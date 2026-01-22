دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرّمت هيئة كهرباء ومياه دبي 80 من مورديها المتميزين، تقديراً لالتزامهم بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ولدورهم كشركاء استراتيجيين يسهمون في تميز الهيئة وترسيخ تنافسية دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تكريم الهيئة لشركائها من الموردين يأتي تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة ودورهم المحوري في دعم مسيرة تميز الهيئة، ويعكس إيمان الهيئة بأن النجاحات التي تحققها هي ثمرة تعاون وثيق مع شركاء يتمتعون بالكفاءة، والالتزام، والقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة.

وأضاف معالي الطاير: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أرسى دعائم بيئة أعمال عالمية تتسم بالمرونة والتنافسية رسخت مكانة دبي كمركز عالمي جاذب للاستثمارات ومحفز للابتكار. كما تنسجم جهودنا مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تركز على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم جاهزية الإمارة لمتطلبات المستقبل."

وتابع معالي الطاير: "تستلزم التغيرات العالمية إعادة تعريف مفهوم الشراكة، والانتقال به من إطار تقليدي إلى نموذج أكثر مرونة، يقوم على الاستعداد للمستقبل، والقدرة على التكيّف، وتسريع وتيرة الإنجاز. وفي هذا السياق، تواصل دبي، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، الاستثمار في تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الذكية، والحلول المتقدمة، بما يضمن استدامة الخدمات، ومرونة سلاسل التوريد، ورفع كفاءة العمليات عبر مختلف القطاعات الحيوية. وانطلاقاً من هذه التوجهات، نعتمد في الهيئة نموذج تشغيلي متكامل يعتمد على الابتكار والاستباقية وتوظيف الحلول الذكية، في منظومة عملنا الداخلية وكذلك في تعاملنا مع شركائنا من المورّدين. ونؤمن بأن المورد القادر على تبنّي التحول الرقمي، وتطبيق التقنيات المتقدمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، شريك أساسي في دعم استمرارية الأعمال وتحقيق التميز في الخدمات."

وأكد معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية لضمان أعلى مستويات الشفافية وسرعة الإجراءات وتكافؤ الفرص، بما يسهّل أعمال شركائها ويتيح لهم التركيز على الابتكار وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. كما تولي الهيئة أهمية كبيرة للتواصل المستمر مع شركائها، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتطوير آليات التعاون بما يلبي احتياجاتهم ويتخطى توقعاتهم. وأشار معاليه إلى أن الاستدامة أصبحت معياراً رئيسياً يحكم مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ. ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة بشكل وثيق مع شركائها على دمج مبادئ الاستدامة في سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والمساهمة في خفض الانبعاثات.

وفي ختام كلمته، دعا معالي سعيد الطاير موردي الهيئة لمواصلة جهودهم المميزة بروح الشراكة والطموح والمسؤولية المشتركة، ومواصلة التعاون البنّاء بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء مستقبل أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.

من جهتهم، أعرب الموردون عن اعتزاز بشراكتهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي وأشادوا بالبيئة المؤسسية المتطورة التي توفرها الهيئة، وبمستوى الحوكمة والشفافية، وسرعة الإجراءات، والدعم المستمر الذي يساعدهم على النمو والابتكار، مؤكدين أن تكريمهم يمثل حافزاً إضافياً لهم لمواصلة تطوير منظومة العمل، وتعزيز الثقة المتبادلة، وترسيخ نموذج شراكة مستدام يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

