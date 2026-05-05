الرياض، المملكة العربية السعودية –Alt Capital تستحوذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة دخوني، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في قطاع العطور، والتي تتجاوز إيراداتها 600 مليون ريال سعودي، وذلك دعماً لمسيرة نموها وخططها للإدراج في السوق المالية خلال فترة 18 شهراً.

استثمار استراتيجي في علامة استهلاكية عالية النمو

أعلنت Alt Capital، شركة ملكية خاصة مرخصة من هيئة السوق المالية، عن استحواذها على حصة أقلية مؤثرة في شركة دخوني، وذلك ضمن استراتيجيتها للاستثمار في الشركات الاستهلاكية ذات الإمكانات العالية للنمو في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وقد نجحت دخوني في ترسيخ مكانتها في سوق العطور، مدفوعة بهوية علامتها التجارية المميزة، وتوسع حضورها في قطاع التجزئة، وقاعدة عملائها القوية. ووصف مؤسس الشركة، ريان بن حزام، هذه الشراكة بأنها "محطة استراتيجية مهمة"، مؤكدًا إلى أن الشركة باتت في موقع قوي لتسريع خطط التوسع والمضي قدماً نحو تحقيق طموحاتها في الطرح العام الأولي.

تعزيز التوسع ورفع الجاهزية للإدراج

من المتوقع أن تدعم هذه الشراكة المرحلة المقبلة من نمو دخوني، من خلال توسيع نطاق العمليات التشغيلية، وتعزيز مكانتها في السوق، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للإدراج في السوق المالية. وأشار كريم برهاني، المدير العام ل Alt Capital، إلى أن الشركة ترى فرصًا واعدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الأعمال، وذلك من خلال العمل عن كثب مع فريق الإدارة لتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة مضافة.

وقال عبدالله الطبيشي، الرئيس التنفيذي ل Alt Capital:

"يسعدنا التعاون مع دخوني في هذه المرحلة المحورية من مسيرتها. فقد أثبتت الشركة قوة علامتها التجارية، وتميزها التشغيلي، ووضوح مسارها نحو تحقيق نمو قابل للزيادة. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجيتنا في دعم الشركات الرائدة في رحلتها نحو تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، بما في ذلك جاهزيتها للإدراج في الأسواق المالية."

نبذة عن Alt Capital

Alt Capital هي شركة ملكية خاصة مقرها الرياض ومرخّصة من هيئة السوق المالية، تركز على الاستثمار في الشركات ذات النمو المرتفع عبر قطاعات استراتيجية. وتعمل الشركة بالشراكة مع فرق الإدارة على تعزيز الحوكمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم جاهزية الشركات للإدراج في الأسواق المالية.

نبذة عن دخوني

تُعد دخوني من الشركات الإقليمية الرائدة في قطاع بيع العطور بالتجزئة، مع طموحات توسعية على المستوى العالمي، حيث تقدم مجموعة مختارة من العطور المميزة. وتواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها وتطوير منتجاتها، مما يعزز مكانتها كمرشح قوي للإدراج المستقبلي في السوق المالية.

الكلمات المفتاحية

ألتيرناتيف كابيتال، دخوني، المملكة العربية السعودية، الملكية الخاصة، استثمار، طرح عام أولي، قطاع العطور، قطاع المستهلك، Alt Capital، تداول.

للاستفسارات الإعلامية

اسم: ريم ياسين

reem@district-twelve.com ايميل:

-انتهى-

#بياناتشركات