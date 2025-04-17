محفظة "Bede" في السودان ستسهل إجراء المعاملات والتحويلات المالية دون حساب مصرفي ودون إنترنت

بورتسودان – الكويت : أطلقت شركة Zain Fintech – ذراع مجموعة زين في خدمات التكنولوجيا المالية - المحفظة الرقمية المالية "بيدي" Bede في السودان، لتمكين العملاء من إجراء مجموعة واسعة من المعاملات المالية مباشرة عبر هواتفهم النقالة، دون الحاجة إلى حساب مصرفي تقليدي أو بطاقة مصرفية.

وأوضحت الشركة أن محفظة "بيدي" Bede تقدم خدمات مالية آمنة، وهي مصممة لجميع أنواع الهواتف بما في ذلك الهواتف التقليدية، لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع السودان، حيث ستبدأ خدمات المحفظة الرقمية بتقديم عدد من المعاملات الأساسية كمرحلة أولى، مثل تحويل واستلام الأموال، شحن الرصيد، سداد الفواتير، التسوق، والسحب والإيداع النقدي، وكل ذلك من خلال شبكة واسعة من الوكلاء المعتمدين المنتشرين في المناطق والأسواق، كما تتيح الخدمة التحويل من وإلى البنوك المحلية.

الجدير بالذكر أن تطبيق "بيدي" Bede يتوفر على متاجر التطبيقات لمستخدمي الهواتف الذكية، وقد أقيم حفل الإطلاق وسط حضور حكومي عالي المستوى، ممثلاً في مجلس السيادة والوزارات الاتحادية والولائية والسفراء، إلى جانب المختصين والشركاء من البنوك.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود "إطلاق محفظة Bede يمثل خطوة أخرى لنا في زين نحو تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الأسر والنساء والشباب في السودان، فهدفنا تبسيط التحويلات المالية اليومية ودعم حياة المواطنين، حيث تم إطلاق هذه الخدمة بنجاح في البحرين، واكتسبت المنصة الديناميكية سمعة قوية بفضل كفاءتها، وسهولة استخدامها، وموثوقيتها العالية، ونتوقع إحداث نفس التأثير في السودان وأسواق زين الأخرى."

وأضاف قائلا " تهدف محفظة Bede إلى جعل كل شيء في متناول يد المستخدم، لتلبية أنماط حياة المستهلكين والطلبات الناشئة التي تتجاوز خدمات الاتصالات الأساسية، لذا يقدم لنا إطلاق محفظة Bede في السودان خطوة كبيرة في طموحات زين الاستراتيجية WARD)4 التقدم بغاية) لتوسيع ريادتها الإقليمية في خدمات التكنولوجيا المالية."

ومن المقرر أن يتم طرح "بيدي" Bede في السودان على ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى تحويل واستلام الأموال، شحن الرصيد، سداد الفواتير، التسوق، والسحب والإيداع النقدي، وفي المرحلة الثانية سيتم ربط المحفظة بعدد من البنوك السودانية الأخرى، وتوسيع الخدمات لتشمل شراء الكهرباء، سداد الرسوم الحكومية، وخدمات أخرى، وفي المرحلة الثالثة سيتم إدخال خدمات بطاقات مصرفية، تحويلات مالية دولية، خدمات التوفير والتمويل، وربط شامل مع القطاع المصرفي السوداني.

وتعتمد محفظة "بيدي" Bede على شراكات استراتيجية متينة متوافقة مع سياسات بنك السودان المركزي، الذي يشرف على تنظيم الخدمة ويضع الأطر القانونية والتنظيمية لها، كما تُشرف مجموعة من البنوك السودانية على إدارة حسابات الأمانات لضمان أمان التسويات المالية، وتلتزم المحفظة بأعلى معايير الشفافية، مكافحة غسل الأموال، حماية بيانات العملاء، وتعزيز الثقة المالية، حيث تمثل امتدادا لتجارب ناجحة أطلقتها مجموعة زين في أسواق الخليج، حيث تتميز بسهولة الاستخدام، الأمان، وموثوقية الأداء.

ومثل إطلاق محفظة Bede خطوة حاسمة نحو بناء منظومة مالية رقمية آمنة وشاملة في السودان، تُسهم في تسهيل حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة عبر التكنولوجيا المالية، وتُعتبر محفظة Bede الرقمية من أبرز حلول التكنولوجيا المالية التي طورتها شركة Zain Fintech لشركة زين السودان بهدف تمكين الأفراد من إجراء معاملاتهم المالية اليومية بسهولة وأمان، وتولي الخدمة أهمية كبيرة لحماية بيانات المستخدمين وضمان خصوصيتهم، كما توفر تجربة مالية رقمية موثوقة وشاملة تسهم في تسهيل حياة المواطنين وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي في السودان.

ومن المتوقع أن يمتد تأثير محفظة Bedeفي السودان إلى ما هو أبعد من توفير خدمات مالية ميسرة وبسيطة، إذ ستضمن الوصول إلى كافة الشرائح والفئات في المجتمع، سواء كان الفرد يتطلع إلى تحويل الأموال إلى أحبائه، أو شراء سلعة، أو إدارة نفقاته اليومية بكفاءة أفضل.

الجدير بالذكر أن محفظة Bede تساعد زين في أهدافها الاستراتيجية الخاصة بمجالات الاستدامة التي تحرص على توفير "اتصال هادف" وتحقيق "الشمول المالي" للمجتمعات في جميع الأسواق التي تعمل بها.

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