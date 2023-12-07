تحتل الشركة المركز الأول في تصنيف "أفضل 100 شركة خضراء" منذ عام 2015 طبقا لشركة Energy Intelligence.

تم تصنيف ACCIONA Energía كشركة توليد الطاقة "الأكثر حفاظا على البيئة" في العالم للعام التاسع على التوالي، من خلال تصنيف "أفضل 100 شركة خضراء" الذي تعده سنويًا شركة Energy Intelligence الاستشارية المستقلة المتخصصة في أسواق الطاقة. تتصدر شركة ACCIONA Energía هذا التصنيف سنويا منذ عام 2015.

اختارت النسخة الثانية عشرة من "أفضل 100 شركة خضراء" حوالي 180 شركة لإنتاج الكهرباء من جميع أنحاء العالم وتم تقييمها على أساس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وقدرات الطاقة المتجددة المركبة، لتحديد مدى مساهمة كل شركة في تحقيق نظام توليد كهرباء منخفض الكربون.

حازت شركة ACCIONA Energía المركز الأول مرة أخرى بناءً على جمعها لمحفظة متنوعة من مشروعات توليد الطاقة المتجددة الموزعة على نطاق واسع وتزيد قدرتها عن 12.9 جيجاوات مع إنتاج خالٍ من الانبعاثات بنسبة 100%.

ويلي ACCIONA Energía في هذه القائمة أربع شركات أوروبية وثلاث شركات صينية وشركة أمريكية وشركة من الهند من بين أفضل 10 شركات. وبشكل عام، تبلغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة لدى شركات توليد الكهرباء العشر الأكثر حفاظا على البيئة في العالم 420 جيجاوات.

ACCIONA Energía هي أكبر شركة تعمل في مجال الطاقة المتجددة بنسبة 100% وليس لها أي إرث أحفوري في العالم. لديها 12,9 جيجاوات من الطاقة المتجددة والعمليات التجارية في 20 دولة. تصل خبرة ACCIONA Energía إلى 30 عامًا وهذا يجعلها تقدم مجموعة كاملة من حلول الطاقة المصممة خصيصًا لعملائها من الشركات والمؤسسات لتحقيق أهدافهم في إزالة الكربون. كما تلتزم شركة ACCIONA Energía بأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ACCIONA S.A شركة عالمية رائدة في توفير الحلول المتجددة لاقتصاد خالٍ من الكربون، وهي المساهم الرئيسي في ACCIONA Energía . www.acciona-energia.com

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