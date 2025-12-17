تصميم الحل التعاوني الجديد للعمل على أمازون ويب سيرفيسز مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من النماذج المثبتة في Amazon Bedrock.

يتوفر Agentforce 360​​for AWS حصرياً في AWS Marketplace، وسيساعد العملاء على تحسين إنفاقهم على الذكاء الاصطناعي من خلال توفير التكاليف وتبسيط عمليات الشراء.

يأتي إطلاق Agentforce 360​​for AWS في وقت بالغ الأهمية، حيث يُتوقع أن تصل قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار.

تعد كراودسترايك واحدة من العملاء الذين يقومون بنشر وكلاء Agentforce الآمنين والمراقبين والمستضافين على Amazon Bedrock ضمن نطاق الثقة الخاص بسيلزفورس.

دبي / الرياض: أعلنت شركة سيلزفورس، بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز، عن إطلاق Agentforce 360 for AWS، وهو عرض جديد قوي يعمل بالكامل على البنية التحتية العالمية والآمنة لأمازون ويب سيرفيسز، كما يوفر الوصول إلى نماذج الأساس المدعومة عبر Amazon Bedrock.

يمنح هذا العرض المُبتكَر والمشترك المؤسسات مساراً آمناً لمعالجة أهم العقبات التي تواجه اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، وهي: الثقة، والحوكمة، وسرعة تحقيق القيمة.

وسيكون العرض متاحاً حصرياً في AWS Marketplace في مستهل عام 2026، حيث يوفر هذا التعاون العميق أساساً عالي الأمان والامتثال لنشر أدوات ذكاء اصطناعي موثوقة على نطاق واسع، كما يُسهّل عمليات شراء حلول الذكاء الاصطناعي، ويُسرّع العائد على الاستثمار من خلال عمليات شراء وفوترة سهلة وحوافز متوافقة للعملاء.

تأتي هذه الخطوة في وقت بالغ الأهمية، حيث تركز الحكومات والشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وتشير الإحصاءات إلى أن الأثر الاقتصادي المحتمل للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030 يُقدّر بـ 320 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تستفيد السعودية بشكل كبير، حيث يُنتظر أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 135.2 مليار دولار في الفترة نفسها، ما يمثل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي. أما في الإمارات، فمن المتوقع أن يحقق الذكاء الاصطناعي أكبر أثر اقتصادي، يصل إلى نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030 (96 مليار دولار).

وفي تعليق له، قال برايان لاندسمان، الرئيس التنفيذي لمنصة AppExchange ونائب الرئيس التنفيذي للشراكات العالمية في سيلزفورس: "يرغب عملاؤنا المشتركـون بالحصول على أدوات ذكاء اصطناعي تتمتع بالقوة والموثوقية، وتتوافق مع استثماراتهم السحابية. ويقدّم Agentforce 360 for AWS ذلك عبر ضوابط أمان موثوقة ومسار مبسّط للبدء من خلال الشراء عبر AWS Marketplace، ما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من التزاماتهم الحالية."

يعتمد Agentforce 360 on AWS على منصة Amazon Bedrock كمحرّك استدلال رئيسي، وسيوفر للعملاء وصولاً سهلاً إلى مجموعة واسعة من النماذج الأساسية عالية الأداء من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن قدرات إنشاء الرسائل والتوجيهات.

يوفر محرك الاستدلال Atlas Reasoning Engine في منصة Agentforce 360 شفافية كاملة حول كيفية تفكير الوكلاء وخططهم وتصرفاتهم. ومع Agentforce 360 on AWS، يمكن تشغيل هذا المحرك باستخدام نماذج Claude من Anthropic المستضافة على Amazon Bedrock. ويُعد ذلك أمراً بالغ الأهمية للعملاء في القطاعات الخاضعة لرقابة مشددة حيث يتم إنشاء سجل تدقيق غير قابل للتغيير لكل إجراء يقوم به النظام تلقائياً، الأمر الذي يلبي المتطلبات التنظيمية الصارمة.

تحول أداة إنشاء الرسائل والتوجيهات Agentforce 360 Prompt Builder الذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق إلى واقع من خلال رسائل دقيقة تستند إلى بيانات العميل الخاصة. وداخل منشئ الرسائل، نقدم خيارات متعددة للنماذج، بما في ذلك نماذج Claude مختارة ونماذج Amazon مثل Nova Lite وNova Pro.

استناداً إلى الإقبال الكبير من العملاء والنجاح المُثبت في AWS Marketplace، فإن شراء Agentforce 360 on AWS يسمح للعملاء توحيد إنفاقهم على الذكاء الاصطناعي عبر جميع مكونات النظام، والاستفادة من حوافز شراء إضافية، وإدارة عروض سيلزفورس من خلال عرض واحد شامل لنفقات تكنولوجيا المعلومات.

كما يُمكن للعملاء الاستفادة من التسعير الخاص والفواتير الموحدة عبر أمازون ويب سيرفسز، الأمر الذي يُوفر طريقة سهلة للاستفادة من الميزانيات المُعتمدة مُسبقاً وتبسيط عمليات الشراء. وهذا بدوره يُؤدي إلى نهج تسويقي مُوحد، يتضمن حوافز ميدانية مُشتركة، ومزايا للعملاء، ودعم مُوجّه لتحقيق النجاح المُتبادل للعملاء.

وقال دانيال برنارد، الرئيس التنفيذي للأعمال في كراود سترايك: "يُتيح لنا التعاون بين سيلزفورس وأمازون ويب سيرفسز، الاستفادة من القدرات المثبتة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب سهولة الشراء والأمان اللازمين للتوسع".

وأضافت روبا بورنو، نائبة رئيس قسم المتخصصين والشركاء العالميين في أمازون ويب سيرفيسز: "تتمتع أمازون ويب سيرفيسز وسيلزفورس بسجل حافل في مساعدة العملاء على تحقيق النجاح. ويُعزز Agentforce 360​​for AWS هذا النجاح من خلال تسهيل اكتشاف العملاء لوكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم وابتكار حلولهم باستخدام البنية التحتية لأمازون ويب سيرفيسز. ومن خلال الجمع بين خيارات نماذج Amazon Bedrock ومنصة سيلزفورس الموثوقة، نوفر للمؤسسات الأمان والمرونة وسهولة الشراء التي تحتاجها لتسريع مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي".

-انتهى-

