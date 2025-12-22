عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي شهد أداءً قويًا في الحركة الجوية في شهر تشرين الثاني 2025؛ حيث استقبل 782,481 مسافرًا، مسجّلًا نموًا بنسبة 25.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. وشهدت حركة الطائرات زيادة ملحوظة وصلت إلى 6,846 حركة، بارتفاع نسبته 26.9% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي إلى 6,164 طنًا، بزيادة بلغت نسبتها 2.0% مقارنة بتشرين الثاني 2024.

ومن كانون الثاني حتى تشرين الثاني 2025، استقبل المطار ما مجموعه 8,921,229 مسافرًا، بزيادة بلغت 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. ووصلت حركة الطائرات إلى 73,249 حركة، بنمو قدره 8.5%، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 64,237 طنًا، مسجّلة انخفاضًا نسبته 8.0%.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي: "يُشكّل كلُّ إنجازٍ نحققه في مطار الملكة علياء الدولي شهادةً على الثقة التي يضعها مسافرونا في البوابة الجوية الرئيسية للأردن. ويعكس هذا النمو المتواصل في الحركة الجوية مكانتنا الراسخة في المنطقة، وتفاني فرقنا وشركائنا الذين يعملون بلا كلل لتوفير رحلة سلسة ومرحِّبة تجعل المسافرين يشعرون كأنهم في بيتهم. ومع الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية لمطارنا، والالتزام المتزايد من شركات الطيران التي تختار التشغيل والتوسّع في مطار الملكة علياء الدولي، نواصل تركيزنا على الارتقاء بتجربة السفر وتلبية الاحتياجات المتغيّرة لمسافري اليوم".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية، وتم اختياره "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" مرتين.

عام 2022، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى شباط 2026). علاوةً على ذلك، حصل المطار عام 2025 للمرة الثانية على تصنيف الأربع نجوم من برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية، وحصد جائزة الابتكار التقني من مجلس المطارات الدولي بالشراكة مع أماديوس.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

