أعلنت أفنيو للتطوير العقاري، الشركة العقارية التي انطلقت من دبي، عن منح عقد أعمال البناء الرئيسي لمشروعها السكني الرائد أفنيو 888 في منطقة دبي الجنوب إلى شركة المسعود الوطنية للمقاولات العامة ذ.م.م.

يُعد أفنيو 888 مشروعاً سكنياً متكاملاً صُمم بعناية فائقة، ويتوزع على خمسة مبان عصرية، ويهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية عبر تحقيق التوازن وتعزيز الترابط الاجتماعي وترسيخ الحيوية المستدامة. ويرتكز المشروع على رؤية معمارية راقية وتخطيط مدروس، حيث يجمع بين الوحدات السكنية العصرية والمساحات المشتركة والمناطق الخضراء الواسعة، ليخلق بيئة سكنية متناغمة تنبض بالراحة وسهولة العيش اليومية.

يُعدُّ هذا المشروع جزءاً من خطة تطوير عقاري شاملة بقيمة 1.3 مليار درهم إماراتي، ما يشكل محطة بارزة في مسيرة أفنيو للتطوير العقاري نحو بناء وحدات سكنية تجمع بين جمال التصميم المعماري والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد.

وكانت مودو المرحلة الأولى من مشروع أفنيو 888، قد أُطلقت في يوليو 2025 إيذاناً بطرح عرض سكنيّ صُمم وفق رؤية مدروسة بعناية. وتعتمد هذه المرحلة على مفاهيم السكن المشترك والتجارب الجماعية، حيث تقدّم أسلوباً معيشياً معاصراً يشجع على التفاعل الاجتماعي مع الحفاظ على الخصوصية، ما يضمن نمط حياة أُسسه التواصل والرفاهية والتوازن.

يعكس اختيار شركة المسعود الوطنية للمقاولات العامة ذ.م.م. التزاماً مشتركاً بالدقة والجودة والتنفيذ المدروس. وبفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشاريع سكنية بارزة في دولة الإمارات، تتمتع شركة المسعود الوطنية للمقاولات العامة ذ.م.م بخبرة واسعة في إنجاز المشاريع السكنية المعقدة وفق أعلى المعايير.

يتوسط مشروع أفنيو 888 السكني موقعاً استراتيجياً ضمن منطقة دبي الجنوب السكنية سريعة النمو، متميزاً بقُربه من مطار آل مكتوم الدولي والمنظومة العمرانية المتكاملة للمنطقة. وتوفر منطقة دبي الجنوب مزيجاً متوازناً من المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، بما يدعم نهجاً مستقبلياً للحياة العصرية ويتماشى مع رؤية دبي طويلة الأمد للنمو المستدام.

وفي هذا السياق، قالت السيدة رشا حسن، الشريكة الإدارية في أفنيو للتطوير العقاري:

"يجسد مشروع أفنيو 888 إيماننا بأهمية إنشاء مجتمعات تضع الإنسان على رأس أولوياتها، وتُبنى على أسس من الوضوخ والنزاهة وتعتمد التصميم المستدام. إن شراكتنا مع شركة المسعود الوطنية للمقاولات العامة ذ.م.م تضمن تنفيذ رؤيتنا بعناية وحرفية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع المراحل."

انطلاقاً من فلسفة أفنيو للتطوير العقاري التي تضع الإنسان في صميم اهتماماتها، جرى تصميم مشروع أفنيو 888 كمجمّع سكنيّ يوازن بين روعة التصميم واحتياجات الحياة اليومية. يتألف المشروع من خمسة مبانٍ عصرية بارتفاع يصل إلى 11 طابقاً، تضم وحدات سكنية مصممة بدقة وتتميز بواجهات حديثة وتراسات مشتركة صُممت بحرفية فضلاً عن مساحات طبيعية مفتوحة تسهّل التجوال، وتوفر أماكن للتأمل والتواصل.

كما تؤدي الإضاءة دوراً أساسياً في مختلف أنحاء المشروع، حيث تُبرز التفاصيل المعمارية وتُسهم في خلق بيئات هادئة ومريحة داخل المساحات المشتركة. ويوفر المشروع، إلى جانب مجموعة مرافق مختارة بعناية، تجربة معيشية راقية ترتكز على التوازن والرفاهية والقيمة المستدامة على المدى الطويل.

من جانبه، قال نبيل مسيكه، الشريك الإداري في شركة المسعود الوطنية للمقاولات العامة ذ.م.م:

"يسرّنا تعييننا المقاول الرئيسي لمشروع أفنيو 888 الذي يجسد رؤية واضحة للسكن المعاصر، ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع أفنيو للتطوير العقاري لضمان تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة والإتقان."

نبذة عن أفنيو للتطوير العقاري:

تتجاوز أفنيو للتطوير العقاري مفهوم التطوير العقاري التقليدي، فهي تكرس جهودها لابتكار أسلوب حياة تتناغم فيه الراحة مع الرقي لخلق ذكريات أزلية. تأسست أفنيو للتطوير العقاري في دبي عام 2024، بالشراكة مع السيدة رشا حسن، برؤية تهدف إلى تصميم منازل ترتقي بتجربة الحياة اليومية. تؤمن أفنيو للتطوير العقاري بأن المنزل ليس مجرد مساحة سكنية، وإنما مكان يحتضن أجمل لحظات العمر. لذلك تعتمد في تصاميمها على النزاهة والدقة لتطوير مجمّعات راقية فارهة، حيث تبدو الفخامة طبيعية ويُستغل كل تفصيل لتحسين المعيشة والتواصل والاسترخاء.

نحن في أفنيو للتطوير العقاري، لا نبني وحدات سكنية فحسب، وإنما نصنع تجارب متكاملة تمزج بين الرقي والدفء، ليصبح كل منزل مساحة انتماء بدلاً من عنوان إقامة. ومن خلال التزامنا العميق بالتركيز على مفاهيم الراحة العصرية، نواصل في أفنيو للتطوير العقاري وضع معايير جديدة للحياة الملهمة في دبي، منزلاً استثنائياً تلو الآخر.

