أعلنت شركة راية للتوزيع، إحدى شركات راية للتجارة والتوزيع، تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة AUKEY العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وإكسسوارات الأجهزة المحمولة، لتصبح راية الوكيل الوحيد لمنتجات AUKEY في مصر. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام راية بتوسيع محفظة شركائها العالميين وتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي تلبي احتياجات المستهلك المصري وتواكب التحول الرقمي العالمي.

تعزز هذه الشراكة مكانة راية للتوزيع في صدارة موزعي الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في السوق المحلي من خلال إضافة علامة تجارية عالمية ذات ثقل تقني، بينما تتيح لـ AUKEY الدخول إلى أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة عبر الاستفادة من شبكة توزيع راية الواسعة وخبرتها العميقة في قطاع الإلكترونيات.

قال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع: "نعتز بانضمام AUKEY إلى قائمة شركائنا العالميين. وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤيتنا التي تركز على تعزيز مكانة راية للتوزيع كأكبر موزع معتمد في السوق المصري، من خلال التوسع في محفظة العلامات التجارية العالمية وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتلبي احتياجات المستهلك العصري".

ومن جانبه، صرح مهنّد محسن، المدير الإقليمي لشركة AUKEY في الشرق الأوسط وتركيا: "يسعدنا إطلاق منتجاتنا في مصر من خلال شراكتنا مع راية، التي نثق في خبرتها وقدرتها على إيصال ابتكاراتنا إلى المستهلك المصري، بما يثري حياته اليومية ويمنحه تجربة تكنولوجية متكاملة".

يُشار إلى أن راية للتوزيع، إحدى شركات راية للتجارة والتوزيع تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، قد تأسست عام 1998 لتصبح اليوم من أكبر موزعي الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في السوق المصري. وتقدم الشركة محفظة متكاملة من الحلول تشمل الهواتف المحمولة وملحقاتها، الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، الأجهزة المنزلية، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، مدعومة بشبكة توزيع قوية تغطي مختلف المحافظات. وتضم محفظة شركائها أبرز العلامات التجارية العالمية والإقليمية في قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، فيما تخدم قاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من 500 مؤسسة في القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس مكانتها الريادية كمنصة توزيع متكاملة تربط السوق المصري بأحدث الابتكارات وأبرز العلامات التجارية العالمية.

بينما تُعد AUKEY علامة عالمية رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وحلول الطاقة الذكية، تأسست عام 2005 في ألمانيا، وتوسعت لتخدم عملاء في أكثر من 150 دولة حول العالم عبر شبكة توزيع واسعة، حيث تقدم محفظة متكاملة من المنتجات تشمل الشواحن السريعة بتقنية GaN، الباور بانك، حلول الشحن اللاسلكي، السماعات اللاسلكية، الساعات الذكية، والإكسسوارات التقنية، وتميزت بتقنياتها المبتكرة مثل MagFusion وAiPower وتصميماتها الحاصلة على جوائز عالمية مثل iF Design وRed Dot، ما يعكس مكانتها التنافسية كواحدة من أبرز الشركات التي تجمع بين الأداء الموثوق والجودة العالية والتصميم العصري

-انتهى-

