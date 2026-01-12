قامت شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلى للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر - تمكين ش.م.م. والبالغ حجمه 777 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 920 مليون جم والمحالة من شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر - تمكين ش.م.م.

كما قام البنك الأهلى المصري وبنك القاهرة و بنك قناة السويس بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار هذا وقد قام البنك الأهلى المصري بدور متلقي الاكتتاب و قام بنك السويس بدور أمين الحفظ و وقام مكتب معتوق بسيونى و حناوى بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 252 مليون جنيه مدتها 6 شهر، والثانية بقيمة 292 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والثالثة بقيمة 233 مليون جنيه مدتها 21 شهر، وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1 ، الشريحة الثانية على تصنيف P1، الشريحة الثالثة على تصنيف A-.

عن الأهلى فاروس

تعد الأهلى فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب و التي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري احد بنوك الإستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات الماليه و الاستثمارات في سوق المال المصري العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإندماجات و الإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الاهلي المصري و تحتل الشركة مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار، و تداول الاوراق الماليه والبحوث، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.

