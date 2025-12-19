وقّعت شركة "سكايـرو الإمارات" مذكرة تفاهم مع ATME، وهي منصة لتداول الأصول الرقمية مرخّصة من قبل مصرف البحرين المركزي، للتعاون في تطوير منتجات استثمارية مرمّزة تشمل السلع والدخل الثابت وغيرها من الأصول الواقعية. جرى توقيع الاتفاقية خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025 من قبل أرسين ليميتوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة سكايـرو، وأليكس لولا، الرئيس التنفيذي لمنصةATME ، بحضور كبار التنفيذيين من سكايـرو في دول مجلس التعاون الخليجي.

بموجب هذه الشراكة، ستعمل سكايـرو ومنصة ATME على تطوير منتجات استثمارية بديلة مبتكرة تشمل أدوات مدعومة بالذهب، وسندات، وأوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية على أساس المرابحة. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجيات التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوسيع الشمول المالي، وزيادة اعتماد الأصول الرقمية المنظمة.

وفي هذا السياق، قال روبرتو مانكوني، الرئيس التنفيذي لشركة سكايـرو في دول مجلس التعاون الخليجي: "تمثل الأصول المرمّزة فرصة كبيرة للمنطقة. شراكتنا مع ATME ستعزز قدرة سكايـرو على تقديم منتجات استثمارية سهلة الوصول، فعّالة وشفافة للعملاء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وسنعمل مع الجهات التنظيمية لتحقيق هدفنا المتمثل في ديمقراطية الوصول إلى فئات الأصول المبتكرة."

من المتوقع أن يصل حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البلوك تشين، والمدفوعات الرقمية، والبنية التحتية للتكنولوجيا المالية، إلى 222 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2030. ومن المنتظر أن تؤدي عملية الترميز دوراً متزايد الأهمية في تحديث أسواق رأس المال.

من جهته، قال أليكس لولا، الرئيس التنفيذي لشركة ATME: "بصفتنا منصة مرخّصة لتداول الأصول الرقمية، تتمثل مهمتنا في توفير بنية تحتية آمنة ومتوافقة تتيح المشاركة الفعّالة في النظام المالي الحالي. كما أن شراكتنا مع سكايـرو تعزز قدرتنا على تقديم فرص استثمارية متميزة للمستثمرين وتساهم في تعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز عالمي ناشئ للخدمات المالية والابتكار."

لمحة عن سكايـرو

سكايـرو هي مجموعة للتكنولوجيا المالية الرقمية تابعة لشركة Breeze Ventures، ومقرّها البحرين. تركز الشركة على جعل الخدمات المالية أكثر سهولة وشمولية في الأسواق الناشئة، عبر الإقراض والادخار والاستثمار. تعمل سكايـرو حالياً في الفلبين وتوسّع حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي لتقديم حلول مالية بسيطة وشفافة مدعومة بالتكنولوجيا، تمكّن الأفراد والشركات.

https://www.skyro.ph/

لمحة عن ATME

ATME هي منصة لتداول الأصول الرقمية مرخّصة من مصرف البحرين المركزي، وتوفر إمكانية الوصول السلس والسيولة لأسواق رأس المال من خلال ترميز الأصول الواقعية (RWA). تربط الشركة بين الأعمال الباحثة عن حلول فعّالة وسلسة لجمع رأس المال وبين المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية عبر فئات أصول جديدة ذات قيمة عالية. تم إنشاء المنصة على بلوك تشين خاص ومصرّح به لتقديم سوق رقمية آمنة للغاية تسهّل الحصول على الأصول المرمّزة وتداولها مثل العقارات، والأسهم الخاصة، والديون الخاصة، وغيرها، ضمن نظام بيئي شفاف ومتوافق. ومع مجموعة خدماتها الشاملة، تم تصميم المنصة لتحسين عملية جمع رأس المال وتعظيم الإمكانات الاستثمارية.

https://atme.com/