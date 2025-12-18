مسقط، سلطنة عُمان: (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت كل من عمانتل وشركة Archangel Lightworks، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات البصرية والليزرية في المملكة المتحدة، عن توقيع اتفاقية تهدف إلى الارتقاء بمستقبل خدمات الاتصالات الفضائية والبصرية في المنطقة وتعزيزها.

تضع هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الطرفين لإدخال تقنيات محطات الاتصال الأرضية البصرية والليزرية المبتكرة من Archangel Lightworks ضمن شبكة عمانتل. ويهدف الجانبان إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للاتصالات الفضائية المتقدمة والشبكات الرقمية عالية السعة.

نشأ هذا التعاون من خلال مبادرة الصناعة الذكية، وهي شراكة بين الجمعية العُمانية البريطانية وشركة BSG International، وشركة أوكسفورد للمشاريع العلمية Oxford Science Enterprises (OSE)، التي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والابتكار الصناعي بين المملكة المتحدة وسلطنة عُمان. وقد ساعدت مؤسسة أكسفورد المشاريع العلمية كونها المستثمر الرئيس في شركة Archangel Lightworks في تسهيل هذه الاتفاقية عبر هذه المبادرة.

يُخطط الطرفان لتنفيذ برنامج مرحلي لتجارب إثبات المفهوم بدءًا من العام القادم (2026) بما يتضمن التحقق من كفاءة محطة TERRA-M البصرية الأرضية التابعة لشركة Archangel Lightworks عبر استقبال البيانات من الأقمار الصناعية التجريبية. كما سيبحث البرنامج فرص توفير محطة الأرض كخدمة (GSaaS) لدعم الأبراج الخاصة بالأقمار الصناعية، إلى جانب تجارب الربط الهجين لبيانات الأقمار الصناعية عبر الروابط اللاسلكية والبصرية. وستمهّد هذه الجهود الطريق لنماذج خدمة مشتركة تدمج المحطات الأرضية وتقنيات الاتصالات الليزرية الخاصة بـشركة Archangel Lightworks ضمن البنية الأساسية لشبكة عمانتل. وسيمتد التعاون أيضاً إلى البحث والتطوير المشترك، مع التركيز على مفاهيم الجيل القادم مثل الأنظمة البصرية عالية الإنتاجية والروابط البصرية الأرضية من نقطة إلى نقطة.

تعليقاً على ذلك، قال المهندس يوسف بن ناصر العزيزي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتقنيات والابتكار في عمانتل: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في قطاع تكنولوجيا الفضاء تهدف إلى إعادة تعريف هيكل الاتصالات العالمية وأن تكون فيه سلطنة عُمان في قلب هذا التحول. سنعمل من خلال دمج التقنيات البصريات الرائدة لشركة Archangel Lightworks مع البنية الأساسية لعمانتل على بناء جسور سلسة بين الشبكات الفضائية والأنظمة الأرضية. لا يسهم هذا التعاون في تعزيز دور سلطنة عُمان كمركز للاتصال الرقمي عالي السعة فحسب، بل يعكس أيضاً التزامنا ببناء مستقبل آمن ومستدام للاتصالات قابل للتوسع، كما يعكس رؤيتنا وشراكاتنا وسعينا الدائم نحو الابتكار، تماشياً مع مستهدفات رؤية عمان 2040".

من جهته قال الفاضل ريتشارد جوهانسون، الرئيس التنفيذي لشركة Archangel Lightworks : "يمثل هذا التعاون مع عمانتل خطوة أساسية نحو تحقيق رؤيتنا لبناء شبكات هجينة فضائية وأرضية قادرة على توفير حلول اتصالات مرنة تسهم في الوفاء بالاحتياجات على نطاق واسع. ومن خلال برنامجنا المشترك في سلطنة عُمان، نتطلع إلى دمج محطة الأرض البصرية TERRA-M ومجموعة تقنياتنا الأوسع مع البنية الأساسية الحالية لعمانتل لإظهار كيف يمكن نشر الاتصالات الليزرية اللاسلكية بالشراكة مع الشبكات الأرضية لإضافة المرونة والسعة، بما يعزز الابتكار والنمو."

بدوره قال الفاضل جيم ويلكينسون، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة أوكسفورد للمشاريع العلمية: "يشكل هذا الاتفاق بين عمانتل وArchangel Lightworks علامة فارقة في مستقبل الاتصالات العالمية. وكجزء من مبادرة الصناعة الذكية، يسعدنا أن نرى الابتكار الذي تأسس في المملكة المتحدة يُطبق في سلطنة عُمان، بما يسهم في بناء روابط أقوى بين البلدين ودفع حدود تقنيات الاتصالات إلى آفاق جديدة".

عن عمانتل

تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية، الأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة

عن شركة Archangel Lightworks

تقوم شركة Archangel Lightworks بتطوير أنظمة اتصالات قابلة للنشر تربط الشبكات الفضائية بالشبكات الأرضية. فالبنية التحتية للبيانات اليوم تعاني من انعدام الأمان والقصور والهشاشة. إن تحسين الربط بين الشبكات غير الأرضية والأرضية منها يعزز القدرة على الصمود ويوفر السعة والقدرات المطلوبة؛ غير أن ذلك يتطلب وصلات آمنة وعالية الحجم بين الفضاء والأرض. تعتمد الشركة على تقنيات الاتصالات الليزرية اللاسلكية لتمكين وتحسين الاتصال العالمي

تُعد TERRA-M محطة أرضية بصرية مصغّرة (OGS) صُممت لتكون مستقلة وقادرة على أداء مهام متعددة. وتوفّر TERRA-M اتصالاً مرناً وقابلاً للنشر حيثما دعت الحاجة، مما يتيح بنية تحتية بيانات مرنة لدعم حلول لأكثر القضايا إلحاحاً، بدءاً من الشمول الاقتصادي وصولاً إلى مواجهة تغيّر المناخ. وتُعتبر TERRA-M الوسيلة الأكثر ملاءمة لمزوّدي الخدمات السحابية ومشغّلي الشبكات والحكومات لنشر اتصال آمن وعالي الحجم مع الفضاء ومنه بشكل فوري.

www.archangel.works

عن Oxford Science Enterprises (OSE)

تُعد Oxford Science Enterprises (OSE) شركة استثمارية مستقلة ومُنشئة للمشاريع، تستمد قوتها من شراكة فريدة مع جامعة أكسفورد. ومن إمكانية الاستفادة من الوصول إلى علوم وأبحاث رائدة عالمياً، وقد تمكّنت OSE من تحويل الأبحاث العلمية المتقدمة في أكسفورد إلى شركات قادرة على مواجهة أعظم التحديات العالمية، سعياً لتحقيق أثر عالمي وعوائد مجزية للمستثمرين

يعمل محرّك بناء المشاريع المثبت نجاحه على إنشاء ما بين 8 إلى 10 شركات جديدة سنوياW بشكل منهجي، ومن المقرر أن يتضاعف هذا المعدّل بحلول عام 2030. وخلال العقد الأول من مسيرة OSE، أسّست الشركة أكثر من 50 شركة رائدة، وتعاونت مع ما يزيد على 300 مستثمر مشارك، باستثمارات تجاوزت قيمتها 3 مليارات جنيه إسترليني. ومن قلب مدينة أكسفورد، تتجلّى رسالة OSE بوضوح: تحويل العلوم العالمية المستوى إلى شركات تحويلية ذات أثر عالمي وإمكانات بمليارات الجنيهات

https://www.oxfordscienceenterprises.com/

