القاهرة، مصر: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS) - مصر، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حصولها على ترخيص البنك المركزي المصري لتقديم حل أجهزة نقاط البيع الذكية عبر الهاتف SoftPOS ، وقد مكّنت هذه الموافقة التنظيمية الشركة من إطلاق الخدمة على مستوى الجمهورية، مما يجعل - AFS مصر من الشركات الرائدة التي تقدم حل SoftPOS مرخّص بالكامل إلى السوق المصري.

يحوّل حل AFS SoftPOS أي هاتف ذكي مزوّد بتقنية الإتصال قريب المدى NFC إلى جهاز دفع آمن متكامل الوظائف، دون الحاجة إلى أجهزة باهظة الثمن. ويمنح هذا الحل الشركات وسيلة سريعة وفعّالة من حيث التكلفة، وقابلة للتوسع بسهولة لقبول المدفوعات، مع دعم كافة البطاقات اللاتلامسية، مما يجعله أداة مثالية لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في مصر.

وفي إطار هذا علّق السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS :" إن إطلاق خدمة SoftPOS في مصر يُعد مرحلة تحول مهمة لكل من AFS والسوق المصري، إذ أن هذا الحل المرخص بالكامل يتيح لنا تحويل أي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد ومزود بتقنية NFC إلى جهاز دفع آمن على الفور، لتجنب تكاليف الأجهزة ويجعل قبول المدفوعات الرقمية متاحًا للشركات بجميع أحجامها. ونحن نعتبر هذا الإطلاق بمثابة الأساس، وخطتنا الفورية هي توسيع مجموعة ميزاته باستمرار وتقديم استخدامات مبتكرة من شأنها تعزيز الشمول المالي وتسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي" .

ويأتي هذا الإطلاق تماشيًا مع النمو الملحوظ الذي يشهده السوق المصري في مجال الدفع عبر الهاتف المحمول. فمن خلال هذا الحل، تُسهّل شركة AFS على الشركات قبول المدفوعات الرقمية، بما يُبسّط عمليات التجارة، ويساهم في بناء منظومة مالية أكثر شمولًا وإتاحة للجميع.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

البريد الإلكتروني: pr@afs.com.bh

نبذة عن AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

