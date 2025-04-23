أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "طاقة للتوزيع"، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع أبوظبي العالمي (ADGM) المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة لتحسين خدمات إدارة المرافق في المباني السكنية ضمن نطاقه الجغرافي في جزيرتي الماريه والريم بأبوظبي. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة للتوزيع"، وحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في "أبوظبي العالمي".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى "طاقة للتوزيع" إدارة خدمات الفوترة، ومعالجة عمليات الدفع، وإدارة علاقات المتعاملين ، ما يساهم في تبسيط إجراءات المستأجرين لأكثر من 16 ألف مقيم في الجزيرتين.

ويساهم التعاون بين الطرفين في دمج الرسوم المتعلقة بالإيجار مع رسوم تعرفة الكهرباء والمياه ضمن فاتورة واحدة لدى منظومة "أبوظبي العالمي" (ADGM)، ما يسهّل مختلف الإجراءات بدءاً من تقديم طلبات الإيجار وصولًا إلى تسديد الفواتير وإغلاق الحسابات، بما يتماشى مع "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، ويضمن تحسين تجربة المتعاملين وتبسيط كافة العمليات المطلوبة.

وسيجري نقل جميع المستأجرين إلى النظام الجديد على مدار الإثني عشر شهراً القادمة، حيث سيستفيدون من تحسينات الخدمة والحلول الرقمية المتطورة التي تهدف إلى تعزيز تجربتهم. كما ستتولى "طاقة للتوزيع" عملية تحصيل وإدارة الرسوم المتعلقة بعقود الإيجار نيابة ًعن "أبوظبي العالمي" (ADGM)، مما يساهم في تبسيط وتسريع إنجاز المعاملات وتوفير تجربة أكثر سلاسة للسكان.

وبهذه المناسبة، قال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـشركة طاقة للتوزيع: "تؤكد هذه الشراكة مع "أبوظبي العالمي" على التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة وفعالة تركز على تعزيز تجربة المتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة وتميز الخدمات المقدمة. ومن خلال دمج التقنيات التكنولوجية المتقدمة مع تطبيقات عملية التشغيل الآلي، فإننا نحقق نقلة نوعية في كيفية تجربة المستأجرين مع فواتيرهم، بواسطة الجمع التدريجي لمجموعة من الخدمات الأخرى المقدمة للمتعامل في جميع أنحاء أبوظبي ضمن فاتورة موحدة، ما يجعل عملية الدفع في الإمارة أسهل وأسرع."

من جانبه، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: "يعزز تعاوننا الاستراتيجي مع "طاقة للتوزيع" جهودنا لتطبيق نهجًا أكثر تنظيمًا وكفاءة في إدارة المرافق في جزيرتي الماريه والريم. ومن خلال دمج خبرات "طاقة للتوزيع" ضمن منظومة أبوظبي العالمي(ADGM)، فإننا نحسن تجربة العملاء ونرتقي بمستوى الخدمات. ويعكس هذا الاتفاق التزامنا الأوسع بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم البنية التحتية الحضرية لإمارة أبوظبي وتُسهم في نموها المستدام والطويل الأمد."

وبعيداً عن هذه الشراكة، تقدم "طاقة للتوزيع" عبر خدمتها الجديدة TQD+ خدمات الكهرباء والمياه الخاصة من خلال مجموعة حلول شاملة للتشغيل والصيانة، إضافةً إلى خدمات التصميم والبناء التي تضمن أعلى المعايير في تطوير وإدارة البنية التحتية بما يتماشى مع تطور المجتمعات الحضرية المتنامية في أبوظبي.

وتُجسّد هذه الاتفاقية التزام كل من "طاقة للتوزيع" و"أبوظبي العالمي" (ADGM) بتقديم حلول مبتكرة لسكان جزيرتي الريم والماريه، وإرساء معايير جديدة في تميز تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق رضى المتعاملين، بما يدعم تلبية الاحتاجات الناشئة للقطاع السكني في أبوظبي.

نبذة حول شركة "طاقة للتوزيع"

تأسست "طاقة للتوزيع" كشركة موحّدة نتيجة اندماج شركتي "أبوظبي للتوزيع" و"العين للتوزيع"، وتقدم عملياتها التشغيلية كشركة مملوكة بالكامل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة". وتتولى "طاقة للتوزيع" مسؤولية تخطيط وتشغيل وصيانة وتطوير شبكات توزيع الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي ومنطقة الظفرة ومدينة العين، وتوفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة.

وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 1,080,000 متعامل وفق أعلى معايير الجودة والتميز والابتكار، وتلتزم بضمان كفاءة واستدامة إمداداتها من المياه والكهرباء من خلال شبكة توزيع ذكية ومتكاملة. وتدعم الهوية المؤسسية الموحّدة للشركة مهام "طاقة" في توفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل آمن ونظيف وأسعار معقولة لتلبية كافة احتياجات المجتمعات التي تخدمها في أبوظبي والعين.

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للاستفسارات الإعلامية: CorpComms@taqadistribution.com

نبذة حول أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

للمزيد من المعلومات حول أبوظبي العالمي (ADGM) يُرجى زيارة: www.adgm.com أو متابعة حساباتنا على اللينكد إن وإنستقرام:

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للاستفسارات الإعلامية: media@adgm.com

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