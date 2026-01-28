أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي ("سلطة التسجيل") الورقة التشاورية رقم (1) لسنة 2026، بغرض دعوة أصحاب المصلحة لتقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأن التوجيهات المقترحة لتنظيم أنشطة تعدين الأصول المشفّرة ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) أو انطلاقاً منه.

وتهدف المقترحات الواردة في الورقة التشاورية إلى توفير الوضوح التنظيمي اللازم لدعم الابتكار المسؤول، وترسّيخ معايير حوكمة قوية عبر منظومة تعدين الأصول المشفّرة.

وتشمل أبرز المقترحات التي طرحتها سلطة التسجيل ما يلي:

نهج تنظيمي غير مقيّد بالتقنية المستخدمة : ينطبق على جميع آليات الإجماع، بما في ذلك إثبات العمل ( Proof-of-Work )، وإثبات الحصة ( Proof-of-Stake )، وأي تقنيات مستقبلية أخرى .

: ينطبق على جميع آليات الإجماع، بما في ذلك إثبات العمل ( )، وإثبات الحصة ( )، وأي تقنيات مستقبلية أخرى إطار عمل للترخيص التجاري : تنظيم أنشطة تعدين الأصول المشفّرة باعتبارها نشاطاً تجارياً مرخصاً من قبل سلطة التسجيل، وليس كخدمة مالية .

: تنظيم أنشطة تعدين الأصول المشفّرة باعتبارها نشاطاً تجارياً مرخصاً من قبل سلطة التسجيل، وليس كخدمة مالية توقعات حوكمة واضحة: متطلبات تتعلق بالشفافية المؤسسية، والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين، ونزاهة العمليات التشغيلية .

متطلبات تتعلق بالشفافية المؤسسية، والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين، ونزاهة العمليات التشغيلية إشراف رقابي قائم على المخاطر : ضبط مستوى الإشراف الرقابي بما يتناسب مع حجم وتعقيد عمليات التعدين .

: ضبط مستوى الإشراف الرقابي بما يتناسب مع حجم وتعقيد عمليات التعدين إشراف المقرّات الرئيسية : إطار تنظيمي يحدّد آليات إشراف الجهات المسجّلة في أبوظبي العالمي (ADGM) على عمليات تعدين الأصول المشفرة وإدارتها في الخارج.

وتدعو سلطة التسجيل الكيانات المسجّلة في أبوظبي العالمي (ADGM) والتي تمارس أنشطة تعدين الأصول المشفرة حالياً، أو تخطط لممارستها لاحقاً، إلى تقديم ملاحظاتها وآرائها، وتشمل الدعوة كذلك المقرات المسجلة التي تشرف على عمليات التعدين في الخارج، إضافة إلى مزوّدي الخدمات وشركات الحلول التكنولوجية والمدققين، وغيرهم من الأطراف المعنية في القطاع.

يُشار إلى أن فترة استقبال الآراء والملاحظات تستمر حتى 20 مارس 2026.

