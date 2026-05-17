تنفيذ المشروع بنظام بوتيك كومباوند لترسيخ مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة منخفضة الكثافة

القاهرة، مصر : أعلنت شركة دار العالمية للتطوير العقاري عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروعها السكني Acasa Alma بمنطقة التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، ويعكس المشروع رؤية الشركة في تقديم مجتمعات سكنية ذات طابع خاص ترتقي بمستوى جودة الحياة وتواكب تطلعات العملاء الباحثين عن بيئة سكنية متكاملة ومتميزة، في خطوة استراتيجية تؤكد مكانتها الرائدة ورؤيتها الطموحة في إعادة تعريف المشهد العقاري بالسوق المصري.

يمثل مشروع Acasa Alma نقلة نوعية في مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة، حيث يمتد على مساحة 16 فدانًا، ويعتمد المشروع على مفهوم "البوتيك كومباوند" الذي يركز على تقليل الكثافة السكانية لتعزيز الخصوصية والهدوء وخلق بيئة سكنية أكثر تميزًا. ويضم المشروع مجموعة مختارة من الوحدات السكنية تشمل التاون هاوس والدوبلكس والشقق السكنية، كما تم تخصيص أكثر من 85% من إجمالي مساحة المشروع للمسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة التي تحيط بجميع الوحدات، بما يعزز الإحساس بالراحة والهدوء ويخلق بيئة صحية متكاملة ترتقي بجودة الحياة إلى مستوى استثنائي.

وبالتوازي مع هذا التصميم الفريد، يقدم المشروع أسلوب حياة متكامل مدعوماً بمنظومة مرافق متطورة ومنطقة خدمات متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات السكان اليومية بكفاءة عالية، ولضمان وصول هذه القيمة العقارية الاستثنائية لجمهورها المستهدف، تعاونت شركة دار العالمية للتطوير العقاري مع شركةFrontline كشريك استراتيجي يتولى تطوير الاستراتيجيات البيعية وتعظيم الإيرادات؛ حيث تهدف هذه الشراكة إلى توظيف الحلول التسويقية المبتكرة لتعزيز الأداء البيعي وتحقيق أفضل النتائج التي تواكب ضخامة المشروع ومكانته في السوق، بما يضمن تجربة استثمارية وبيعية تتسم بالاحترافية والكفاءة.

وتعليقًا على ذلك، صرح المهندس أحمد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة دار العالمية للتطوير العقاري، قائلاً: "يعكس مشروعAcasa Alma توجه الشركة نحو تقديم نموذج سكني حديث يواكب تطورات السوق واحتياجات العملاء، من خلال توفير بيئة متكاملة ترتكز على المساحات المفتوحة وتكامل الخدمات، بما يضمن تجربة معيشية أكثر استقرارًا وراحة للسكان. كما يجسد المشروع التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف مراحل التنفيذ، إلى جانب التركيز على الاستدامة وكفاءة التخطيط العمراني، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع ويؤكد قدرته على تحقيق عوائد طويلة الأمد."

ومن جانبه قال المهندس عمر أيمن مصيلحي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب مجموعة التصميمات المتكاملة "جايد" للاستشارات الهندسية والاستشاري الهندسي للمشروع: "تقوم فلسفة التصميم في المشروع على تحقيق توازن مدروس بين الخصوصية والانفتاح العمراني، من خلال رؤية تخطيطية دقيقة تستهدف الاستخدام الأمثل للعناصر البنائية والمساحات المفتوحة، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للموقع. كما تعتمد هذه الرؤية على حلول هندسية مبتكرة ومرنة تعزز كفاءة استخدام المساحات داخل الوحدات السكنية، مع دمجها بشكل سلس مع المسطحات الخضراء، بما يضمن تقديم تجربة معيشية متكاملة ومستدامة وفق أعلى المعايير العالمية."

ومن جانبه صرح المهندس محمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة Inversion للاستشارات وإدارة وتطوير المشروعات، قائلاً: " ننظر إلى مشروع Acasa Alma باعتباره فرصة لإعادة صياغة أسلوب التعامل مع التفاصيل التصميمية والتنفيذية داخل المشروعات السكنية، من خلال الاعتماد على منهجية عمل تقوم على الدقة في التخطيط والتكامل بين مختلف عناصر المشروع، ونركز في Inversion على تطوير حلول هندسية قابلة للتطبيق العملي وتخدم كفاءة التشغيل على المدى الطويل، مع مراعاة خلق بيئة عمرانية متوازنة تدعم راحة المستخدم وتتماشى مع التطور المتسارع في احتياجات السوق العقاري."

كما صرح الأستاذ محمد المسري، رئيس مجلس إدارة شركة Frontline، قائلاً: "يمثل مشروع Acasa Alma انعكاسًا لنهج تطويري يعتمد على دراسة دقيقة لاحتياجات السوق وليس مجرد طرح رؤية إنشائية، ونحن نعمل على تنفيذ مشروع متكامل من خلال تطوير مجتمع سكني متوازن يجمع بين جودة التخطيط وكفاءة التنفيذ. وفي ظل متغيرات السوق الحالية، نركز على تقديم مشروع يحقق عائدًا استثماريًا مستدامًا، بما يعزز من جاذبيته لدى العملاء ويدعم مستويات الطلب عليه في السوق المصري من خلال تكامل الرؤية مع استراتيجية المبيعات."

تجسد ريادة شركة دار العالمية للتطوير العقاري في محفظة مشروعاتها المتميزة التي تعكس أعلى معايير الكفاءة والالتزام؛ فمنذ إطلاق مشروع "Acasa New Cairo" عام 2021 على مساحة 5 أفدنة، نجحت الشركة في تسليمه عام 2023 قبل الجدول الزمني المحدد، لتقدم نموذجاً عملياً في الخصوصية والهدوء. واستكمالاً لهذه النجاحات، أطلقت الشركة مشروع "Acasa Mia" عام 2023 على مساحة 10 أفدنة، حيث تخطت معدلات الإنشاءات فيه حاجز الـ 70% مع توقعات بتسليمه قبل المواعيد المحددة، وهو ما يترجم رؤيتها المتكاملة في بناء مجتمعات سكنية ذكية تجمع بين جودة التنفيذ والقيمة المستدامة، وبما يدعم خططها التوسعية الطموحة وتوجهها نحو الابتكار العمراني المتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، معززةً بذلك مكانتها كأحد أبرز الأسماء الصاعدة والموثوقة في السوق العقاري المصري.

