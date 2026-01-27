دبي، الإمارات العربية المتحدة – سجّلت Alibaba.com، المنصة العالمية الرائدة في التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)، مشاركتها الأولى في معرض جلفود 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة، في محطة مفصلية تعكس توسّع حضورها وتفاعلها مع مجتمع الأعمال في الإمارات ودول الخليج.

وتواجد ممثلو Alibaba.com في موقع المعرض طوال فترة انعقاده في الجناح رقم 418، حيث رحّبوا بالمصدّرين والمستوردين والتجّار وتجار الجملة والمصنّعين، لإتاحة الفرصة للقاء الفريق مباشرة والتعرّف على كيفية مساهمة أدوات التوريد والبيع المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من ممارسة التجارة عبر الحدود بكفاءة أعلى.

تربط Alibaba.com أكثر من 50 مليون مشترٍ نشط عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة، وتوفّر الوصول إلى ما يزيد عن 200 مليون منتج ضمن أكثر من 40 قطاعاً. وتعمل المنصة بشكل متزايد على دعم الشركات في منطقة الشرق الأوسط، تماشياً مع تنامي الطلب على سلاسل توريد إقليمية، منخفضة التكلفة، ومهيأة للتجارة الدولية.

زخم قوي في السوق وطلب عالمي متنامٍ

تأتي مشاركة Alibaba.com في جلفود في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) نمواً وتنوّعاً متسارعاً على المستوى العالمي. ووفقاً لوزارة التجارة الأمريكية، من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية بين الشركات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب من خانتين يبلغ نحو 14.5%، ليصل إلى 3.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026، ما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة أمام شركات دول مجلس التعاون الخليجي المؤهلة للاستفادة من التوريد القريب إقليمياً وسلاسل الإمداد الإقليمية.

محطة استراتيجية للتعرّف على الفريق للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والخليج

يمثّل جلفود 2026 أول مشاركة لـ Alibaba.com في معرض تجاري إقليمي عام رئيسي في منطقة الخليج، ما يجعل الحدث بمثابة فرصة “للتعرّف على الفريق” بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الراغبة في التوسع عالمياً عبر منصة B2B عالمية موثوقة.

وفي الجناح رقم 418، يمكن للزوار التحدث مباشرة مع خبراء Alibaba.com حول:

الانضمام إلى Alibaba.com كبائعين من دول مجلس التعاون الخليجي والوصول إلى مشترين عالميين

تعزيز تفاعل المشترين ونشاط التوريد من المنطقة

الاستفادة من أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات التصدير وتقليص وقت الوصول إلى السوق

زيادة الظهور أمام المشترين في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة عالية النمو

ويؤكد هذا التواجد أن Alibaba.com تعمل بشكل نشط في دولة الإمارات وتكثّف تركيزها على دعم روّاد الأعمال المحليين.

تجارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصمّمة للشركات الصغيرة

تعتمد Alibaba.com على تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لإزالة التعقيد عن التجارة بين الشركات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من:

التواصل بشكل أسرع مع مشترين ومورّدين موثوقين وذوي صلة

تحسين قوائم المنتجات والكلمات المفتاحية والمواد البصرية لزيادة الظهور عالمياً

إدارة الاستفسارات عبر لغات ومناطق زمنية متعددة على مدار الساعة

تعزيز معدلات الاستجابة والتحويل والكفاءة التشغيلية

وعلى المستوى العالمي، ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في Alibaba.com في تعزيز ظهور المنتجات، وزيادة معدلات الاستجابة على الاستفسارات، وتحسين تفاعل المشترين، وهي مزايا رئيسية للشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة التي تعمل عبر الحدود. وفي جلفود 2026، يمكن للشركات الاطلاع عملياً على كيفية ترجمة هذه القدرات إلى فرص نمو حقيقية.

مصداقية الشراكات والتزام طويل الأمد تجاه دولة الإمارات

تأتي مشاركة Alibaba.com في جلفود بدعم من شراكتها مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ما يعكس تعاوناً قائماً ويتماشى مع طموحات دولة الإمارات الأوسع في مجالات التجارة والتصدير ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونظراً للمستقبل، تستعد Alibaba.com لإطلاق خدمات محلية في دولة الإمارات على مدار عام 2026، في إشارة واضحة إلى التزام طويل الأمد بتعزيز سهولة الوصول والملاءمة وتجربة الاستخدام للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

زوروا Alibaba.com في جلفود 2026

تدعو Alibaba.com الشركات المشاركة في جلفود 2026 إلى زيارة جناحها رقم 418 للقاء الفريق شخصياً والتعرّف على كيفية مساهمة الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تمكين الشركات الصغيرة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج من التواصل مع مشترين عالميين، وتبسيط العمليات، وتسريع النمو الدولي.

نبذة عن Alibaba.com

تأسست Alibaba.com في عام 1999، وهي منصة عالمية رائدة في التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)، تخدم المشترين والمورّدين في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. توفّر المنصة مجموعة متكاملة من خدمات التجارة، بما في ذلك أدوات تساعد الشركات على الوصول إلى جمهور عالمي، وتمكّن المشترين من اكتشاف المنتجات، والتواصل مع المورّدين، وإتمام الطلبات بسرعة وكفاءة. Alibaba.com هي جزء من مجموعة Alibaba International Digital Commerce Group.

جهة الاتصال الإعلامية

للاستفسارات الإعلامية، أو طلب المقابلات، أو للحصول على معلومات إضافية تتعلق بمشاركة Alibaba.com في جلفود 2026، يرجى التواصل مع:

ديمة قبراوي، مجموعة MSL الشرق الأوسط

البريد الإلكتروني: deema.kabrawi@mslgroup.com

الموقع الإلكتروني: www.alibaba.com

-انتهى-

#بياناتشركات