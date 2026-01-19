الرياض: أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن تسلم طائرته رقم 61 من طراز إيرباص A320neo في مطار الملك خالد الدولي بالرياض مطلع يناير الجاري 2026، لتكون أحدث إضافة إلى أسطوله، وأول طائراته ذات الجيل الجديد من المقصورة والمقاعد الأكثر راحة والأخف وزناً، والمصممة لإثراء تجربة السفر لضيوفه المسافرين، ولدعم كفاءة استهلاك الوقود وفق برنامج الاستدامة للشركة.

وطُوّرت المقاعد الجديدة بالتعاون مع شركة سافران العالمية، وتشمل مزاياها ثمان خصائص وهي: حوامل مدمجة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومنافذ شحن USB من النوع A وC عالية السرعة بقدرة 60 واط، وطاولات طعام أكبر، وجيب مخصص للكتب والمجلات، ومشجب للمعاطف، بالإضافة إلى مزايا مقاعد درجة البريميوم، التي توفر مساحة أوسع بين المقاعد، ومساند رأس قابلة للتعديل، وفاصل للمقعد الأوسط لتوفير مساحة جلوس مثالية.

كما زودت مقصورة الطائرة بأدراج تخزين علوية كبيرة الحجم لتخزين الأمتعة توفر مساحة أكبر بنسبة 40% من النسخة الحالية من أسطول طيران ناس. ويتيح هذا التحسين سلاسة في عملية صعود الركاب والجلوس إلى مقاعدهم، ويضمن توفير مساحة كافية لأمتعة المقصورة، مما يرتقي بتجربة السفر بشكل عام.

ومع استلام أحدث طائرة من طراز A320neo، يرتفع عدد طائرات هذا الطراز الحديث إلى 61 طائرة ضمن أسطول طيران ناس المكون بالكامل من طائرات إيرباص، والذي يضم حاليًا 67 طائرة، بما في ذلك أربع طائرات A320ceo وطائرتين عريضتي البدن A330neo.

ويأتي تحديث وتوسيع الأسطول في إطار خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع ومضاعفة حجم أسطوله بهدف الوصول إلى 160 طائرة بحلول 2030، إذ رفع في العام 2024 حجم طلبياته لشراء الطائرات من شركة أيرباص إلى 280 طائرة منها 30 طائرة عريضة البدن من طراز أيرباص أي 330 إضافة إلى 250 طائرة من عائلة أيرباص 320.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل حالياً 156 خط سير إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

-انتهى-

#بياناتشركات