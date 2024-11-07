دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة علي بابا إنترناشيونال للتجارة الرقمية، "Alibaba International" عن إطلاق نموذجها اللغوي الكبير، "ماركو – إم تي"، (Marco-MT)، الذي يعد ثورة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث تم تصميمه خصيصاً لإزالة الحواجز اللغوية بدقة وذكاء استثنائيين، عبر تعزيز الترجمة في مجال التجارة الإلكترونية.

ويعد "ماركو – إم تي"، (Marco-MT)، هو النموذج اللغوي الكبير الثوري الخاص بـ "علي بابا إنترناشيونال" (LLM)، حيث يعمل على ترجمة وتفسير المعاني والسياقات اللغوية بشكل دقيق جداً، ما يعزز دقة صياغة ووصف المنتجات والسلع وتطابقها مع الترجمة البشرية، مما يسهل تفاعل المستخدمين متعدد اللغات، ويوفر ترجمة دقيقة للمستندات.

ووفقاً لمؤشر (FLORES)، وهو معيار مرجعي لتقييم أداء أنظمة الترجمة الآلية القائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي، فقد تفوق "ماركو – إم تي"، (Marco-MT)، على المنتجات العالمية الرائدة في مجال الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من حيث نتائج تقييم (BLEU)، الذي يقيس مدى جودة الترجمة الآلية بناءً على مدى تطابقها مع الترجمة البشرية.

وتُظهر البيانات، تفوق لافت لــــ "ماركو – إم تي"، (Marco-MT)، في التقييمات المتعلقة بالترجمة من لغات أخرى إلى اللغة الإنجليزية والعكس.

التفوق في سيناريوهات التجارة الإلكترونية

يعمل "ماركو – إم تي"، (Marco-MT)، بانسيابية داخل أنظمة التجارة الإلكترونية، حيث يوفر خدمات ترجمة آلية للتجار والمستهلكين. وتتيح قدراته في تعديل المحتوى إلى لغة الأسواق المحلية ترجمة دقيقة وسليمة للمعلومات المنشورة عن المنتجات والسلع - بما في ذلك العناوين والوصف - إلى لغة السوق المستهدفة، مما يعزز كفاءة التواصل والوصول إلى المستهلكين بشكل كبير.

وبينما تترجم الأنظمة الأخرى المصطلح الصيني الخاص بالتجارة الإلكترونية"秒杀"، ويعني "تخفيضات فورية" بشكل خاطئ إلى اللغة الإسبانية كـ " eliminación rápida de un adversario "، وتعني "قتل سريع للخصم"، يقوم

"ماركو -MT "، بترجمته بشكل دقيق إلى "Oferta flash"، (تخفيضات فورية)، كترجمة صحيحة.

وعلى عكس الأنظمة الأخرى التي تتجاهل إحدى اللغات خلال سيناريو المحادثة المباشرة متعددة اللغات، يترجم "ماركو -MT "، كل اللغات بدقة وسلاسة إلى اللغة المُستهدفة.

كيف يتحقق ذلك؟

يستفيد "ماركو – إم تي"، (Marco-MT)، من الخبرة الواسعة والمعرفة العميقة التي اكتسبتها مجموعة "علي بابا إنترناشيونال" عبر المنصات المُتعددة للتجارة الإلكترونية الدولية، حيث تمت معالجة المليارات من البيانات الخاصة بالتجارة الإلكترونية. ويعمل هذا الكم الهائل من البيانات، جنباً إلى جنب مع التقنيات المتقدمة في ترتيب البيانات وتنقيتها واختيارها، وتحديد اللغات، وتقييم مستوى الجودة، بما يُمكن "ماركو – إم تي"، (Marco-MT)، من التفوق في الأداء عبر مجموعة متنوعة من معايير تقييم جودة الترجمة الآلية، بما في ذلك معايير (BLEU)، و(COMET)، بالإضافة إلى التقييمات البشرية لبيان مدى دقتها وسلاستها، وتطابقها مع المعنى والسياق الأصلي، مما يجعله أكثر فعالية وموثوقية في تحديد جودة الترجمة.

كما تضمنت عملية تطوير "ماركو – إم تي"، (Marco-MT)، جانب التدريب على تعزيز اللغات المتعددة من خلال سلسلة نماذج اللغة الكبيرة "Qwen"، التي طورتها شركة Alibaba، وتستهدف تحسين أداء الترجمة الآلية والتطبيقات متعددة اللغات، مما يضمن إطاراً لغوياً متعدداً وقوياً.

وباستخدام ابتكارات مثل منهج مزيج الخبراء متعدد اللغات، المعروف بـــــ (MOE)، ومنهجيات توسيع المعاملات المعروف بـــ (parameter expansion methodologies)، يحافظ "ماركو – إم تي"، (Marco-MT)، على أداء متميز في اللغات الرئيسية، كما يعمل في الوقت نفسه على تعزيز إمكانيات اللغات الأخرى. ويعد هذا النموذج بأنه الأكثر كفاءة من حيث استخدام الموارد، حيث يتم تنشيط الأجزاء الضرورية فقط عند تشغيله واستخدامه، مما يقلل من استهلاك الطاقة والوقت اللازم للمعالجة.

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال استراتيجيات التحسين مثل تصغير النموذج (quantization)، والتسريع، وتقليل النماذج المتعددة، تمكنت "علي بابا" من خفض تكاليف الخدمة للنماذج الكبيرة بشكل كبير، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالنماذج الأصغر.

كيف يستفيد المستخدمون؟

في الوقت الراهن، يُستخدم "ماركو – إم تي"، (Marco-MT)، تجارياً على نطاق واسع، ما يظهر أداءً استثنائياً في مجال التجارة الإلكترونية عبر بلاد العالم، وذلك بفضل سنوات الخبرة التي تمتلكها "علي بابا إنترناشيونال". وفيما يتعلق بالمستخدمين الأفراد، فإن "ماركو – إم تي" يوفر ترجمات عالية الجودة ذات سياق لغوي ملائم، كما يدعم أنماطاً وأنشطة متنوعة لتلبية كافة الاحتياجات. ويتوفر عبر شبكة الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين البدء في تجربته من خلال موقع Aidge.

وخلال العام الماضي، أنشأت "علي بابا إنترناشيونال" فريقاً متخصصاً في مجال الذكاء الاصطناعي للعمل على استكشاف كافة الإمكانات، وذلك عبر 40 سيناريو متنوع، حيث عملت على إجراء تحسينات لنحو 100 مليون منتج لصالح 500 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.

ويشهد الطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي بين التجار زيادة سريعة، حيث تتضاعف معدلات الاستخدام تقريباً كل شهرين، مما يؤدي إلى أكثر من 100 مليون اتصال يومي بمنصات الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا النمو مدى اعتماد قطاع التجارة الإلكترونية على أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يضع معايير جديدة للعمليات التشغيلية في مؤسسات الأعمال والتفاعل العملاء.

نبذة عن مجموعة "علي بابا إنترناشيونال للتجارة الرقمية":

تكرس مجموعة "علي بابا إنترناشيونال للتجارة الرقمية" جهودها لدعم تطوير قطاع التجارة الرقمية العالمية من خلال التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتدير المجموعة منصات متعددة بنماذج تجارية مُتميزة، تُغطي عدة دول ومناطق حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات