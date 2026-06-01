دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت جروب-آي بي، الشركة الرائدة في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني التنبؤية للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها، اليوم عن حصولها على اعتماد AWS للكفاءة في البرمجيات المالية (AWS Financial Software Competency). ويؤكد هذا التقدير خبرة جروب-آي بي التقنية المتقدمة ومعرفتها العميقة بالقطاع المالي، إلى جانب حلولها التنبؤية المصممة لحماية المؤسسات المالية من التهديدات السيبرانية المتطورة، وذلك من خلال مجموعة من الحلول والخدمات الرائدة، بما في ذلك الحماية من الاحتيال، ومنصة استخبارات الاحتيال السيبراني، وخدمات التحقيقات الجنائية الرقمية والاستجابة للحوادث، بما يتيح دفاعات استباقية وتنبؤية للبنوك، وشركات التأمين، ومؤسسات أسواق المال، ومزودي خدمات المدفوعات.

وللحصول على اعتماد AWS للكفاءة في البرمجيات المالية، خضعت جروب-آي بي لعملية تقييم دقيقة صُممت لقياس التميز التقني ومدى توافق حلولها مع متطلبات القطاع المالي. وشمل ذلك مراجعة شاملة للبنية التقنية، وضوابط الأمن، والممارسات التشغيلية، للتحقق من توافقها مع إطار العمل المعماري المعتمد لدى AWS وأفضل الممارسات المتبعة. كما استعرضت جروب-آي بي نجاحاتها من خلال دراسات حالة لعملاء في قطاع الخدمات المالية، أظهرت نتائج ملموسة في الوقاية التنبؤية من الاحتيال والاستجابة السريعة للحوادث القائمة على التحليل الاستخباراتي. بالإضافة إلى ذلك، خضعت حلول الشركة لتقييمات مستقلة من جهات تدقيق خارجية للتحقق من الأداء والموثوقية ومستويات الأمان، بما يضمن توافقها مع المتطلبات الصارمة للمؤسسات المالية العاملة في بيئات شديدة التنظيم.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لجروب-آي بي: "يعكس اعتماد AWS للكفاءة في البرمجيات المالية التزام جروب-آي بي بتقديم حلول أمن سيبراني تنبؤية قائمة على التحليل الاستخباراتي ومصممة خصيصاً للقطاع المالي. ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، لم يعد بإمكان المؤسسات المالية الاعتماد على الدفاعات التفاعلية فقط، بل أصبحت بحاجة إلى استراتيجيات استباقية وتنبؤية. وتُمكّن حلولنا البنوك وشركات التأمين ومزودي خدمات المدفوعات من توقع التهديدات ومنع الاحتيال قبل وقوعه والاستجابة للحوادث بسرعة ودقة. كما تتيح حلولنا المبنية على AWS للمؤسسات المالية تعزيز مرونتها، وتقليل المخاطر، والعمل بأمان في بيئة رقمية تزداد تعقيداً".

الحماية من الاحتيال

: يوفر حل الحماية من الاحتيال من جروب-آي بي حماية متقدمة ضد الاحتيال الإلكتروني والخسائر المالية والأضرار التي قد تلحق بالسمعة، وذلك بالاعتماد على استخبارات التهديدات المتقدمة، والتعلم الآلي، وتحليلات السلوك للتنبؤ بالتهديدات واكتشافها ومنعها في الوقت الفعلي، بما يشمل الاستيلاء على الحسابات، والهندسة الاجتماعية، والاحتيال في المدفوعات. كشف دقيق وتجربة مستخدم سلسة : من خلال تحليل سلوك المستخدم وخصائص الأجهزة ونشاط الشبكات، يحدد الحل الأنماط غير الطبيعية والسلوكيات المشبوهة واتجاهات الاحتيال الناشئة، بما يتيح التمييز بفعالية بين المستخدمين الشرعيين والمحتالين مع تقليل الإنذارات الخاطئة.

: من خلال تحليل سلوك المستخدم وخصائص الأجهزة ونشاط الشبكات، يحدد الحل الأنماط غير الطبيعية والسلوكيات المشبوهة واتجاهات الاحتيال الناشئة، بما يتيح التمييز بفعالية بين المستخدمين الشرعيين والمحتالين مع تقليل الإنذارات الخاطئة. أمن متعدد الطبقات قائم على السحابة مع دعم متخصص: تم نشر الحل على AWS لتوفير استخبارات تهديدات في الوقت الفعلي وحماية تطبيقات الويب والهواتف المحمولة وواجهات برمجة التطبيقات، إلى جانب دعم من محللي احتيال متخصصين يقدمون خبرات إقليمية ودعماً مخصصاً للعملاء.

منصة استخبارات الاحتيال السيبراني

: يتم نشر منصة استخبارات الاحتيال السيبراني ( ) ضمن بيئة سحابية خاصة افتراضية مخصصة لعزل بيانات حاملي البطاقات عن البيئة الرئيسية، ما يساعد على تقليل نطاق الامتثال لمعيار . بنية تشغيلية مؤتمتة بالكامل دون واجهة استخدام مباشرة ( Headless ) دون أي وصول وارد : تعمل المنصة بشكل مؤتمت بالكامل عبر تكاملات واجهات برمجة التطبيقات وأنظمة الطوابير، من دون الحاجة إلى واجهة استخدام رسومية، كما تعتمد سياسات أمنية تقوم على مبدأ "منع جميع الاتصالات الواردة" لتحقيق أعلى مستويات الحماية.

( ) : تعمل المنصة بشكل مؤتمت بالكامل عبر تكاملات واجهات برمجة التطبيقات وأنظمة الطوابير، من دون الحاجة إلى واجهة استخدام رسومية، كما تعتمد سياسات أمنية تقوم على مبدأ "منع جميع الاتصالات الواردة" لتحقيق أعلى مستويات الحماية. تبادل استخباراتي تعاوني لمكافحة الاحتيال: تتيح المنصة تبادل إشارات المخاطر بشكل آمن بين المؤسسات المالية المختلفة، من دون الكشف عن البيانات الحساسة الخام.

الاستجابة للحوادث

: توفر خدمات الاستجابة للحوادث من جروب-آي بي احتواءً سريعاً للحوادث السيبرانية والتحقيق فيها ومعالجتها، بالاعتماد على خبرات عالمية تساعد على تقليل تعطل الأعمال وتسريع التعافي. تحقيقات جنائية رقمية متقدمة واستخبارات تهديدات عميقة : تجمع الخدمات بين التحقيقات الجنائية الرقمية المتقدمة واستخبارات التهديدات الخاصة بجروب-آي بي لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث، وتتبع أنشطة المهاجمين، والكشف عن مؤشرات الاختراق عبر الأجهزة الطرفية والشبكات والبيئات السحابية.

: تجمع الخدمات بين التحقيقات الجنائية الرقمية المتقدمة واستخبارات التهديدات الخاصة بجروب-آي بي لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث، وتتبع أنشطة المهاجمين، والكشف عن مؤشرات الاختراق عبر الأجهزة الطرفية والشبكات والبيئات السحابية. التعافي الشامل وتعزيز المرونة: تدعم الخدمات المؤسسات عبر كامل دورة حياة الحادث، بدءاً من الاكتشاف والاحتواء وصولاً إلى التعافي وتعزيز الدفاعات بعد الحادث، بما يساعد مؤسسات الخدمات المالية على تقوية دفاعاتها ومنع الهجمات المستقبلية.

وتتوفر حالياً حلول جروب-آي بي للحماية من الاحتيال، ومنصة استخبارات الاحتيال السيبراني، وخدمات الاستجابة للحوادث بعقود مسبقة، وخدمات الدعم الأمني بعقود مسبقة عبر متجر AWS Marketplace، مع خطط لإطلاق حلول إضافية على AWS خلال الفترة المقبلة.

عن جروب-آي بي:

تأسست جروب-آي بي عام 2003، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير تقنيات الأمن السيبراني التنبؤية للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها. يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتدير مراكز لمقاومة الجرائم الرقمية في الأمريكتين، وأوروبا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وآسيا الوسطى، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تقدم جروب-آي بي دفاعات استباقية قائمة على التحليل الاستخباراتي، من خلال تحليل وإحباط التهديدات السيبرانية على المستويين الإقليمي والمحلي عبر منصتها الموحدة لإدارة المخاطر (Unified Risk Platform). وتوفر الشركة حلول حماية متقدمة تشمل منصة استخبارات الاحتيال السيبراني (Cyber Fraud Intelligence Platform)، وإدارة وضعية أمن السحابة (Cloud Security Posture Management)، واستخبارات التهديدات (Threat Intelligence)، والحماية من الاحتيال (Fraud Protection)، والحماية من المخاطر الرقمية (Digital Risk Protection)، وحلول الكشف والاستجابة الممتدة المُدارة (Managed Extended Detection and Response – XDR)، وحماية البريد الإلكتروني للأعمال (Business Email Protection)، وإدارة سطح الهجوم الخارجي (External Attack Surface Management). تخدم حلول جروب-آي بي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية، وقطاع التجزئة، والرعاية الصحية، والألعاب، والخدمات المالية، وغيرها.

كما تتعاون جروب-آي بي مع جهات إنفاذ القانون الدولية مثل الإنتربول، واليوروبول، والأفريبول لتعزيز الأمن السيبراني عالمياً. وقد حصلت على العديد من الجوائز والتقديرات من مؤسسات استشارية مرموقة، من بينها Datos Insights، وGartner، وForrester، وFrost & Sullivan، وKuppingerCole.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.group-ib.com/

كما يمكنكم الاستماع إلى البودكاست الخاصة بالشركة، مثل "Masked Actors" و"Fraud Intel"، حيث يشارك نخبة من خبراء الأمن السيبراني تجارب واقعية، واتجاهات ناشئة، ورؤى عملية تساعد على البقاء في الصدارة في مواجهة الجرائم الإلكترونية.

