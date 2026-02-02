"جي دبليو سي" و "Apify" تتشاركان نقل المعرفة وأفضل الممارسات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبروتوكولات MCP لرواد الأعمال والشركات الرقمية خلال "قمة الويب قطر 2026".

التعاون يركز على خفض العوائق التقنية والتشغيلية وتسريع الدخول إلى الأسواق الجديدة.

خطوة تعكس دور "جي دبليو سي" كممكًن استراتيجي لمنظومة تجارة الكترونية مترابطة تجمع بين اللوجستيات، والبيانات، والتقنية.

الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق "جي دبليو سي" إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة، عن مشاركتها للمرة الأولى في "قمة الويب قطر 2026"، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير، مستهلةً هذه المشاركة بالإعلان عن تعاون استراتيجي مع منصة «Apify» الأوروبية المتخصصة في حلول استخلاص البيانات من الويب، والأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا التعاون إلى الجمع بين القدرات اللوجستية الواسعة التي تمتلكها «جي دبليو سي» على المستويين الإقليمي والدولي، والبنية التحتية التقنية المتقدمة لمنصة «Apify» بما في ذلك بروتوكولات ربط النماذج الذكية (Model Context Protocol – MCP) لدعم شركات التجارة الإلكترونية في دخول أسواق جديدة، وتسريع توسّعها، وتعزيز قدرتها على النمو المستدام في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وغيرها من الأسواق العالمية سريعة النمو.

ويركز هذا التعاون على معالجة التحديات التي تواجه الشركات الرقمية ورواد الأعمال، لا سيما ما يتعلق بالحصول على معلومات السوق، وتحليل الطلب، وفهم البيئة التنافسية، وتنفيذ عمليات التوسع عبر الحدود. ومن خلال دمج اللوجستيات والبيانات والأتمتة ضمن نموذج تشغيلي واحد، يسهم هذا التعاون في تقليص زمن الوصول إلى السوق والحد من التعقيدات التقنية والتشغيلية التي غالبًا ما تعيق نمو الشركات الرقمية في مراحلها الأولى أو أثناء توسّعها.

وفي هذا السياق، قال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: "يتجاوز دورنا في مجال التجارة الإلكترونية حدود الخدمات اللوجستية التقليدية. هدفنا هو تمكين الشركات من النمو والبيع والتوسّع في أسواق جديدة، وأن ننمو معها كلما توسّعت أعمالها. ومن خلال قابلية التشغيل البيني بين اللوجستيات والبيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نعمل على بناء منظومة تجارة إلكترونية متكاملة تتيح توسعًا أسرع، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتنفيذًا سلسًا للعمليات العابرة للحدود".

من جهته، قال يان تشورن، الرئيس التنفيذي لمنصة «Apify» : "تدرك جي دبليو سي طبيعة هذا السوق وتمتلك البنية التحتية اللازمة، فيما نمتلك نحن خبرات البيانات والأتمتة. ويمنح هذا التكامل رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية قيمة لا يمكن لأي طرف تقديمها منفردًا، بدءًا من الرؤى القابلة للتنفيذ حول الأسواق، وصولًا إلى البنية التشغيلية التي تتيح النمو والتوسع عبر الحدود."

وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الطرفان على تطوير وتطبيق حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وبرتوكولات MCP تخدم الاستخدامات العملية في التجارة الإلكترونية، مثل اكتشاف المنتجات، وتحليل الطلب، واستقطاب العملاء، وتسريع الدخول إلى الأسواق الجديدة. كما سيتعاون الطرفان في تنظيم جلسات وورش عمل متخصصة خلال «قمة الويب قطر»، ضمن إطار أوسع لنقل المعرفة وتمكين رواد الأعمال والشركات الرقمية من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة في توسيع أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم.

وبموجب هذا التعاون، ستوفر «جي دبليو سي» الدعم في الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وتكامل الخدمات اللوجستية، وتمكين خطط التوسع التجاري، مستفيدةً من شبكتها الواسعة من الشركاء. في المقابل تقدم منصة "Apify" بنيتها السحابية المتقدمة وحلول الأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانات الربط مع منصات أتمتة متعددة، بما يعزز كفاءة العمليات ويساعد الشركات على التوسع بمرونة أعلى.

وتأتي مشاركة «جي دبليو سي» الأولى في «قمة الويب قطر» في إطار استعراض رؤيتها حول دور التكامل بين التقنية والذكاء الاصطناعي واللوجستيات في فتح آفاق جديدة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو طويل الأمد ورؤية قطر الوطنية 2030.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، كما أنها شركة رائدة في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيسها في عام 2004، اكتسبت الشركة سمعة استثنائية في مجال التميز التشغيلي والابتكار والاستدامة والموثوقية. وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم الشركة حلولاً منقطعة النظير قائمة على التقنية تشمل التخزين والتوزيع وخدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتعمل "جي دبليو سي" على تمكين الشركات باختلاف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بما يضمن تعزيز سلاسة العمليات والنمو المستدام. ومن الجدير بالذكر أن "جي دبليو سي" كانت أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجيستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ما مكّنها من إثبات قدراتها فائقة التطور على المسرح الدولي.

نبذة عن Apify :

منصة Apify هي منصة لاستخراج بيانات الويب تضم سوقًا يحتوي على أكثر من 10,000 أداة جاهزة للاستخراج الآلي والأتمتة. تُمكّن المستخدمين من جمع البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع التجارة الإلكترونية، ومحركات البحث، والخرائط لأغراض مثل تحليل المنافسين، وتوليد العملاء المحتملين، وأبحاث المنتجات.

تتكامل Apify مع n8n وMake وZapier وLangChain، كما يتيح دعم MCP لوكلاء الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأدوات المتاحة في السوق واستخدامها ديناميكيًا دون الحاجة إلى كتابة كود مخصص. تتولى Apify إدارة البنية التحتية، والبروكسيات، والتوسّع، مما يتيح للمستخدمين التركيز على البيانات نفسها بدلًا من الانشغال بخطوط المعالجة التقنية.

