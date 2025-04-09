أبوظبي: وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وقمة AIM للاستثمار ، المنصة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار، اتفاقية شراكة تهدف إلى جذب شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وخلق فرص أعمال، ودعم الابتكار جاء ذللك على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار في مركز ادنيك أبوظبي.

وبموجب المذكرة، سيقدم مجمع الشارقة حزمًا حصرية للشركات الناشئة المتقدمة التي يتم تقديمها عبر شبكة قمة AIM، لتسهيل تأسيسها ونموها داخل بيئة المجمع الحيوية. كما سيشمل التعاون الترويج لبرنامج "مسرّع الشارقة للصناعة المتقدمة" (SAIA)، وهو برنامج المسرعات التابع للمجمع والمصمم لدعم الشركات الناشئة في دخول أسواق الصناعات المتقدمة، والتواصل مع صناع القرار، واستكشاف فرص المشاريع التجريبية.

هذا وقد شهد مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس قمة AIM، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وداوود الشيزاوي رئيس مؤسسة AIM العالمية.

وبهذه المناسبة، قال حسين المحمودي: "يفخر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أحد أبرز مناطق الابتكار في المنطقة، بالشراكة مع قمة الاستثمار السنوي في إطار خططنا الطموحة للتوسع. تجمعنا قواسم مشتركة مع اهداف المؤتمر الذي يسعى إلى تعزيز فرص الاستثمار وبناء جسور تجارية أقوى بين الدول. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى استقبال شركات ناشئة واستثمارات جديدة تعزز منظومة الابتكار في الشارقة."

ومن جانبه، قال داوود الشيزاوي: "يسعدنا عقد هذه الشراكة مع مجمع الشارقة، الذي بات اليوم رمزًا للابتكار في المنطقة. وتعد قمة AIM منصة استثمارية رائدة قادرة على خلق فرص أعمال واستثمار لجميع الأطراف. وتمثل هذه الاتفاقية إطارًا للتعاون المثمر الذي يخدم مصالح الجانبين."

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، سيستفيد مجمع الشارقة من شبكة AIM لتعريف الشركات سريعة النمو بفرص التأسيس ضمن المجمع، وتقديم حزم مخصصة تسهّل انطلاقتها. كما سيتيح المجمع لتلك الشركات إمكانية المشاركة في فعالياته ومنظومته الابتكارية، إلى جانب الترويج لمبادرات AIM داخل بيئة المجمع.

من جهته، ستوفر قمة الاستثمار دعمًا في تسهيل تسويق التكنولوجيا وإنشاء الشركات ضمن مجمع الشارقة للبحوث والابتكار وبرنامج المسرعات التابع للمجمع، إلى جانب تقديم شركاء وشركات تتماشى مع القطاعات التي يركز عليها المجمع، مع تقديم دعم تسويقي للترويج للمجمع وبرامجه من خلال شبكة AIM العالمية.

وسيتم توفير أسعار خاصة للشركات التي تنضم إلى مجمع الشارقة عبر المؤتمر أو تشارك في برنامج المسرعات، مع تنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في كلا الجانبين.

هذا ويركّز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على تعزيز الابتكار في أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والتنقل والخدمات اللوجستية، والاستدامة.

وتقام قمة الاستثمار في أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل، وتعد من مبادرات مؤسسة AIM العالمية، وهي مؤسسة دولية مستقلة تسعى إلى تمكين الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز استراتيجيات الترويج الفعّال وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع الاقتصادي.

وتجمع القمة نخبة من قادة الشركات وصناع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورواد الأعمال والأكاديميين والخبراء، حيث يعرض أحدث المعلومات والاستراتيجيات والمعارف في مجال جذب الاستثمار.

-انتهى-

#بياناتشركات