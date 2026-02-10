أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، اليوم عن افتتاح مركز خدماته الجديد في الغاليريا جزيرة الماريه، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الشركات والأفراد في جزيرتي الماريه والريم وتوفير خدمات مباشرة بدون موعد مسبق، تشمل الخدمات العقارية مثل تسجيل عقود الإيجار ومعاملات البيع والشراء، إضافة ً إلى الخدمات المرتبطة بالتأشيرات.

ويعكس افتتاح هذا المركز استمرار النمو القوي لأبوظبي العالمي (ADGM)، ما يعزز مكانته كأسرع مركز مالي نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر مركز مالي دولي في المنطقة، مع أكثر من 12 ألف رخصة نشطة.

كما يؤكد التزام أبوظبي العالمي (ADGM) المستمر بتقديم خدمات مرنة تتمحور حول المتعاملين، باعتباره وجهة مفضلة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتشغيلها وتنميتها في أبوظبي وخارجها.

وبهذه المناسبة قال سعادة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): "يُشكّل افتتاح مركز خدمات أبوظبي العالمي (ADGM) محطة جديدة ومهمة في مسيرة نموّنا. ومع تسارع الطلب على خدمات أبوظبي العالمي (ADGM)، يتيح لنا هذا المركز تعزيز التواصل المباشر مع الشركات والسكان والمستثمرين، وتقديم دعم متكامل وتجربة متميزة للمتعاملين. كما يجسّد التزامنا المستمر بتوفير خدمات سهلة الوصول، وتبنّي الابتكار، وبناء منظومة داعمة ترافق متعاملينا في مختلف المراحل."

وسيشكل هذا المركز قناة إضافية للتواصل مع مجتمع الأعمال والسكان في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي، بما يوفر الدعم المباشرة ويعزز الخدمات الرقمية التي يقدمها أبوظبي العالمي الميزات التي يقدّمها أبوظبي العالمي (ADGM).

ويقع مركز الخدمات في الطابق الأرضي في الغاليريا جزيرة الماريه، وسيكون مفتوحاً طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً إلى 9:00 مساءاً، حيث تُقدَّم الخدمات المباشرة خلال أيام العمل من الساعة 9:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً، أما خارج هذه الساعات وخلال أيام نهاية الأسبوع، فسيتولى موظفون متخصّصون استقبال الزوار وتوجيههم إلى منصات الخدمات الرقمية، ما يضمن استمرارية الحصول على المعلومات والدعم.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحداً من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

