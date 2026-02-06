أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تدخل شركة أمازون فترة إعلان نتائج الربع الرابع مع تحسّن في ثقة المستثمرين، مدعومة بأداء قوي في الربع السابق وتزايد التفاؤل حول ذراع الحوسبة السحابية، خدمات أمازون ويب (AWS).



وكان زخم الحوسبة السحابية محركاً رئيسياً للمشاعر الإيجابية، إذ جاء نمو AWS أعلى من التوقعات، مع مؤشرات واضحة على استمرار قوة الطلب بالتوازي مع توسّع الطاقة الاستيعابية.



وفي تعليقها على الآفاق المستقبلية، قالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية: كان الزخم في AWS عاملاً إيجابياً رئيسياً لأمازون، حيث تجاوز نمو الحوسبة السحابية التوقعات وبقي الطلب قوياً مع توسّع القدرات. وقد لعب ذلك دوراً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين قبيل الربع الرابع.”



وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يكون عام 2026 عاماً محورياً لـ AWS، لا سيما مع استمرار توسّع أحمال العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ويركّز المستثمرون بشكل متزايد على ما إذا كان تسارع نمو الحوسبة السحابية يمكن أن يترجم إلى زخم أقوى في الأرباح ويدعم تقييماً أعلى للسهم. وعند المستويات الحالية، تتداول أسهم أمازون عند مضاعف يُعد متواضعاً نسبياً مقارنة بالأرباح طويلة الأجل، ما يساهم أيضاً في تحسّن المعنويات.



وإلى جانب الحوسبة السحابية، ينصبّ اهتمام السوق كذلك على مسار أمازون نحو تحقيق ربحية أعلى، بما في ذلك احتمال توسّع هوامش التشغيل، والاستمرار في الانضباط المتعلق بالإنفاق الرأسمالي، والنمو المستدام في أعمال الإعلانات.



وعلى المدى الأطول، قد يأتي مزيد من الزخم الصعودي من أتمتة الخدمات اللوجستية، والتوسّع في تحقيق الدخل من تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر المنتجات الاستهلاكية، ومصادر إيرادات جديدة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى احتمالية زيادات مستقبلية في أسعار اشتراكات «برايم».

نبذة عن eToro:

eToro هي منصة التداول والاستثمار التي تمكّنك من الاستثمار والمشاركة والتعلّم. تأسست الشركة في عام 2007 برؤية تهدف إلى بناء عالم يستطيع فيه الجميع التداول والاستثمار بطريقة بسيطة وشفافة. واليوم تضم eToro أكثر من 40 مليون مستخدم مسجّل من 75 دولة. نؤمن بقوة المعرفة المشتركة، وأننا نستطيع تحقيق نجاح أكبر من خلال الاستثمار معاً. لذلك أنشأنا مجتمعاً استثمارياً تعاونياً يوفّر لك الأدوات اللازمة لتنمية معرفتك وثروتك. على منصة eToro، يمكنك الاحتفاظ بمجموعة واسعة من الأصول التقليدية والمبتكرة واختيار أسلوب الاستثمار الأنسب لك: التداول المباشر، أو الاستثمار في المحافظ، أو نسخ استثمارات الآخرين. يمكنك زيارة مركزنا الإعلامي للاطلاع على آخر أخبارنا.

-انتهى-

#بياناتشركات