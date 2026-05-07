أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلاقاً من أولويات النمو الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أبرمت شركة أبوظبي للترفيه، التابعة لشركة سيلوشنز+، إحدى شركات مبادلة، شراكة استراتيجية مع شركة 9 ياردز كومينيكشنز، وهي شركة متخصصة في خدمات التسويق والتواصل المتكاملة وتتبع مجموعة NG9 القابضة، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في جناح مبادلة خلال معرض "اصنع في الإمارات 2026".

يُعد معرض "اصنع في الإمارات 2026"، الذي يُقام هذا العام في نسخته الخامسة وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، المنصة الوطنية الأبرز لدفع التحول الصناعي الوطني، حيث صُمم لتحويل الطموحات إلى إنتاج فعلي وتحقيق نمو صناعي واسع النطاق.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل عبد الله عيسى، القائم بأعمال رئيس شركة أبوظبي للترفيه، وحسام الملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة 9 ياردز القابضة، وذلك بحضور علي اليافعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوليوشنز+، وعلاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعةالقابضة NG9، حيث أرست الاتفاقية إطاراً تعاونياً لتصميم وتنفيذ فعاليات وحملات تواصل متكاملة بشكل مشترك في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنسجم هذه الشراكة مع الطموحات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والابتكار والاستثمار، إلى جانب دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، والتطوير الصناعي، والنمو القائم على المعرفة.

ومن خلال الجمع بين التميز التشغيلي والقدرات الخدمية المتكاملة لشركة أبوظبي للترفيه، والخبرة التي تتمتع بها شركة 9 ياردز كومينيكشنز في مجال التواصل الاستراتيجي، والتطوير الإبداعي، وتنظيم الفعاليات، وتجارب التفاعل المباشر، ستوفر هذه الشراكة منصة متكاملة لتطوير حلول شاملة ومتعددة الخدمات، تسهم في تعزيز حضور وتأثير المبادرات الوطنية ومبادرات الأعمال متعددة القطاعات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دعم المنصات والمبادرات الوطنية الرائدة القائمة، والتي تساهم في تعزيز الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد. ويشمل ذلك دعم الأهداف المرتبطة بالمبادرات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة عالمية في مجال الاتصالات والتواصل.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال علي اليافعي: "تعكس هذه الشراكة التزام شركة أبوظبي للترفيه المستمر بتمكين المنصات المؤثرة التي تدعم الأولويات الوطنية والتقدم الاقتصادي. ومن خلال توحيد الجهود مع شركة 9 ياردز كومينيكشنز، نعزز قدرتنا على تقديم حلول متكاملة وقابلة للتوسع تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والابتكار".

من جهته، قال حسام الملحم: "يُمثل هذا التعاون توافقاً استراتيجياً يدعم الأجندة الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى ابتكار تجارب عالية القيمة تعزز المبادرات الوطنية الرئيسية، وتدعم نمو القطاعات المختلفة، وتحقق تفاعلاً مؤثراً على المستويين الإقليمي والعالمي".

ومن المتوقع أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للتعاون والابتكار والتوسع الدولي، بما يعزز دور المؤسستين في دعم مسيرة التحول الاقتصادي لدولة الإمارات، والمساهمة في رسم مستقبل الفعاليات والتجارب التفاعلية والاتصالات الاستراتيجية في الدولة.

حول شركة أبوظبي للترفيه

شركة أبوظبي للترفيه (ADEC) هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سلوشنز+ احدى شركات مبادلة. تأسست عام 2010، وتكرّس شركة أبوظبي جهودها لتعزيز منظومة الترفيه الإقليمية من خلال الخبرة والابتكار والإبداع. يركّز نطاق أعمالها على تعزيز مشاركة المجتمع عبر تقديم مجموعة متنوعة من مبادرات الترفيه والفعاليات والبرامج. وتشمل محفظة شركة أبوظبي للترفيه تشغيل المرافق في أكتف جزيرة المارية وأكتف مصدر.

حول 9 ياردز كومينيكشنز

9 ياردز كومينيكشنز هي وكالة رائدة في مجال التسويق والاتصال، يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتواجد في القاهرة ولندن (ونيويورك خلال 2026)، وهي إحدى الجهات المشاركة في اتفاقية الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتلتزم بنهج قائم على المبادئ في ممارسة الأعمال المسؤولة. تضم محفظة أعمال 9 ياردز كومينيكشنز مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والشركات في القطاعين العام والخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتألف فريق العمل في الوكالة من 150 متخصصاً في مجالات التسويق والتواصل، موزعين على عدة تخصصات تشمل: الاستشارات الاستراتيجية المتكاملة، وإدارة الفعاليات، والعلاقات العامة، والإعلان، وإنتاج الوسائط المتعددة، والمساحات الإعلامية، والإعلام الرقمي. وتتماشى استراتيجية 9 ياردز كومينيكشنز مع رؤية القيادة الإماراتية وأهدافها الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتشجيع الابتكار، وتبني استراتيجيات نمو طويلة الأمد في عالم الأعمال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.9yardsglobal.com.

