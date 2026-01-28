ABB مصر تعزز التصنيع المحلي إلى 78%، مما يدعم سلاسل التوريد المحلية والقدرة التنافسية العالمية لمنتجات «بكل فخر صُنع في مصر».

مصر تعزز التصنيع المحلي إلى 78%، مما يدعم سلاسل التوريد المحلية والقدرة التنافسية العالمية لمنتجات «بكل فخر صُنع في مصر». حلول ABB المتقدمة في الكهربة والأتمتة تساعد الصناعات المصرية على تقليل البصمة الكربونية وزيادة الإنتاجية

المتقدمة في الكهربة والأتمتة تساعد الصناعات المصرية على تقليل البصمة الكربونية وزيادة الإنتاجية أحمد حماد: "نحن ملتزمون بقيادة قطاع صناعي مرن يخلق قيمة طويلة الأجل لمصر، مستندين إلى إرث يمتد لأكثر من 100 عام "

القاهرة، مصر: جدّدت شركة ABB مصر التزامها الاستراتيجي بدعم التحول الصناعي المستدام في مصر، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي المصري–السويسري 2026. ونُظّم المنتدى بواسطة سفارة سويسرا في مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) والغرفة التجارية السويسرية في مصر (SwissCham)، ليشكّل منصة رفيعة المستوى للحوار بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وسلّط المنتدى الضوء على قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر وسويسرا، المدعومة بمحفظة مساعدات إنمائية ثنائية تتجاوز 70 مليون دولار أمريكي في صورة منح، تُوجَّه لتمويل مشروعات متنوعة تدعم أولويات التنمية المستدامة المشتركة، وتوفر بيئة مواتية لازدهار الابتكار السويسري داخل السوق المصرية.

وقال أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر: "انطلاقًا من شعار شركة ABB ، ”Engineered to Outrun"، نلتزم بتمكين شركائنا من تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة الصناعية ومواكبة المتغيرات المتسارعة. نحن جزء أصيل من النسيج الاقتصادي المصري؛ فبخبرة تمتد لأكثر من 100 عام، وفريق يضم نحو 1,300 موظف مباشر، نعمل على دعم بناء قطاع صناعي مرن ومحايد كربونيًا، يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري."

وخلال جلسة نقاشية متخصصة تناولت دور الابتكار السويسري في تطوير المشهد الصناعي المصري، استعرض حماد رؤيته حول دور توطين التكنولوجيا كمحرك أساسي للنمو الوطني. وأكدت الجلسة أن مجالات أعمال شركة ABB مصر الأساسية في الكهرباء والأتمتة والحركة صُممت لدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مركز إقليمي تنافسي للصناعة والطاقة.

وتواصل ABB مصر التزامها ببناء قطاع صناعي أكثر كفاءة وأقل انبعاثًا، من خلال حلول متقدمة تساعد الصناعات المحلية على خفض بصمتها الكربونية، وتعظيم الإنتاجية التشغيلية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يدعم هدف مصر للوصول إلى مزيج طاقة متجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030. ومن خلال مبادرات استراتيجية وتركيز مستمر على نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية، نجحت ABB مصر في رفع نسبة المكون المحلي إلى 78%، بما يعزز سلاسل الإمداد والصناعات المغذية ويرفع القدرة التنافسية عالميًا لمنتجات «بكل فخر صُنع في مصر».

وبصفتها أحد أبرز المستثمرين السويسريين في مصر، تؤكد مشاركة ABB مصر في المنتدى على الارتباط الوثيق بين التميز التكنولوجي السويسري وأهداف التنمية الوطنية المصرية، فيما تعكس استثماراتها في التصنيع المحلي والابتكار الرقمي وتنمية الكوادر البشرية الدور الريادي لسويسرا في تمكين النمو المستدام.

نبذة عن شركة ABB

إيه بي بي (ABB) هي شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الكهرباء والأتمتة، تهدف إلى إتاحة مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. تساعد إيه بي بي (ABB)، من خلال الجمع بين خبراتها في المجالات الهندسية وتوظيف الرقمنة، مختلف القطاعات الصناعية على تنفيذ أعمالها بأعلى درجات الأداء؛ وفي الوقت ذاته بأن تصبح أكثر كفاءة وإنتاجية واستدامة حتى تستمر في تحقيق التفوق في الأداء؛ وهذا ما تطلق عليه إيه بي بي .Engineered to Outrun يمتد تاريخ الشركة إلى أكثر من١٤٠ عاماً ويعمل لديها ما يزيد عن ١١٠ آلاف موظف حول العالم.

أُدرجت أسهم شركة إيه بي بي في بورصة أس آي إكس السويسرية (SIX Swiss Exchange) تحت رمز التداول (ABBN) وفي بورصة ناسداك ستوكهولم (Nasdaq Stockholm) تحت رمز التداول (ABB).

للمزيد من المعلومات برجاء زيارة: www.abb.com

-انتهى-

#بياناتشركات