توسيع نطاق الاتفاقية من 20 طائرة إلى 51 طائرة من طراز A320، إضافة إلى 10 طائرات A330neo مع خيار لضم 10 طائرات إضافية

جدّدت لوفتهانزا تكنيك وطيران أديل، الناقل الاقتصادي السعودي الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية ، تعاونهما ضمن برنامج فحص إنتاج الطائرات (Aircraft Production Inspection Program – APIP) من خلال توقيع عقد حصري جديد لمدة خمس سنوات، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح ووعمليات الطائرات (MRO Middle East) في دبي.

ويشمل الاتفاق الجديد 51 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320، إضافة إلى 10 طائرات من طراز إيرباص A330neo، مع خيار لإضافة 10 طائرات عريضة البدن أخرى، على أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطائرات اعتباراً من عام 2027.

ويمثّل هذا الاتفاق توسعاً كبيراً مقارنة بالشراكة الأصلية لبرنامج APIP التي انطلقت في عام 2021، ويعكس مستوى الثقة المتنامي بين مزوّد خدمات الطيران التقنية الرائد عالمياً وشركة الطيران الاقتصادي التي تتخذ من جدة مقراً لها.

وبموجب العقد الجديد، تواصل لوفتهانزا تكنيك تقديم خدمات برنامج فحص إنتاج الطائرات، وهو منتج مرن ومتكامل يهدف إلى التدقيق الشامل في جميع مراحل تصنيع الطائرة. ويغطي البرنامج كافة مراحل الإنتاج، بدءاً من أولى عمليات فحص الأجزاء الفرعية، مروراً بعمليات التجميع النهائي، ووصولاً إلى اعتماد الطائرة واستلامها، بما يضمن أعلى معايير الجودة لأسطول طيران أديل المتنامي. ولتحقيق ذلك، يتواجد خبراء لوفتهانزا تكنيك بشكل دائم في مواقع الشركة المصنّعة للطائرات في تولوز وهامبورغ لمتابعة عمليات الإنتاج ميدانياً.

وباعتبارها جزءاً من مجموعة الخطوط السعودية، تُعد طيران أديل شريكاً استراتيجياً رئيسياً للوفتهانزا تكنيك في منطقة تتمتع بإمكانات نمو استثنائية. فمنذ انطلاق عملياتها في عام 2017، رسّخت طيران أديل مكانتها كإحدى شركات الطيران الاقتصادي الرائدة في المملكة العربية السعودية. وقد بدأ التعاون بين الشركتين منذ اليوم الأول لعمليات طيران أديل، حيث توفر لوفتهانزا تكنيك الخدمات الهندسية للطائرات، إلى جانب تنفيذ عدد من أعمال الصيانة الثقيلة لأسطول طائرات A320 التابع للشركة. كما تعتمد طيران أديل على عدد من حلول منظومة العمليات التقنية الرقمية (Digital Tech Ops Ecosystem) التي تقدمها لوفتهانزا تكنيك.

وفي هذا السياق، قال ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لطيران أديل: "دعمت لوفتهانزا تكنيك طيران أديل منذ انطلاقة عملياتنا وكان لخبراتها دور محوري في دعم نموّنا المستمر. وعلى امتداد مختلف مجالات التعاون بيننا، قدّمت مستويات راسخة من الجودة والموثوقية. ومع مواصلتنا توسيع أسطولنا، يسعدنا تمديد هذه الشراكة طويلة الأمد مع لوفتهانزا تكنيك كشريك موثوق يدعم مسيرة توسع طيران أديل المستمرة."

ومن جانبه، قال كاي روبكه، نائب الرئيس للمبيعات المؤسسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى لوفتهانزا تكنيك: "يسعدنا تمديد شراكتنا مع طيران أديل، وهي علاقة قائمة على الثقة والنجاح المشترك منذ عام 2017. يتمتع قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية بإمكانات استثنائية، ويعكس هذا الاتفاق الجديد التزامنا بدعم هذا القطاع الحيوي. ونحن فخورون بمواصلة دعم خطط النمو الطموحة لطيران أديل خلال السنوات المقبلة."

نبذة عن طيران أديل

بدأت شركة طيران أديل، في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عملياتها بإقلاع رحلتها الأولى التاريخية من جدة إلى الرياض. وكانت شركة طيران أديل، لكونها شركة رائدة ومبتكرة، أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها فقط عبر قنوات التوزيع الرقمية. وقد أنشئت شركة طيران أديل، باعتبارها شركة الطيران الشقيقة لشركة الطيران الوطنية السعودية - وكلاهما تخضع للملكية الشاملة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) - لتقدم خدماتها للعملاء المطلعين على الأسعار والبارعين في مجال التقنية في سوق يقل فيه المستوى العمري لنسبة 80% من سكان المملكة العربية السعودية عن 40 عامًا ويمتلك كل منهم على الأقل اثنين من الهواتف المحمولة.

تهدف شركة طيران أديل إلى تحفيز مجال السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المعقولة والتي توفر القيمة مقابل المال والتي تلبي احتياجات المسافرين لأغراض ترفيهية ودينية وعائلية وتجارية. وتُعد البساطة هي السمة الطاغية على مقصورة الدرجة الاقتصادية في أسطول طائرات طيران أديل الضيقة البدن. وفي ظل التحول الجذري الذي تشهده المملكة من خلال رحلة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، فإن قطاع الطيران والسياحة من ضمن القطاعات العديدة المخصصة لتعزيز النمو الحيوي. وتُعدّ شركة طيران أديل واحدة من أحدث وأسرع شركات الطيران الاقتصادية نموًا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي تقدم خدمة متميزة في الوقت المحدد والذي يفوق باستمرار المعدل السائد في القطاع على المستوى العالمي.

تدير شركة طيران أديل أسطول صغير يتألف من طائرات من طراز إيرباص A320 ضيقة البدن تنطلق من القواعد الجوية في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تاركة خلفها أثرًأ دوليًا متناميًا في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، حيث نقلت شركة طيران أديل أكثر من 40 مليون مسافر منذ انطلاق رحلاتها. وقدمت شركة طيران أديل، في مايو 2024، أكبر طلب لها على الإطلاق لشراء 51 طائرة - 12 طائرة من طراز A320neos و39 طائرة بحجم أكبر من طراز A321neos - مع جدول زمني للتسليم يبدأ في عام 2027. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة طيران أديل بتشغيل خدمات مجدولة طويلة المدى اعتبارًا من عام 2027 مع التشغيل التدريجي لعشر (10) طائرات من طراز إيرباص A330neo عريضة البدن التي طلبتها مجموعة السعودية في أبريل 2025.

وبالتالي، تعتزم طيران أديل، بحلول عام 2030، تشغيل مئات المسارات الجوية، وزيادة حجم أسطولها إلى أكثر من الضعف، وتوسيع شبكة وجهاتها بما يفوق ثلاثة أضعاف، لتصل إلى أكثر من 100 طائرة ووجهة على التوالي. كذلك، إن حملة التوسع الضخمة لشركة طيران أديل تجعلها شركة طيران سريعة النمو، كما أنها واحدة من أكثر الشركات المرغوب العمل بها في البلاد.

نبذة عن لوفتهانزا تكنيك

تُعد مجموعة لوفتهانزا تكنيك إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تقديم خدمات الطائرات التقنية. وتحظى الشركة باعتماد دولي كمؤسسة متخصصة في الصيانة والإنتاج والتصميم، ويعمل لديها أكثر من 22,000 موظف في عشرات المواقع حول العالم.

وتقدّم لوفتهانزا تكنيك مجموعة متكاملة من الخدمات للطائرات التجارية وطائرات كبار الشخصيات والطائرات المخصصة للمهام الخاصة. وتشمل محفظة خدماتها أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة والتعديل لهياكل الطائرات والمحركات والمكوّنات وأنظمة الهبوط، إلى جانب تصنيع منتجات مقصورات مبتكرة، وتوفير حلول رقمية متقدمة لدعم الأساطيل الجوية.

