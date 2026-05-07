أعلنت آي إي كوين، أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، و يو إس دي يو (USDU)، العملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي والمنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، والمسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كرمز دفع أجنبي بموجب لائحة خدمات رموز الدفع (PTSR)، عن تعاون استراتيجي لتطوير إطار رقمي منظم للتحويل بين الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، بدعم من بنك المارية المحلي (Mbank)

ويمثل هذا التعاون أول إطار منظم للتحويل الرقمي بين الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي داخل دولة الإمارات، بما يتيح تنفيذ عمليات تحويل شبه فورية بين رموز الدفع المقومة بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي ضمن بيئة متوافقة بالكامل مع الأطر التنظيمية المحلية. كما تم تصميم هذا الإطار لدعم تسويات الأصول الافتراضية، وعمليات الخزينة، وإدارة السيولة مع ضمان الامتثال الكامل للأنظمة المحلية المنظمة لقطاع المدفوعات.

ولا يقتصر التعاون على تحويل الرموز الرقمية فحسب، بل يشكل خطوة استراتيجية نحو تطوير بنية تحتية متقدمة لتمويل التجارة الرقمية القائمة على العملات المستقرة بالدولار الأمريكي، انطلاقاً من منظومة الأصول الرقمية المنظمة في دولة الإمارات. ويعتزم الطرفان استكشاف التكامل مع منصات التكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل التجاري العابر للحدود، بما يمهد الطريق لتسويات رقمية متعددة العملات وتطبيقات مستقبلية في قطاع التجارة والتمويل الدولي.

كما يشمل الإطار حالات استخدام عملية للأفراد، حيث سيتمكن حاملو عملة يو إس دي يو (USDU) من التحويل إلى عملة آي إي كوين (AE Coin) وشحن محفظة أي إي سي (AEC Wallet) لإجراء معاملات رقمية محلية منظمة داخل دولة الإمارات.

وسيتم توفير الوصول الأولي إلى خدمات التحويل بين USDU وAE Coin عبر منصة تشينجر (Changer.ae) ، الجهة المنظمة لحفظ الأصول الرقمية من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، إلى جانب أكوا ناو (Aquanow)المرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) كمزود لخدمات الوساطة والتداول، بما يضمن تنفيذ العمليات ضمن بيئة تنظيمية متكاملة ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.

وقال السيد يوها فييتالا، المسؤول التنفيذي الأول في يونيفرسال ديجيتال إنترناشونال ليمتد



“إن مستقبل التمويل الرقمي في دولة الإمارات يتطلب جسراً آمناً ومنظّماً بين الأسواق المحلية والعالمية. وباعتبار يو إس دي يو أول عملة مستقرة بالدولار الأميركي مسجلة ضمن إطار تنظيم خدمات عملات الدفع لدى مصرف الإمارات المركزي، فهي في موقع يؤهلها لتقديم تسوية مؤسسية عالية المستوى. إن أتمتة التحويل بين يو إس دي يو وإيه إي كوين تقلل التعقيدات وتمكّن تبادلاً شبه فوري للقيمة، بدعم من مزودين منظّمين مثل تشينجر (Changer)وأكوا ناو”(Aquanow)

ومن جانبه، قال السيد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي:

"يعكس هذا التعاون رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة مالية رقمية آمنة وفعالة ترتكز على الابتكار والامتثال التنظيمي. ومن خلال الربط بين رموز الدفع المقومة بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي ضمن إطار منظم، نؤسس لبنية تحتية قابلة للتوسع للتسويات الرقمية، بما يدعم تحديث تدفقات المعاملات المالية العابرة للحدود."

وأضاف السيد رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي دي ستابل كوين:

"تعزز هذه المبادرة مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لابتكار حلول الدفع الرقمية، كما توسع نطاق الاستخدامات الواقعية لرموز الدفع المنظمة. ويؤسس هذا التعاون لإطلاق تكاملات مؤسسية مستقبلية وتطبيقات جديدة للتسويات الرقمية، بما يواكب تطور الأطر التنظيمية في الدولة."

-انتهى-

#بياناتشركات