سنترس، أول مزود لمراكز البيانات الطرفية في الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر شركة Beyon في البحرين. ووقّع الاتفاقية كلٌّ من هاني عسكر، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في بتلكو، وآنيماري فان زاديلهوف، الرئيس التنفيذي للإيرادات في قريب ديتا سنترس، وذلك بحضور ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، والسيد بروس جينينغز، رئيس مجلس إدارة مراكز بيانات قريب، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة قريب ديتا سنترس إدارة وتشغيل أول مركز بيانات تشغيلي لها في المنطقة، وذلك من خلال عقد إيجار طويل الأجل لمنشأة بتلكو الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. ويُتيح ذلك شركة قريب تقديم خدمات استضافة مشتركة سيادية، ذات زمن استجابة سريع، وجاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، موجهة للشركات ومزودي الخدمات السحابية والمنصات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تعكس هذه الشراكة التزام بتلكو بتوفير بنية تحتية للبيانات تتميز بالأداء العالي وإمكانيات التوسع والكفاءة في استهلاك الطاقة، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع، بما يلبي احتياجات المنطقة من الحلول الرقمية المتطورة. وتمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول ملموسة للمشروع للانتقال من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الاستعداد للتشغيل.

يقع مركز البيانات ، ضمن موقع Data Oasis التابع لشركة Beyon في جنوب مملكة البحرين، ويعدّ الأول من نوعه في المملكة، ويشكل ركيزة أساسية ضمن استثمارات بتلكو المستمرة في البنية التحتية الرقمية من الجيل القادم. ويوفر المركز مساحة 6000 متر مربع قابلة للتوسع، مخصصة للمشاريع والشركات الكبرى المتخصصة في الحوسبة السحابية التي توفر حلول متطورة في مجالي استضافة البيانات والاتصالات.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال هاني عسكر، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في شركة بتلكو: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز استراتيجية مركز البيانات وتحقيق التميز التشغيلي، بما يتيح لنا توسيع نطاق حضورنا عبر قطاعات السوق الرئيسية. إننا سعداء بالتعاون مع شركة قريب كشريك موثوق في مركز البيانات المعتمد على تقنية المساحات البيضاء، والذي يعد رمزًا للتقدم الذي تحققه مملكة البحرين في مسيرة التحول الرقمي. ومن خلال هذا التعاون، نسعى معًا إلى توفير بنية تحتية للبيانات تتميز بالأمان والاعتمادية إلى جانب قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل، بما يدعم احتياجات الشركات والهيئات الحكومية على حد سواء."

من جانبها، قالت آنماري فان زاديلهوف، الرئيس التنفيذي للإيرادات في شركة قريب: "نفخر بالتعاون مع بتلكو، إحدى شركات Beyon، في هذه المبادرة الاستراتيجية. وتمثل هذه المنشأة أول مركز بيانات تشغيلي لشركة قريب ديتا سنترس، ومحطة مفصلية في تقديم خدمات الاستضافة الطرفية عالية الأداء والقابلة للتوسع والسيادية المخصصة لمزوّدي الخدمات السحابية وشركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات في الشرق الأوسط. ومن خلال هذا التعاون، نُسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين، بما يتيح لزبائننا توسيع قدراتهم في مجالات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بثقة".

الجدير بالذكر ان هذه الشراكة بين بتلكو، إحدى شركات Beyon، وشركة قريب ديتا سنترس تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية، وتعكس رؤية المملكة الطموحة في أن تكون وجهة رائدة للابتكار والاتصال والنمو المستدام. يوفر مركز البيانات الجديد خدمات عالية الطلب لزبائن رئيسيين في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها.

صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon . للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معPublic.Relations@beyon.com

تابعنا:

الانستغرام: https://www.instagram.com/batelco/

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/batelco/

يوتيوب: https://www.youtube.com/user/batelco

فيسبوك: https://www.facebook.com/batelco

X: https://x.com/batelco

نبذة عن بتلكو إحدى شركات Beyon:

بتلكو إحدى شركات Beyon، هي المزود الرائد لحلول الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتساهم في تعزيز التواصل بين الأفراد، وتمكين الشركات، ودعم تنمية المجتمعات.

تقدم بتلكو خدماتها للمؤسسات، والأفراد والجهات الحكومية والأسواق العالمية ضمن واحدة من أكثر البيئات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضم محفظتها المتكاملة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الاتصالات الثابتة والموبايل وخدمات الإنترنت، وخدمات السحابة، وحلول مركز البيانات. وبفضل بنيتها التحتية المتقدمة، توفر بتلكو حلولًا موثوقة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات المتنامية. كما تملك الشركة مشاريع رئيسية للبنية التحتية تشمل المشاركة في الكابل الدولي SEA-ME-WE 6، وكابل الخليج، أول كابل بحري مملوك بالكامل للشركة، إلى جانب مركز جديد متطور للبيانات.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.batelco.com .

نبذة عن قريب ديتا سنترس :

يقع مقر المركز في البحرين، ويعد شركة ناشئة مؤهلة لتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات مراكز البيانات مع التركيز على منطقة الخليج ومصر والأردن. ويسعى المركز إلى تقديم حلول متطورة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمنطقة.

يملك المركز إمكانيات للتعاقد في عدة مواقع، بما يعزز مكانته باعتباره المزود الوحيد للخدمات الشاملة في منطقة الشرق الأوسط في هذا القطاع. وتلتزم الشركات بالحفاظ على أعلى المستويات التشغيلية الدولية، مع ضمان تقديم خدمات سلسة تدعمها ممارسات تعاقد عالمية المستوى واتفاقيات مستوى الخدمة.

ويسهم النهج المبتكر الذي تطبقه مراكز بيانات قريب على رسم ملامح مراكز البيانات وحلول الخدمات في المنطقة، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة لبنية تحتية موثوقة وقابلة للتوسع لمراكز البيانات في المنطقة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.qareebdc.com

-انتهى-

#بياناتشركات