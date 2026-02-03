يضم المشروع فرعاً رئيسياً لمتجر "سبينس" يمتد على مساحة 22,000 قدم مربع، ومتاجر تجزئة، ومرافق صحية وترفيهية، بالإضافة إلى مواقف سيارات تتسع لنحو 300 مركبة، فضلاً عن مطاعم مميزة بإطلالات مائية.

يندرج هذا المشروع التطويري الجديد ضمن خطة استراتيجية شاملة للارتقاء بجودة الحياة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، وتحسين ممرات المشاة والمساحات العامة، وإضفاء طابع جمالي حديث على المكان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة- منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي - بالشراكة مع شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي "سويد آند سويد"، عن إطلاق مشروع "BAY360"؛ وجهة حيوية للحياة العصرية متعددة الاستخدامات في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وصُمم مشروع "BAY360" ليصبح مركزاً حيوياً للمجتمع المحلي، حيث يوفر مزيجاً متكاملاً من الخدمات اليومية، ومتاجر التجزئة الأساسية، والمطاعم، ومرافق الصحة والترفيه. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج المركز الطموح لتطوير المساحات المشتركة في جميع أنحاء المنطقة، بهدف تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات في واحدٍ من أشهر أحياء دبي السكنية.

وستنفذ الشركة مشروع "BAY360" بأسلوب معماري يراعي خصوصية الموقع في جزء من البحيرة (D)، مع الحرص على الإبقاء على الجزء الأكبر من البحيرة كمعلمٍ جماليٍ يميز المنطقة. وتعطي الرؤية الهندسية للمشروع الأولوية للتناغم مع الواجهة المائية المحيطة، مما يسهم في انسيابية حركة المشاة وتنشيط المجال العام مع الحفاظ على طابعه المفتوح ورحابته.

وتتوسط مشروع "BAY360" مجموعةٌ متنوعةٌ من المساحات العصرية والخدمات المجتمعية، حيث يتصدر مرافقه فرعٌ رئيسيٌ لسلسلة متاجر "سبينس" يمتد على مساحة 22 ألف قدم مربعة، ليقدم للسكان تجربة تسوق حديثة ومنتجات طازجة. وتثري المشروعَ تشكيلةٌ مختارةٌ من المقاهي والمطاعم التي تقدم خياراتٍ جديدة لتناول الطعام، بما في ذلك وجهات مطلة على البحيرة مزودة بشرفات خارجية. كما تشمل المرافق الإضافية عيادات طبية، ومتاجر لبيع مستلزمات الحياة العصرية، وملاعب "بادل" تقع على سطح المبنى، بالإضافة إلى مناطق خارجية مخصصة للعائلات صُممت بعناية لتلائم نمط الحياة اليومي. ولدعم هذه الأنشطة المتزايدة، خصص المشروع مواقف سيارات تحت الأرض تستوعب ما يقارب 300 مركبة.

ولا تقتصر رؤية مركز دبي للسلع المتعددة و"سويد آند سويد" على تشييد المبنى فحسب، بل سينفذ الطرفان سلسلة من التحسينات النوعية في محيط البحيرة (D)، بهدف رفع كفاءة التنقل وتسهيل الوصول إلى مختلف أرجاء منطقة أبراج بحيرات جميرا. ويشمل المخطط إعادة تصميم ممر المشاة ليشكل مساراً مباشراً وواضحاً يربط محطة المترو بالضفة المقابلة للبحيرة، مما يوثق الروابط بين المجمعات السكنية ويسهل وصول السكان إلى حديقة المنطقة. كما ستشهد ضفاف البحيرة أعمال تطوير تتضمن زيادة المساحات الخضراء، وتوزيع مقاعد الجلوس وممرات المشاة بشكل مدروس، مما يعزز علاقة السكان بالواجهة المائية ويثري تجربتهم البصرية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يسرّنا الكشف عن مشروع BAY360 الذي يجسد تركيزنا المستمر على تعزيز الجودة والترابط والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة أبراج بحيرات جميرا على المدى الطويل. سيسهم هذا المشروع في الارتقاء بتجربة الحياة اليومية للمجتمع بفضل ما يوفره من مزيج مدروس يجمع بين خدمات التجزئة الأساسية، والمطاعم، ومرافق الصحة والترفيه، إلى جانب المساحات العامة المحسنة وسهولة الوصول. ويدعم مشروع BAY360 برنامجنا الأوسع في المنطقة وطموحنا لترسيخ مكانة أبراج بحيرات الجميرا كواحدة من أكثر الأحياء جاذبيةً وحيوية في دبي. ونعتز بتجديد شراكتنا مع ’سويد آند سويد‘ في هذا المشروع البارز الذي سيضيف قيمة حقيقية للنسيج العمراني ويخدم السكان والشركات والزوار لسنوات عديدة قادمة.

من جانبه، قال ماهر سويد، الشريك الإداري في شركة "سويد آند سويد": "يمثل BAY360 ثالث مشاريعنا في أبراج بحيرات جميرا، بعد إنجاز ’بانيان تري ريزيدنسز‘ وإلى جانب مشروع ’سويد ون‘ قيد التطوير. وينبع هذا الاستثمار من قناعتنا الراسخة والتزامنا المستمر تجاه هذه المنطقة، ويشكل خطوة هامة نحو إثراء الحياة اليومية فيها. ويمتلك مركز دبي للسلع المتعددة طموحاً واضحاً لتحديث المساحات المشتركة، وقد صممنا هذا المشروع ليدعم تلك الرؤية من خلال منح السكان وصولاً مباشراً إلى خيارات راقية من المطاعم ومتاجر التجزئة والخدمات بالقرب من منازلهم. وسنوظف خبرتنا في تطوير المشاريع التجارية من الفئة الأولى لتحويل هذه الوجهة إلى أصل مجتمعي حيوي، ونتطلع إلى اكتمال المشروع بحلول نهاية عام 2027".

