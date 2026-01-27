دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقعت AfricAI اتفاقية توزيع واستخدام حصرية متعددة السنوات مع Micropolis Robotics، والتي تمنح AfricAI الحقوق الحصرية والوحيدة لتسويق واستخدام ترخيص منصات الروبوتات المتطورة من Micropolis ومنحه في جميع أنحاء إفريقيا، ما يمثل إحدى أهم عمليات دخول سوق الروبوتات في القارة حتى الآن.

تُعين Micropolis Robotics بموجب هذه الاتفاقية شركة AfricAI شريكًا حصريًا لها في القارة الإفريقية، ويُحظر بموجبها أي مبيعات مباشرة أو التعامل مع أي موزعين آخرين أو وكلاء تابعين لجهات خارجية يعملون داخل الإقليم. تنص الاتفاقية على اعتبار AfricAI المنصة الرئيسية للتنفيذ والتوطين وطرح المنتجات في السوق للروبوتات الذكية في قطاعات الصناعة والأمن واللوجستيات والبنية التحتية في إفريقيا.

وهذا التفويض الحصري يعزز مكانة AfricAI باعتبارها بوابة دخول الأنظمة الذاتية المتطورة إلى الأسواق الإفريقية، ما يضمن الامتثال للتشريعات وتنمية القدرات المحلية والتحكم الرقابي في آليات نشر هذه الأنظمة. تتجاوز هذه الشراكة مجال الذكاء الاصطناعي القائم على البرمجيات لتدخل في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، أي الآلات الذكية القادرة على العمل في بيئات معقدة وظروف حقيقية في إفريقيا.

وصرح فريد الجوهري، الرئيس التنفيذي لشركة Micropolis Robotics، قائلًا: "إن هذا ليس مجرد تعاون، بل هو مهمة لتشكيل السوق". وأضاف: "تعد AfricAI الآن البوابة الحصرية التي تدخل من خلالها تقنيات Micropolis إلى إفريقيا. فنظرتهم المتفوقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وحجم عملياتهم، وإلمامهم بالشؤون التشريعية تجعلهم الشريك الوحيد القادر على تنفيذ المشاريع على نطاق قاري".

تتيح هذه الاتفاقية لشركة AfricAI دمج أنظمة الروبوتات المستقلة من Micropolis مع مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي من AfricAI، ما يتيح إنشاء منصات أمن ومراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وعمليات لوجستية وتجارية مدعومة بتكنولوجيا الروبوتات، والأتمتة الصناعية، والبنية التحتية الذكية، والروبوتات البلدية المصممة خصيصًا لتلائم ظروف التشغيل في إفريقيا.

وتتضمن الاتفاقية حقوق توسع طويلة الأجل مرتبطة بالأداء، وإمكانية التجديد التلقائي، وإطار عمل منظم للتوطين مصمم لدعم استخدام الروبوتات وتدريب القوى العاملة ونقل المهارات داخل إفريقيا.

وعلق صاحب السمو الملكي الأمير مالك أدو إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة AfricAI، قائلًا: "لا تحتاج إفريقيا إلى أنظمة أتمتة مستوردة — بل تحتاج إلى أنظمة ذكية مستقلة ومتوافقة مع الظروف المحلية. ويتيح هذا التفويض الحصري لشركة AfricAI تطوير نشر صناعة الروبوتات على نطاق واسع مع المحافظة على الرقابة والامتثال وخلق القيمة في القارة".

ستبدأ عمليات الطرح الأولية في مجالات الأمن والبنية التحتية الذكية واللوجستيات، مع توسع تدريجي في عدة دول إفريقية في إطار إستراتيجية AfricAI الأوسع نطاقًا في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات والبنية التحتية الذكية على مستوى القارة.

ويشير محللو هذا القطاع إلى أن الاتفاقية تضع AfricAI في مصاف أوائل الجهات الحصرية التي تتولى إدارة تقنيات الروبوتات في القارة، ما يمكّن إفريقيا من تجاوز مسارات التصنيع التقليدية من خلال توفير بنية تحتية مادية مستقلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وعززت الشركتان مجددًا التزامهما بالابتكار المسؤول، والتأثير البيئي والمسؤولية الاجتماعية والامتثال لقواعد حوكمة الشركات (ESG)، وتطوير أنظمة روبوتية مستدامة تعزز الإنتاجية والأمن والمرونة الاقتصادية في جميع أنحاء إفريقيا.

نبذة عن شركة Micropolis Robotics

تصمم شركة Micropolis Robotics وتصنع أنظمة روبوتية متطورة ذاتية التشغيل للاستخدامات الأمنية والصناعية والتجارية، وذلك من خلال الجمع بين الهندسة الدقيقة وأنظمة التشغيل الذاتي والتحكم من الجيل التالي.

www.micropolis.ai

نبذة عن شركة AfricAI

AfricAI هي منصة إفريقية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة تركز على البنية التحتية المستقلة للذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية ونشر التقنيات المتقدمة على نطاق القارة في القطاعين الحكومي والخاص.

www.Africai.ai

جهة التواصل:

ريبيكا كينغ

مدير الاتصالات الرقمية بالوكالة

rebecca@africai.ai

