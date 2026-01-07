AAA مارين تعلن أنها الوكيل الحصري المعتمد لمجموعة فيريتي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

مارين تعلن أنها الوكيل الحصري المعتمد لمجموعة فيريتي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان قيمة سوق اليخوت الفاخرة العالمي تبلغ 8.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2025؛ ومن المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2032

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت AAA مارين، والتي تأسست من خلال اندماج استراتيجي بين العتيبة للاستثمار وRIC القابضة، عن تعيينها كوكيل معتمد لمجموعة فيريتي (فيريتّي لليخوت، وريفا، وبرشنغ، وإيتاما) في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجية السياحة البحرية في أبوظبي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة عاصمة دولة الإمارات كوجهة بحرية عالمية رائدة من خلال تطوير بنية تحتية بحرية على مستوى عالمي، وتعزيز الحلول الرقمية البحرية المتقدمة، وضمان بيئة بحرية آمنة ومستدامة.

وعلى مستوى أوسع، تنسجم هذه الشراكة أيضاً مع رؤية أبوظبي للسياحة 2030. وعلى وجه الخصوص، فهي تتوافق مع الهدف المعلن لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والمتمثل في تمكين الإمارة من أن تصبح وجهة ثقافية وترفيهية عالمية رائدة عبر تقديم تجارب فريدة وأصيلة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الفرص التجارية الجديدة ضمن هذه القطاعات الحيوية.

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في قصر الإمارات بأبوظبي بحضور كبار الشخصيات من مختلف القطاعات، ليشكّل محطة مفصلية في مسيرة تطور القطاع البحري الإقليمي، ويُرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز متنامٍ لليخوت الفاخرة، والترفيه البحري والاستثمار الدولي.

ومن خلال الجمع بين المعرفة الإقليمية لـ AAA مارين ومحفظة اليخوت الفاخرة التي تمتلكها مجموعة فيريتي، ستُسهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق توافق مثالي بين الخبرة المحلية والحرفية الإيطالية الراقية والعالمية، كما ستُشكّل خطوة محورية نحو تطوير أسلوب الحياة البحري في المنطقة من خلال زيادة عدد اليخوت الفاخرة ذات العلامات التجارية المتاحة لعشّاق الإبحار والرياضات البحرية، في كلٍّ من دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

في السنوات الأخيرة، واصل الطلب العالمي على اليخوت الفاخرة ارتفاعه، حيث تجاوزت القيمة السوقية لهذا القطاع على مستوى العالم 8.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2025. ويعود ذلك إلى الزيادة المتنامية في أعداد الأفراد من أصحاب الثروات، وارتفاع الإقبال على السفر والتجارب الفاخرة. ويظهر هذا الاتجاه بشكل واضح في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يشهد سوق اليخوت الفاخرة نمواً مطرداً ومن المتوقع أن يتضاعف تقريباً بحلول عام 2032.

ويعود تنامي الإقبال على اليخوت الفاخرة في المنطقة إلى عدة عوامل أساسية، من أبرزها الركائز الراسخة للازدهار الاقتصادي المستدام وارتفاع عدد الأفراد من أصحاب الثروات. كما يشهد الطلب على تأجير اليخوت الفاخرة توسعاً متسارعاً، بالتزامن مع سعي السياح الدوليين نحو تجارب ترفيهية بحرية، في الوقت الذي يواصل فيه المشهد السياحي الإقليمي ترسيخ مكانته من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع السفر والضيافة الفاخرة.

ويُكمل هذا التوجه أيضاً النمو الكبير في مشاريع الواجهات البحرية الفاخرة والمطلة على المحيط، بدءاً من المجتمعات السكنية التي تحمل علامات تجارية عالمية، وصولاً إلى المراسي متعددة الاستخدامات. وتسهم جميع هذه المشاريع في خلق دورة طلب طبيعية تُسرّع اهتمام الأفراد بامتلاك اليخوت، وتوفير المراسي، والاستثمار في الأنشطة الترفيهية البحرية.

وفي استجابة لهذا الطلب المتزايد، قامت شركة AAA مارين بتطوير منظومة بحرية متكاملة تغطي دولة الإمارات والمنطقة. ومن خلال شراكات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة في بناء وإدارة المراسي، إلى جانب تعاونها مع أبرز العلامات التجارية الدولية لليخوت والقوارب، لم تُخفِ الشركة طموحها في إنشاء ما تسميه "الريفييرا الإماراتية".

وبفضل ما تتمتع به أبوظبي من واجهات بحرية وطقس مناسب للإبحار على مدار العام، وأكثر من 200 جزيرة، إلى جانب مئات المنتجعات الفاخرة المطلة على البحر والمتزايدة عدداً، فإن مفهوم "الريفييرا الإماراتية" سيحظى بدعم كبير من خلال مجموعة واسعة من العناصر التي تعمل شركة AAA مارين على تطويرها، والتي تشمل مراسٍ راقية لليخوت، ومنشآت صيانة وبناء اليخوت، ووجهات ترفيهية على الواجهة البحرية، ومجتمعات سكنية تحمل علامات تجارية عالمية على المحيط، وصالات عرض بحرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومواقع فاخرة للتسوق والمطاعم والمقاهي. وباجتماع هذه المكونات، ستسهم في الارتقاء بتجربة أسلوب الحياة البحري ودعم النمو المستمر لاقتصاد اليخوت الفاخرة في دولة الإمارات.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة RIC القابضة وNG9 القابضة، خلال حفل التوقيع اليوم: "يشرفنا أن نُرسّخ هذه الشراكة التاريخية مع مجموعة فيريتي، الاسم العالمي المرموق في عالم اليخوت الفاخرة. تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتعزيز شراكة AAA مارين مع علامات تجارية عالمية المستوى وتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على تجارب بحرية فاخرة. سنقدم من خلال هذا التعاون، عروضاً رفيعة المستوى للعملاء والمستثمرين ومشاريع الواجهات البحرية في كلٍّ من دولة الإمارات وسلطنة عُمان. ولا شك أن AAA مارين، التي تأسست من خلال اندماج استراتيجي بين العتيبة للاستثمار وRIC القابضة، تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة من تطوير قطاع اليخوت الفاخرة في المنطقة."

من جهته، قال ألبرتو غالاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيريتي: "يسعدنا أن نبدأ هذا الفصل الجديد مع شركة AAA مارين، إن رؤيتهم المستقبلية، إلى جانب التوجه الحيوي الذي تتبناه أبوظبي في تطوير السياحة البحرية، يجعل هذه الشراكة ذات أهمية خاصة، كونها محفزاً لخطط توسّعنا الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط. ومع استمرار دولة الإمارات وسلطنة عُمان في إظهار إمكانات نمو متسارعة في سوق اليخوت الفاخرة، نتطلع إلى تعزيز حضور التميز الإيطالي في الحرفية والتصميم الخالد لجميع العملاء من أصحاب الذوق الرفيع في مختلف أنحاء المنطقة."

تُمثل عمليات شركة AAA مارين في دولة الإمارات وسلطنة عُمان دليلاً واضحاً على خطة طويلة الأمد للتوسع الاستراتيجي عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بدعم من المشهد المتنامي للسياحة البحرية والاستثمارات المتزايدة للقطاع الخاص.

ملاحظات للمحررين

حول AAA مارين

تأسست شركة AAA مارين في عام 2025 نتيجة اندماج استراتيجي بين العتيبة للاستثمار وRIC القابضة، وقد برزت سريعاً كلاعب رئيسي في المشهد البحري الإقليمي. وجاء تأسيس الشركة بما يتماشى مع استراتيجية السياحة البحرية في أبوظبي، بهدف تطوير بنية تحتية بحرية بمعايير عالمية، والارتقاء بالسياحة الفاخرة، وجذب الزوار من أصحاب الثروات العالية من خلال تجارب رائدة، بما في ذلك برامج مبتكرة مثل تأشيرة الرصيف الذهبي. تركّز AAA مارين على تطوير وتشغيل مجموعة من المشاريع المتخصصة في القطاع البحري، إلى جانب بناء شراكات مع علامات تجارية مرموقة وخبراء في المجال، بما يُسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي في مجال السياحة البحرية.

حول مجموعة فيريتي

تُعد مجموعة فيريتي من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وبناء وبيع اليخوت الفاخرة وقوارب الترفيه. وتضم محفظتها المرموقة مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة، تشمل: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line, Wally وكل منها يُجسّد الحرفية الإيطالية الأصيلة، والابتكار التكنولوجي، والرقي في عالم الملاحة البحرية. وتحت قيادة الرئيس التنفيذي ألبرتو غالاسي، تمتلك المجموعة وتُدير سبعة أحواض لبناء السفن في إيطاليا، وتخدم عملاء في أكثر من 70 دولة من خلال حضور عالمي مباشر وشبكة تضم 55 وكيلاً مختاراً بعناية.

-انتهى-

