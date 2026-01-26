تحسن ملحوظ في الأرباح التشغيلية: بلغ إجمالي الربح 126مليون درهم، فيما وصل الربح التشغيلي إلى 90 مليون درهم، ما يعكس كفاءة التشغيل، وانضباط إدارة التكاليف، وقابلية نموذج الأعمال للتوسع.

مركز مالي متين وقاعدة رأسمالية قوية: بلغ إجمالي الأصول 481 مليون درهم، مدعوماً بحقوق ملكية بلغت 337 مليون درهم، بما يعزز الاستقرار المالي للشركة وقدرتها على دعم النمو المستقبلي.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سواعد القابضة، الشركة الرائدة في مجال حلول وخدمات القوى العاملة، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات (ADX: ESG)، عن نتائجها المالية للعام 2025، والتي تعكس أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، ونمواً مستداماً، الى جانب استمرار الطلب عبر مختلف قطاعات أعمالها.

وخلال السنة المالية 2025، حققت سواعد إيرادات إجمالية بلغت 414 مليون درهم، ما يؤكد قوة مركزها التنافسي، ومرونة نموذج أعمالها، وقدرتها على تحقيق نمو منضبط في بيئة تشغيلية متغيرة. كما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 83 مليون درهم، مدعومة بتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط المالي، وإدارة فعّالة للتكاليف.

وبلغ إجمالي الربح الإجمالي 126 مليون درهم، فيما وصل الربح التشغيلي إلى 90 مليون درهم، ما يعكس قدرة الشركة على توسيع نطاق عملياتها مع الحفاظ على هوامش ربح قوية. واعتباراً من 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي الأصول 481 مليون درهم، مدعوماً بحقوق ملكية قوية بقيمة 337 مليون درهم، ما يعزز صلابة المركز المالي والاستقرار طويل الأجل.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً باستمرار الطلب على حلول القوى العاملة في القطاعات الرئيسية، إلى جانب التزام سواعد بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والامتثال، والالتزام بالأطر التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وسوق العمل.

وقال عبدالله الراشدي، رئيس مجلس إدارة سواعد: "تعكس نتائج السنة المالية 2025 متانة الأسس التشغيلية والمالية لشركة سواعد، ورؤيتنا الاستراتيجية طويلة الأمد. ونواصل التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول قوى عاملة موثوقة ومتوافقة مع أعلى معايير الحوكمة والاحترافية."

وأضاف أيسر الحاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سواعد: "يؤكد الأداء المالي القوي لعام 2025 فعالية نموذج أعمال الشركة، والانضباط التشغيلي، والثقة المستمرة من عملائنا. ونركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير قدراتنا المؤسسية، إلى جانب الاستثمار في كوادرنا وأنظمتنا وعملياتنا، بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل."

تواصل سواعد تركيزها على تعزيز قدراتها الأساسية، وتوسيع محفظة خدماتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع الاستمرار في الاندماج ضمن الاستراتيجية العامة لمجموعة إس جي ستاليونز الإمارات والأهداف الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

