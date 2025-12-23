- 20 مبادرة عالمية وأكثر من 120 برنامج تدريبي وتعاون مع 30 مؤسسة تعليمية وتطبيقية عالمية ومحلية خلال 7 سنوات

- إطلاق أول دبلوم عالمي في التخصص منذ 2020، ودليلين أخلاقيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى منذ 2021

أعلنت مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف “AIJRF “ مع بداية عامها الثامن منذ تأسيسها في العام 2018 ، على حزمة جديدة في العام 2026، من البرامج والمبادرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، والخدمات الحكومية الذكية ، حيث تعد مؤسسة AIJRF المؤسسة العلمية والتطبيقية الرائدة عالميا في دراسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، وتقنيات الثورتين الصناعية الرابعة والخامسة، وقد حققت مؤسسة AIJRF العديد من الإنجازات والأرقام الهامة في مجال الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى عالميا ومحليا خلال الأعوام السبع الماضية.

نمو 2026

وأكد سعادة الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، أن مؤسسة AIJRF تعتزم خلال عام 2026، إطلاق النسخة الثالثة من المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي 2026 (the Global Artificial Intelligence Journalism Index (GAIJI) ) ، والنسخة الثانية من المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات 2026 Arab Index for Artificial Intelligence in Universities (AIU).



وأضاف الرئيس التنفيذي تخطط المؤسسة لإطلاق ثلاث مبادرات عالمية جديدة بالتعاون مع شركائها محليًا ودوليًا، في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام والعمل الحكومي وبناء القدرات الشبابية.

وقال عبد الظاهر : " إن المبادرات الجديدة تشمل مبادرة رصد ومكافحة المحتوى الزائف بالذكاء الاصطناعي ( AI-powered in Defeating Fake Content Initiative ) ، التي تهدف إلى تطوير حلول تقنية متقدمة لرصد الأخبار المضللة والمحتوى الزائف ومواجهته بشكل استباقي، إضافة إلى المبادرة العربية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي ( Arab initiative for AI Ethics in Government Communications ، والتي تسعى إلى وضع إطار عربي مهني وأخلاقي منظم لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التواصل الحكومي وتعزيز الثقة والشفافية مع الجمهور.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا إطلاق مبادرة الطالب الريادي بالذكاء الاصطناعي ( AI Student Entrepreneur Initiative – AISEI )، التي تستهدف تمكين الطلاب والشباب من بناء مشروعات ريادية قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة ورفع مستوى المعيشة، وربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

سوق العمل 2026

وأكد عبد الظاهر أن هذه المبادرات تأتي بالتوازي مع إضافة مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة والأكثر ابتكارًا في مجالات العمل الحكومي ودمج التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه البرامج البرنامج القيادي التنفيذي للتحول الرقمي الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI-Driven Government Digital Transformation)، الذي يركز بالدرجة الأولى على القيادات العليا، ووكلاء الوزارات، وصُنّاع القرار الحكومي.

وأوضح أن الخطة التدريبية لعام 2026 تشمل كذلك برنامج إدارة البيانات الحكومية والذكاء الاصطناعي ( Government Data, AI & Analytics Program)، والذي يركز على تحليل البيانات وصناعة القرار القائم على البيانات، إضافة إلى برنامج الذكاء الاصطناعي في صنع السياسات العامة والتشريعات ( AI for Public Policy & Regulation)، والذ يهدف إلى دعم الحكومات في تطوير سياسات أكثر كفاءة و استباقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى إدراج برنامج متخصص جديد حول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في المناخ والبيئة، في إطار دعم الجهود الحكومية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية باستخدام الحلول الذكية.

واختتم عبد الظاهر بالقول إن مؤسسة AIJRF تسعى من خلال خطتها لعام 2026 إلى ترسيخ موقعها كمركز فكر وتطبيقي إقليمي وعالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام والعمل الحكومي، والمساهمة في بناء نماذج مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وصناعة القرار المعزز بالذكاء الاصطناعي.

AIJRF في سبع سنوات



منذ الإعلان عن إطلاق مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف في العام 2018، حققت المؤسسة العديد من الانجازات، يمكن إبراز بعض الأرقام التالية على المستوى التطبيقي، والأكاديمي والمهني:

- إطلاق عدد من المفاهيم الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والقطاعات المختلفة مثل:صحافة الذكاء الاصطناعي، التسويق الروبوتي، بلوكتشيند الأخبار، إعلام الميتافيرس، وغيرهم من المفاهيم.

- الإعلان عن أول دبلوم في العالم في :صحافة الذكاء الاصطناعي AIJD منذ 2020- إطلاق أكثر من 120 برنامج تدريب متنوع ما بين : دبلومات مهنة، برامج تدريبية، ومخيمات وتحديات للذكاء الاصطناعي.

- تدريب أكثر من 15 ألف متدرب على مهارات الذكاء الاصطناعي في قطاعات : التعليم، الإعلام، الخدمات الحكومية، البنوك، القطاع الطبي والصحي، الميتافيرس وغيرها.

- إصدار أول دليل عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى في نسختين : الأولى 2020 والثانية 2024 .

- إطلاق أكثر من 20 مبادرة عالمية ما بين فعاليات ومؤشرات عالمية للذكاء الاصطناعي، وشبكات تعليمية في عدد من القطاعات-

- إصدار نسختين من المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي (GAIJI) - ونسخة من المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعاتAIU

- إدارة 5 نسخ عالمية من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي AIJWF منذ انطلاقة في 2021

- التعاون ودعم الكفاءات والمهارات في أكثر من 15 جامعة عربية وعالمية- التعاون ودعم الكفاءات والمهارات في أكثر من 40 مؤسسة حكومية عربية وعالمية

- 3 نسخ متخصصة من مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي للشباب وصغار السن.​

- 5 تحديات عربية في مجال صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي

- 40 مشاركة دولية ومحلية في مؤتمرات علمية - تصميم وإدارة 5 تطبيقات للذكاء الاصطناعي حصرية لجهات حكومية وخاصة

-لدى المؤسسة 18 مساحة داخل الميتافيرس ما بين تعليمي وخبري وفعاليات.

-انتهى-

#بياناتشركات