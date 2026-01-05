القاهرة: أعلنت شركة الاستشارات الهندسية المتقدمة "ADVEC"، إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ وإدارة اﻟﻣﺷروﻋﺎت، عن توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع شركة Green Energy Solutions، اﻟﻣطوّر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟطﺎﻗﺔ داﺧل ﻣدﯾﻧﺔ طرﺑول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، والتي تُعد واحدة من أكبر المدن الصناعية في العالم من حيث المساحة، وحجم الاستثمارات، والبنية التحتية المتطورة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها، التي تهدف إلى تعزيز دورها في دعم ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ والطاقة المستدامة في مصر، من خلال توفير حلول استشارية وهندسية مبتكرة، لتطوير مشروعات متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات والمعايير العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة، تشجيع الابتكار، وبناء بنية تحتية صناعية قوية تدعم النمو الاقتصادي المستدام داخل مدينة طربول الصناعية.

في إطار الاتفاقية الأولى، ستتولى شركة اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ "ADVEC" دور اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﮭﻧدﺳﻲ واﻹﺷراﻓﻲ على مشروع محطة محولات عملاقة بقدرات 500/220/66/22 ك.ف، والتي تعتبر ﻣﺣورًا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻟرﺑط ﻣدﯾﻧﺔ طرﺑول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء، ويعد المشروع أحد ركائز البنية التحتية الحيوية التي ﺳﺗﺧدم ﻣﺋﺎت اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﺗدﻋم في تلبية احتياجات التوسع الصناعي داخل المدينة.

وتشمل مهام الشركة إعداد التصميمات الأساسية طبقا للمعايير و المصوافات الدولية، وتجهيز مستندات الطرح ودعم إجراءات المناقصات و التقييم الفني، بالإضافة إلى مراجعة التصميمات التفصيلية والحصول على الموافقات الفنية اللازمة. كما ستقوم الشركة بالإشراف اﻟﮭﻧدﺳﻲ واﻟﻣوﻗﻌﻲ الكامل وضمان الجودة، إلى جانب متابعة اختبارات التشغيل، والتأكد من مطابقة اﻟﻣﺷروع للمواصفات والمعايير العالمية اﻷداء واﻟﺳﻼﻣﺔ.

ووفقًا للاتفاقية الثانية، ستتولى شركة اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ "ADVEC" ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗﺷﺎرات الهندسية و الإشراف على مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجاوات داخل مدينة طربول الصناعية. وتمثل هذه المحطة خطوة استراتيجية لدعم توجهات الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف الاستدامة داخل المدينة الصناعية، كما أن هذه المحطة تعد جزءًا من خطة شاملة لدمج الطاقة المتجددة.

وتشمل مهام الشركة إعداد التصميمات الأساسية لمحطة الطاقة الشمسية، وتجهيز مستندات الطرح والتقييم الفني للعروض، إلى جانب مراجعة التصميمات التفصيلية ونماذج الأنظمة والمعدات لضمان أفضل كفاءة وجودة. كما ستتولى الشركة الإشراف الهندسي على التنفيذ، وضمان جودة الأعمال حتى التشغيل التجاري النهائي، مع متابعة اختبارات الأداء وكفاءة التشغيل، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحويل مدينة طربول إلى نموذج صناعي متكامل يعتمد على مصادر طاقة مستدامة وموثوقة

عبر المهندس أحمد سلام، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ADVEC عن امتنانه بالتعاون مع Green Energy Solutions . وقال: "نحن فخورون بالشراكة مع Green Energy Solutions في مشروعين بهذه الأهمية والحجم داخل مدينة طربول الصناعية".

وأضاف: "هذه الخطوة تعكس ثقة شركائنا في خبرات ADVEC وقدرتنا على تقديم حلول هندسية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية. ونتطلع إلى المساهمة في تعزيز مشروعات الطاقة والبنية التحتية التي تدعم مستقبل الصناعة في مصر".

وأعرب المهندس أشرف جودة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Green Energy Solutions (GES)، عن سعادته بتوقيع الاتفاقيتين. وقال: "التعاون مع شركة ADVEC يمثل خطوة مهمة في تعزيز تطوير مشروعات الطاقة داخل مدينة طربول الصناعية". وأضاف: "فريق ADVEC الهندسي يتمتع بخبرة متميزة في إدارة الأعمال التفصيلية والإشراف الفني، مما يضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية".

وأكد " :تُمثل هذه الشراكة خطوة عملية نحو بناء منظومة طاقة متكاملة تعتمد على تقنيات موثوقة ومستدامة، وتساهم في دعم النمو الصناعي المتسارع داخل مدينة طربول. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع ADVEC في المراحل المقبلة لتطوير مشروعات الطاقة داخل المدينة وتعزيز استدامتها وكفاءتها.”

الجدير بالذكر أن هذا التعاون يؤكد التزام الشركتين بتطوير منظومة طاقة مستدامة وفق أحدث المعايير العالمية، عبر خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، والاستثمار في التقنيات الحديثة، بما يعزز تنافسية مدينة طربول إقليميًا وعالميًا ويحولها إلى نموذج للطاقة الذكية المستدامة.

