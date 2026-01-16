أبوظبي، الإمارات العربيّة المتحدة - أعلنت كوميرا باي (Comera Pay)، ذراع المدفوعات الرقميّة لشركة كوميرا فايننشال هولدينغ التابعة لمجموعة رويال، عن الإطلاق الرسمي لخدمتها المتكاملة لقبول المدفوعات في الإمارات العربيّة المتحدة بالتعاون مع شركة الخدمات الماليّة العربيّة (AFS). وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات في مختلف أنحاء الدولة من الاستفادة من أدوات حديثة وآمنة وقابلة للتوسّع لقبول المدفوعات بسلاسة، بما يدعم نمو أعمالها ويعزّز كفاءتها التشغيليّة.

صُممت هذه الخدمة الجديدة لتتوافق مع احتياجات الأعمال والشركات بمختلف أحجامها، بدايةً من متاجر التجزئة الصغيرة ووصولًا إلى المؤسسات الكبرى. إذ تدعم الخدمة مجموعة واسعة من وسائل الدفع، بما في ذلك البطاقات الذكية بنظام الشريحة ورقم التعريف الشخصي السري، والبطاقات اللاتلامسيّة، وبوابات المدفوعات الإلكترونيّة، وتطبيقات المحافظ الرقميّة، وخدمة المدفوعات بنظام رمز الاستجابة السريعة (QR). كما تشمل هذه الخدمة مزايا وخصائص تشغيليّة متقدّمة، من بينها التتبّع اللحظي للمعاملات، وملخصات التسوية اليوميّة للمعاملات، إضافة إلى آليات سلسة لمطابقة المعاملات الماليّة، مما يجعلها منصة متكاملة لتمكين الأعمال وليست مجرد أداة دفع تقليديّة.

وتأتي هذه المبادرة الرائدة لتؤكّد التزام كوميرا باي الراسخ بتبسيط الخدمات الماليّة وتيسيرها عبر توظيف أحدث التقنيات المتقدّمة. إذ نجحت الشركة في ترسيخ اسمها في عالم التكنولوجيا الماليّة عبر خدماتها المتطوّرة للمحفظة الرقميّة، والتحويلات الماليّة، إلى جانب مجموعة متنامية من الحلول الماليّة المبتكرة، وعليه، توسّع كوميرا باي نطاق أنشطتها اليوم ليشمل خدمات التجّار، والتي ستمكّن أصحاب الأعمال من قبول المدفوعات بمزيدٍ من الكفاءة والسلاسة، وفي الوقت ذاته الارتقاء بتجربة العملاء عند نقاط البيع.

وبهذه المناسبة قال السيد أختر سعيد هاشمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لدى كوميرا فايننشال هولدينغ: "يأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة ليسطر فصلًا جديدًا في مسيرتنا الحثيثة لبناء منظومة ماليّة شاملة ومترابطة. إذ صُمّمت خدمتنا للمدفوعات لتواكب الاحتياجات المتنامية للشركات والأعمال في ظل أسواق اليوم التي أصبحت تعتمد على الحلول الرقميّة، لذا حرصنا على طرح خدمة متقدّمة ترتكز في جوهرها على مزايا البساطة والسرعة والأمان."

ومن جانبه قال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS: "نحن سعداء بهذه الشراكة الواعدة التي تجمع بين الابتكار والفكر المتجدّد لكوميرا باي والخبرة العريقة والحضور الإقليمي الراسخ لشركة AFS. إذ لا تحقّق المرونة فعليًا إلا بوجود بنية تحتيّة متينة تدعم التوسّع، ومن خلال هذا التعاون المثمر بين مؤسستينا الرائدتين، نمنح عملاءنا ميزة تنافسيّة ملموسة، وقدرات اتصال وربط بلا حدود تغطي شتّى أنحاء المنطقة."

وتضمن هذه الشراكة مع AFS توفير بنية تحتيّة بمعايير مؤسسيّة عالية، والامتثال الكامل للأطر التنظيميّة والرقابيّة، مستندةً إلى عقود من الخبرة الثرية في مجال خدمات قبول المدفوعات والابتكار في حلول الدفع الرقميّة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعمل الشركتان معًا على إرساء معيار جديد لحلول قبول المدفوعات الرقميّة في الإمارات العربيّة المتحدة.

هذا ويأتي طرح هذه الخدمة الجديدة في إطار رؤية استراتيجيّة أوسع تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الماليّة تشمل المدفوعات، وإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سلاسل الإمداد، إلى جانب توفير حلول ذات قيمة مضافة للتجّار. وبفضل دعم مجموعة رويال المرموقة وثقتها، تتمتع كوميرا باي بوضع فريد يؤهلها للتوسّع إقليميًا بنهج متوازن يجمع بين المصداقية والابتكار.

ويُعد إطلاق حلول قبول المدفوعات خطوة أولى ضمن خارطة طريق طموحة تشمل برامج الولاء، ومنتجات الائتمان المخصّصة للتجّار، وخدمات متكاملة لدعم الأعمال والشركات، والتي تأتي جميعها ضمن منصة رقميّة موحّدة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

البريد الإلكتروني: pr@afs.com.bh

نبذة عن AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات