دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كانون اليوم إدراجها ضمن القائمة A للمناخ لعام 2025 الصادرة عن "سي دي بي" (مشروع الكشف عن الكربون)1، المنظمة الدولية غير الربحية التي تتخذ من لندن مقراً لها، وذلك تقديراً لريادة الشركة في مجال العمل المناخي ومستوى الشفافية الذي تنتهجه في الإفصاح البيئي. ويُعد هذا الإدراج الرابع لكانون ضمن القائمة ذاتها.

وترسل "سي دي بي" استبيانات إلى كبرى الشركات والبلديات حول العالم، تطلب من خلالها الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالإجراءات المناخية، وإدارة الموارد المائية، وغيرها من المبادرات البيئية؛ ثم تعمل المنظمة على تقييم هذه الإفصاحات لقياس مدى التزام كل جهة بمعالجة القضايا البيئية. وفي عام 2025، شمل التقييم نحو 20 ألف شركة من أصل أكثر من 22 ألف جهة قدمت تقاريرها عبر منصة "سي دي بي".

وتنتهج كانون فلسفة "كيوسي" (Kyosei) التي تقوم على تحقيق التناغم بين رفاه الإنسان والحفاظ على البيئة. وفي هذا الإطار، حدّدت الشركة أربع أولويات رئيسية هي: التغير المناخي، وكفاءة استخدام الموارد، والمواد الكيميائية، والتنوع البيولوجي، وتعمل على تنفيذ أنشطة الحفاظ على البيئة بالتوازي مع عملياتها التجارية. وتهدف كانون إلى تحقيق الحياد الكربوني الكامل (صفر انبعاثات كربونية) لغازات الدفيئة عبر دورة حياة منتجاتها بالكامل (النطاقات 1 و2 و3) بحلول عام 20502. كما وضعت الشركة أهدافاً لخفض الانبعاثات قائمة على أسس علمية ومتوافقة مع معايير مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، تشمل خفضاً بنسبة 42% في انبعاثات النطاقين 1 و2، وخفضاً بنسبة 25% في انبعاثات النطاق 3 (الفئتان 1 و11) بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 20223.

ولتحقيق هذه الأهداف، تنفّذ كانون مجموعة واسعة من المبادرات الرامية إلى الحد من الأثر البيئي عبر مختلف مراحل دورة حياة منتجاتها، بما في ذلك جهود ترشيد استهلاك الطاقة في مواقع الإنتاج، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد من خلال إعادة استخدام المنتجات وإعادة تدويرها بطرق أكثر تقدماً. كما تضمن الشركة دقة بيانات انبعاثات غازات الدفيئة عبر التحقق من طرف ثالث مستقل. وتعتبر الشركة أن إدراجها ضمن القائمة A يُمثّل اعترافاً بجهودها المتواصلة في هذه المجالات.

لمزيد من المعلومات حول نهج كانون في مجال الاستدامة، يُرجى زيارة الرابط:

https://www.canon-europe.com/sustainability/

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها. وتمتد خبرة كانون الشرق الأوسط لأكثر من 25 عامًا في المنطقة، حيث تواصل تعزيز حضورها وعملياتها والتزامها تجاه العملاء.

ويقوم هذا الالتزام الإقليمي على إرث كانون العالمي، فيما شكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

