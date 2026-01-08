جدة: أعلنت شركة مطارات جدة عن إطلاق تطبيق “Airport View” لجميع منسوبي مطار الملك عبدالعزيز الدولي من الجهات الحكومية والتشغيلية والقطاع الخاص.

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التنسيق وتوحيد متابعة الأداء عبر منصة رقمية ذكية تسهم في تحسين تجربة التشغيل والخدمات داخل المطار.

ويُعد التطبيق منصة متكاملة تجمع مختلف عمليات المطار في واجهة رقمية واحدة، حيث يوفّر متابعة لحظية لحركة الرحلات، وتنبيهات فورية، ولوحات مؤشرات أداء، إلى جانب أدوات ذكية تُمكّن المستخدمين من الوصول السريع والدقيق إلى المعلومات، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الاستجابة. كما يتيح التطبيق الاطلاع على بيانات التشغيل اليومية، وحالة الرحلات، والتنبيهات التشغيلية، بالإضافة إلى لوحات تحكم تفاعلية تعكس مستوى الأداء بشكل لحظي، الأمر الذي يعزز التنسيق بين الجهات العاملة داخل المطار، ويدعم انسيابية حركة الرحلات، ودقة المعلومات، وجودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين تجربة السفر في مختلف مراحلها.

ويعزز تطبيق “Airport View”التنسيق على مستوى المطار من خلال توفير رؤية موحدة وفورية لجميع أنشطة المطار، مما يتيح سرعة الاستجابة للأحداث ويدعم الموظفين في الحفاظ على انسيابية حركة المسافرين وتقديم تجربة متميزة للمسافرين.

يُذكر أن شركة مطارات جدة تتولى الإشراف على إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ تأسيسها عام 2022م، وتعمل على تنفيذ برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

-انتهى-

