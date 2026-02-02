دبي - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت كريم عن الإطلاق الرسمي لتطبيقها على متجر تطبيقات هواوي، لتضمن بذلك تجربة محسّنة لما يقارب 90 مليون مستخدم لهواوي في مختلف أنحاء المنطقة. ويتيح التطبيق للمستخدمين وصولاً سلساً إلى مجموعة كريم الواسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات التنقّل وتوصيل الطعام وطلبات البقالة والحوالات المالية والخدمات المنزلية وغيرها الكثير، عبر منصة واحدة متكاملة.



ويأتي هذا الإطلاق في إطار التوسّع المستمر الذي تنتهجه كريم في شراكاتها، مما يتيح للعملاء المزيد من القيمة والراحة من خلال واحدة من أكثر منصات التطبيقات الشاملة (Super App) تكاملاً في المنطقة. وتعكس هذه الخطوة التزام هواوي المتواصل بالاستثمار، وتعزيز حضورها المتنامي ضمن المنظومة الرقمية في الشرق الأوسط.



وفي تعليق له، قال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في كريم: "نعمل منذ ما يزيد على عقد لتبسيط حياة الملايين في المنطقة، ويسعدنا اليوم أن نوسّع هذه التجربة لتشمل مستخدمي هواوي عبر متجر التطبيقات الخاص بها. وستسهم هذه الشراكة في تسهيل وصول مستخدمي هواوي إلى الخدمات اليومية التي يعتمد عليها الكثيرون من خلال تطبيق كريم الشامل".



ومن جانبه، قال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين:

"إن شراكتنا مع كريم تُجسّد التزام هواوي بتقديم تجارب ذات قيمة حقيقية تتمحور حول المستخدم ضمن منظومتنا الرقمية. ومن خلال إتاحة تطبيق كريم على متجر تطبيقات هواوي، وتعزيز تكامله عبر أجهزة هواوي المدعومة بخدماتنا للأجهزة المحمولة، فإننا نعمل على توفير وصول أسهل وأكثر سلاسة إلى الخدمات التي يعتمد عليها المستخدمون يومياً في مختلف أنحاء المنطقة".



يُشار إلى أن متجر تطبيقات هواوي يُعد أحد أبرز منصات تحميل التطبيقات في العالم، ويصنّف ضمن أكبر ثلاثة متاجر تطبيقات عالمياً، مع وجود أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم. وباعتباره مكوّناً أساسياً من خدمات هواوي للأجهزة المحمولة، يوفّر المتجر منظومة آمنة ومفتوحة تربط بين المطوّرين والمستهلكين، وتتيح تطبيقات رسمية بميزات متقدمة، تشمل مستوى أعلى من الدقّة في الخرائط من خلال تكامل "خرائط بيتال"، وتعزيز مستويات الأمان في عمليات الدفع، والأداء الأكثر سلاسة، من دون التسبب في استنزاف البطارية الناتج عن الحلول القائمة على تقنيات المحاكاة.



ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن مستخدمو هواتف وساعات هواوي الذكية في 10 أسواق تعمل فيها كريم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والأردن والمملكة العربية السعودية، من تحميل تطبيق كريم واستخدامه مباشرة عبر متجر تطبيقات هواوي. ومع الانتشار الواسع لأجهزة هواوي بين المقيمين في هذه الأسواق، من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز حضور كريم بين مسافري دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعتمدون على هواتف وساعات هواوي الذكية لتلبية احتياجاتهم اليومية في التنقّل.



وفي إطار رؤيتهما المستقبلية، ستواصل هواوي وكريم العمل بشكل وثيق لتقديم تجارب أكثر ترابطاً وسلاسة للمستخدمين في المنطقة. وتشمل الخطط المقبلة تعميق تكامل تطبيق كريم مع الساعات الذكية من هواوي، بما يتيح للمستخدمين حجز الخدمات ومتابعتها مباشرة عبر أجهزتهم القابلة للارتداء. كما ستسهم "خدمات هواوي الذرية" (Huawei Atomic Services) في توفير تجربة أكثر انسيابية عبر منظومة هواوي، لا سيما للمسافرين الدوليين أثناء تنقلهم.



لاستكشاف خدمات كريم على أجهزة هواوي في مختلف أنحاء المنطقة، يمكن تحميل تطبيق كريم اليوم عبر متجر تطبيقات هواوي.

نبذة عن كريم

تعمل كريم على بناء المنصة متعددة الخدمات الرائدة في الشرق الأوسط، من خلال تقديم مجموعة شاملة من خدمات التنقّل، وتوصيل الطعام ومشتريات البقالة والتحويلات المالية وغيرها، عبر تطبيق واحد. وتتمثل رسالة كريم في تبسيط حياة الناس وتحسينها، وبناء مؤسسة رائدة تُلهم الآخرين. ومنذ تأسيسها في العام 2012، أسهمت كريم في توفير أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل لشركائها من السائقين، وأسهمت في تسهيل حياة أكثر من 75 مليون مستخدم. وتعمل كريم حالياً في أكثر من 70 مدينة ضمن 10 دول تمتد من المغرب إلى باكستان.



نبذة عن متجر تطبيقات هواوي – من بين أكبر ثلاثة متاجر تطبيقات عالمياً

يُعد متجر تطبيقات هواوي المنصة الرسمية لشركة هواوي لتوزيع التطبيقات، كما أنه منظومة ذكية ومبتكرة تتيح للمطورين إنشاء تجارب فريدة للمستخدمين. وتوفّر المنصة الأساسية لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS Core) إمكانية تكامل التطبيقات عبر مختلف الأجهزة، بما يضمن مستوى أعلى من السلاسة والراحة. ويتوفر المتجر في أكثر من 170 دولة ومنطقة، مع أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهرياً، كما تتعاون هواوي مع أكثر من 6 ملايين مطوّر مسجّل حول العالم.

