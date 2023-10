مع اقتراب موسم تخفيضات نهاية العام، يمكن للعملاء في قطر تصفح وتسوق منتجات ضمن أكثر من 30 فئة عبر تجربة التسوق الدولية على Amazon.ae مع خدمة توصيل مريحة

التزاماً بتوفير رحلة تسوق مريحة وواضحة، تقدم تجربة التسوق الدولية على Amazon.ae للعملاء فرصة الاطلاع على أسعار وتكاليف الشحن الدقيقة والتي تشمل رسوم الاستيراد، مع تولي شركات الشحن التابعة لأمازون عمليات التخليص الجمركي

تجربة التسوق الدولية متاحة الآن للعملاء باللغة العربية و الإنجليزية على تطبيق أمازون للتسوق وموقع Amazon.ae

الدوحة، دولة قطر: أعلنت أمازون الإمارات اليوم عن توسيع تجربة التسوق الدولية لتشمل دولة قطر، بما يتيح فرصة مميزة للعملاء المحليين لتصفح وتسوق مئات الآلاف من المنتجات المؤهلة التي يتم شحنها إليهم من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للعملاء في قطر الآن تسوق منتجات ضمن أكثر من 30 فئة، بما فيها منتجات التجميل، والكتب، والإلكترونيات، والأزياء، والصحة، وأجهزة ومستلزمات المنزل والمطبخ، والرياضة، والألعاب و العديد غيرها، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول العملاء على أفضل المنتجات والعروض المتوفرة على Amazon.ae .

تتوفر تجربة التسوق الدولية على Amazon.ae باللغتين العربية والإنجليزية ومع تخصيص تجربة المستخدم وفقاً لموقعه وعنوان الشحن الخاص به. ويمكن للعملاء إتمام عملية دفع ثمن مشترياتهم بسهولة على Amazon.ae من خلال استخدام بطاقات الخصم والائتمان المحلية والدولية، وشحن طلباتهم مباشرة وتوصيلها إلى عناوينهم في قطر.

وتم تصميم تجربة التسوق الدولية لتقديم تجربة سهلة وشفافة لعملاءAmazon.ae ، وذلك لضمان عدم وجود أي مفاجآت عند شراء المنتجات أو خلال عملية التوصيل. وبإمكان العملاء في قطر الاطلاع على مختلف المعلومات بما فيها الأسعار الدقيقة ومواعيد التوصيل وتكاليف الشحن الشاملة لرسوم الاستيراد عندما يتسوقون عبر Amazon.ae. كما توفر التجربة خدمة توصيل مريحة، مع إدارة عمليات التخليص الجمركي بالتعاون مع شركات الشحن التابعة لأمازون، إضافة الى توفر خدمة العملاء باللغتين العربية والإنجليزية. ويمكن الوصول إلى تجربة التسوق الدولية الجديدة عبر تطبيق أمازون أو من خلال الموقع الإلكتروني: www.amazon.ae.

وتعليقاً على طرح الخدمة الجديدة في قطر، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " يلبي التوسع الجديد في تجربة التسوق الدولية في قطر احتياجات العملاء في الدولة، فكثير من عملاؤنا في قطر كانوا يرغبون التسوق والاطلاع على المنتجات المتوفرة في مواقعهم وشرائها بسهولة. ومن خلال هذه التجربة يمكنهم الآن تصفح وتسوق مئات الآلاف من المنتجات، والحصول عليها من خلال خدمة الشحن والتوصيل مباشرة إلى عتبة بيوتهم، وذلك مع الاستفادة من عروض التخفيضات المدهشة التي تقدم علىAmazon.ae مثل تخفيضات 11.11 الكبرى المرتقبة الشهر المقبل، ومهرجان "الجمعة البيضاء" الذي يعد أكبر فعالية تخفيضات سنوية في أمازون، والذي يتميز بعروض ترويجية مذهلة."

وللبدء في استخدام الخدمة الجديدة، يمكن للعملاء في قطر الدخول إلى تطبيق أمازون أو زيارة الموقع الإلكتروني Amazon.ae، وتسجيل الدخول باستخدام معلومات حساباتهم أو إنشاء حسابات جديدة عبر خطوات بسيطة. أما بالنسبة لمستخدمي التطبيق، فيمكنهم الانتقال إلى الإعدادات واختيار "الإمارات العربية المتحدة"، وتخصيص اللغة المفضلة لديهم، ثم سيتم عرض المنتجات المتاحة تلقائياً وتوفير معلومات عن الأسعار والشحن للعملاء بدقة ووضوح.

