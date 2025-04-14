يوفر الصندوق مجموعة متنوعة من التخصيصات لاختيار أسهم عالمية ذات نمو مرتفع، مما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق

يتولى إدارة الصندوق فريق الاستثمارات النشطة في الأسهم لدى شركة SSGA ، الذي يشرف على أصول تحت الإدارة تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار أمريكي، والذي يمتلك خبرةٍ واسعة في إدارة الأسهم النشطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ASB Capital التي تعمل برؤية واضحة في مجال إدارة الأصول، عن عزمها لإطلاق صندوقها الجديد للأسهم العالمية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي سيتم إدارته بالتعاون مع شركة مع State Street Global Advisors (SSGA). سيوفر الصندوق للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، ومكاتب إدارة الأصول العائلية، إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الشركات المدرجة في مختلف أسواق الأسهم العالمية. وسيستفيد الصندوق الكائن مقره في مركز دبي المالي العالمي والخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية من خلال تفويض إدارة الاستثمار إلى شركة SSGA، التي تمتلك خبرة واسعة تمتد لعقود في مجال الاستثمار النشط في الأسهم، بهدف تقديم قيمة مضافة طويلة الأمد للمستثمرين الذين يبحثون عن حلول استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتحت إدارة فريق الاستثمارات النشطة في الأسهم في SSGA – الذي يشرف على أصول تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2024 – سيعتمد الصندوق على استراتيجية استثمارية طُوِّرت على مدى 30 عامًا، ترتكز على اختيار الشركات ذات الجودة العالية والنمو المستدام، بالاستفادة من إطار "نسبة الثقة" الخاص بـSSGA، والذي يهدف إلى تحديد الفرص الاستثمارية ذات الأسس المتينة والتقييمات الجذابة.

وبهذه المناسبة، صرح هشام جوهري، المسؤول التنفيذي الأول لشركة ASB Capital: "يعكس الصندوق التزامنا الدائم بالابتكار وإبرام شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة الأصول العالمية، مما يفتح الأبواب أمام المستثمرين في المنطقة وخارجها للوصول إلى الأسواق العالمية. ومن خلال تعاوننا مع State Street Global Advisors، سنتمكن من تزويد المستثمرين بفرصٍ استثنائية لتنويع محافظهم الاستثمارية في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. معًا، نسعى جاهدين لتقديم فرص استثمارية ذات مستوى عالمي إلى المنطقة، ودفع عجلة نمو حلول الاستثمار تتوافق مع أحكام الشريعة. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم قطاع التمويل العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية 3.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما يعزز الطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المختلفة".

وبدوره، صرح إيمانويل لورينا، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة State Street Global Advisors، قائلاً: "تتمتع شركتنا بخبرة عريقة تمتد لعقود في إدارة استراتيجيات الأسهم العالمية، بما في ذلك الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يتيح لنا تلبية الطلب المتزايد في هذه المنطقة." وأضاف: "من خلال هذه الشراكة معASB Capital، نجمع بين رؤيتهم المتعمقة للسوق الإقليمية وقدراتنا وخبراتنا العالمية، مما يمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى محفظة استثمارية مُنتقاة من الأسهم العالمية الموثوقة وذات الجودة العالية. وسيمكننا هذا التعاون من توفير منتج استثماري مستدام يلبي الطلب المتزايد على الاستثمارات التي ترتكز على أسس قوية وتستهدف النمو طويل الأجل."

من جانبه قال مايكل سوليكي، رئيس قسم الاستثمار في الأسهم الأساسية النشطة لدىState Street Global Advisors : "نحن سعداء بالتعاون مع ASB Capital في هذه الفرصة القيّمة التي سنركز فيها على الجودة والنمو المستدام وإعطاء التقييم المناسب لمنصتهم مستندين إلى خبراتنا الواسعة في هذا المجال."

مع انطلاق أعمالها في وقت سابق من هذا العام بأصول ابتدائية تحت الإدارة تصل قيمتها 4.5 مليار دولار أمريكي منذ الانطلاق، تلتزمASB Capital بتوفير حلول استثمارية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. ومن خلال تركيزها على الاستدامة والنمو طويل الأمد، تهدف الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على استراتيجيات استثمارية تتماشى مع الاتجاهات المالية العالمية.

نبذة عن ASB Capital:

ASB Capital هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول المُوجّهة، تسعى جاهدةً لتوفير حلول مخصصة في الثروات لزبائنها من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ومكاتب إدارة أصول العائلة، والشركات، والمؤسسات. مع قاعدة راسخة تمتد إلى إرث بنك السلام، تُقدّم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات في الأسواق العامة والخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات جمع رأس المال. ومع ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، تُكرّس الشركة جهودها لتقديم حلولٍ ماليةٍ قائمة على الأداء، تهدف إلى دفع عجلة النمو المستدام وتحقق قيمة طويلة الأمد.

للاستفسارات المتعلقة بوسائل الإعلام، يُرجى التواصل مع: ASBC_PR@houbaracomms.com

نبذة عن State Street Global Advisors

تعد State Street Global Advisors (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STT) إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك خدمات إدارة الاستثمار، وأبحاث الاستثمار، والتداول. وبأصول تحت الحفظ و/أو الإدارة تبلغ قيمتها 46.6 تريليون دولار أمريكي وأصول تحت الإدارة تصل قيمتها إلى 4.7 تريليون دولار أمريكي* حتى 31 ديسمبر 2024، تزاول الشركة أعمالها في أكثر من 100 سوق، وتوظف ما يقارب 53,000 موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.statestreet.com.

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