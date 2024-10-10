أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن إطلاق ADIB Ventures، وهي مبادرة استراتيجية جديدة تهدف إلى تسريع الابتكار وتعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي. ستساهم هذه المبادرة في تعزيز مكانة المصرف الريادية في مشهد التحوّل الرقمي، في ظل التزامه الراسخ بالقيم والمبادئ الأساسية للخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سيعمل المصرف من خلال برنامج ADIB Ventures على بناء منظومة قوية عبر التواصل مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة واعتماد أحدث التقنيات للارتقاء بالتجربة المصرفية لأكثر من 1.3 مليون متعامل ،. ومن خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة، سيقدّم "أبوظبي الإسلامي" مجموعة حلول مصرفية جديدة لمواكبة التطلعات والاحتياجات المتغيرة للمتعاملين المتمرسين في مجال التكنولوجيا بما فيها حلول خاصة بالذكاء الاصطناعي. كما ستُطلق مبادرة ADIB Ventures عدة برامج تجريبية ومشاريع إثبات المفاهيم الجديدة لاختبار وتنفيذ أحدث التقنيات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في مستقبل الخدمات المصرفية

معلقاً على أهمية المبادرة، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة: "تعكس مبادرة ADIB Ventures رؤيتنا الرامية إلى وضع تصوّر جديد للخدمات المصرفية من خلال تسخير كامل إمكانات الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية. هدفنا هو قيادة مستقبل التمويل الرقمي، وإرساء معايير جديدة للتميز، إلى جانب ضمان استفادة متعاملينا من الحلول المتطورة التي تركز على مصلحة المتعامل كأولوية وتلتزم التزاماً راسخاً بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية".

وأضاف: "نسعى من خلال مبادرة ADIB Ventures التي تأتي ضمن رؤية المصرف لعام 2035 إلى بناء منظومة حيوية مزدهرة للابتكار عبر بناء الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة وتسريع تطوير حلول رقمية تلبي احتياجات متعاملينا المتغيرة. كما ستسهم هذه المبادرة في تعزيز مكانتنا باعتبارنا المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم، ما سيمكننا من دفع عجلة النمو في المنطقة والعالم".

ويأتي إطلاق مبادرة ADIB Ventures ضمن رؤية المصرف لعام 2035 واستراتيجية المصرف الشاملة لقيادة مشهد الابتكار في مجال التمويل المالي. وتشمل المحاور الرئيسية للمبادرة بناء الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لإحداث التحوّل في الخدمات المالية، وترسيخ مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي كمصرف عالمي رائد في دفع الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية ، واختبار التقنيات الناشئة لتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية. سيواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التركيز على الحلول الرقمية التي تضع المتعاملين في مقدمة أولوياتها، سعياً لإحداث التحول المنشود في مشهد الخدمات المصرفية وضمان مراعاة جميع حلوله وخدماته لمبادئ وأحكام التمويل الإسلامي.

ويشكّل إطلاق ADIB Ventures دليلاً على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالابتكار وتطلعاته الطموحة لتعزيز مسيرة التحوّل الرقمي وترسيخ دوره المحوري كمساهم أساسي في نمو منظومة التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ويستفيد المصرف من شراكاته الاستراتيجية ومنصاته التكنولوجية، مما يضعه في موقع مثالي لقيادة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية على نطاق عالمي.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 213 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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