مجموعة محدودة تضم 112 وحدة سكنية في ميدان ، المنطقة 11، تشمل تاون هاوس من أربع غرف نوم وفيلات واجهة مائية من خمس وست غرف نوم، بأسعار تبدأ من 7.94 مليون درهم

أول مجتمع سكني متكيّف مع المناخ في دبي، يدمج الاستدامة والتصميم المستوحى من العمارة البريطانية وقابلية العيش طويلة الأمد ضمن مخطط عمراني قائم على البحيرات

دبي - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة ليوس للتطوير العقاري عن إحرازها تقدماً ثابتاً في أعمال البناء في مشروع «نايتس بريدج»، المشروع السكني البارز في ميدان، المنطقة 11، وأول مجتمع سكني متكيّف مع المناخ في دبي يركز على أسلوب الحياة الصحي. ويأتي هذا التحديث بعد استمرار التقدم الفعلي والطلب القوي في السوق، حيث تم بيع 78% من الوحدات قبل موعد الاكتمال المحدد في الربع الأخير من العام 2027.

وبوصفه مجتمعاً سكنياً بوتيكياً متميزاً على الواجهة المائية، ومستلهماً من التراث المعماري البريطاني، يضم مشروع «نايتس بريدج» 112 وحدة سكنية حصرية، تشمل فيلات واجهة مائية من خمس وست غرف نوم، إلى جانب وحدات تاون هاوس من أربع غرف نوم، بأسعار تبدأ من 7.94 مليون درهم إماراتي، مع طرحها ضمن خطة دفع حصرية بنسبة 50:50. ومن خلال المخطط الرئيسي القائم على البحيرات، يجمع المشروع بين التقنيات البيئية المتقدمة والتصميم الخالد، واضعاً مفهومي العافية والاستدامة في صميم تجربة المعيشة اليومية.

وقال جيك جاكوبس، الرئيس التنفيذي لشركة ليـوس للتطوير العقاري: "يعكس مشروع نايتس بريدج التطور الذي يشهده القطاع السكني في دبي، حيث بات المشترون يركزون بشكل متزايد على المجتمعات المصممة لتقديم أداء مستدام على المدى الطويل، بيئياً واجتماعياً واقتصادياً. وقد انصب تركيزنا في هذا المشروع على توفير بيئة متكيّفة مع المناخ تستجيب لمتطلبات دبي المستقبلية، مع تقديم تجربة معيشية ترتكز على الجودة والاستدامة والقيمة طويلة الأمد".

ومن الناحية المعمارية، يمزج «نايتس بريدج» بين الأناقة البريطانية الكلاسيكية والابتكار العصري. وتُسهم النوافذ البارزة المصممة على طراز «باي» في تعزيز الإضاءة الطبيعية، فيما تدعم الأشكال المنحنية والمواد المختارة بعناية كفاءة العزل الحراري والتحكم في المناخ. وقد صُممت المساحات الداخلية باستخدام مواد مستدامة وقابلة للتحلل الحيوي، بإشراف نخبة من المصممين البريطانيين، مع تشطيبات تعتمد على الألوان الطبيعية ولمسات من الرخام والخشب، إلى جانب مطابخ حديثة تعكس الحرفية العالية ومتطلبات أسلوب الحياة المعاصر.

ويتميّز المشروع بنهج تصميم متكيّف مع المناخ، حيث تُخصص أكثر من 70% من مساحة المجمع للمساحات الخضراء والمفتوحة. وتشمل العناصر البيئية المستدامة البحيرات المتجددة، والشلالات لإعادة الأكسجين، والمسارات المظللة للمشاة، والهندسة المعمارية المتوافقة مع ظروف المناخ، وذلك من أجل تعزيز راحة السكان وتقليل الأثر البيئي. وحصل المشروع على تقدير القطاع ، حيث حاز "نايتس بريدج" على جائزة "المشروع المستدام للعام 2025" من مجلة "كونستراكشن ويك ميدل إيست"، إلى جانب ترشيحات لجائزة "أفضل مشروع على الخارطة للعام 2025"، وجائزة "المشروع المستدام للعام 2025"، وجائزة "المشروع السكني في دبي 2024–2025" من جوائز دبي العقارية.

ويقدم هذا المجتمع السكني مجموعة متكاملة من المرافق القائمة على مفهوم العافية، تشمل بحيرات صالحة للسباحة، ومسارات للجري، ومساحات لممارسة اليوغا مستوحاة من ممارسات «رافا» اليابانية، وسينما خارجية، وحدائق للزراعة والحصاد، ومناطق مخصصة لمراقبة النجوم، ومرافق عافية خاصة، إلى جانب منازل ذكية بالكامل مزودة بأنظمة أمن وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتسهم هذه المرافق في ترسيخ مكانة «نايتس بريدج» كبيئة سكنية مستقبلية تدعم التوازن بين الصحة الجسدية والنفسية والبيئية.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي في قلب ميدان – المنطقة 11، مع سهولة الوصول المباشر إلى شبكات الطرق الرئيسية في دبي، بما في ذلك طريقي E66 وE311، ما يضمن الربط السلس مع أبرز مراكز الأعمال والوجهات الحيوية في الإمارة، ويعزز جاذبية المشروع لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

ومن خلال الجمع بين معايير الاستدامة ومفاهيم العافية والتميّز المعماري ضمن بيئة مخطط رئيسي متكامل، يعكس «نايتس بريدج» رؤية ليوس للتطوير العقاري في ابتكار مجتمعات سكنية تستجيب لتطور أنماط الحياة في دبي، مع تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل.

نبذة عن ليوس للتطوير العقاري

ليوس للتطوير العقاري هي شركة التطوير العقاري البريطانية الوحيدة التي حققت نجاحاً استثنائياً في سوق العقارات السكنية الرئيسي الشديد التنافسية في دبي. بفضل تاريخها العريق والتراث البريطاني المرموق ومحفظتها المتميزة من المشاريع البارزة في لندن، نجحت "ليوس" في ترسيخ مكانتهاكأسرع مطوّر عقاري يحصل على صفة "المطوّر الرئيسي" في دبي، واضعة بذلك معايير جديدة في السرعة والابتكار والتنفيذ.

تتخصص ليوس للتطوير العقاري، الراعي الرسمي لنادي "بورنموث" في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، مقدمةً باقة متكاملة من الخدمات، تشمل توفير الأراضي وإدارة الأصول. مع محفظة متنامية من المجمعات السكنية عالمية المستوى فيمنطقة ميدان، وقرية جميرا الدائرية، وقرية جميرا المثلثة، ودبي لاند، وغرينوود رويال، تواصل "ليوس" إعادة تعريف معايير العقارات العالمية، جامعةً بين التميز البريطاني الأصيل والأداء الاستثنائي.

للمزيد من المعلومات عن ليوس للتطوير العقاري، يُرجى زيارة: https://leosdevelopments.com

-انتهى-

