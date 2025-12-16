دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بالما للتطوير"، المطور العقاري الرائد في دولة الإمارات، عن تعيين شركة "خانصاحب للهندسة المدنية" بعقد إنشاءات تبلغ قيمته 760 مليون درهم لتولي الأعمال الإنشائية لبرج "ويست ريزيدنس"، المؤلف من 46 طابقاً، ضمن المرحلة الأولى من مشروع "سيرينيا ديستريكت" في جزر جميرا. ويمثل هذا التعيين امتداداً لشراكة راسخة بين الطرفين تمتد لأكثر من عقد من الزمن، ويجسد حرص "بالما للتطوير" على اختيار شركاء يتمتعون بخبرة راسخة وقدرة على تنفيذ المشاريع السكنية وفق أعلى المعايير.

ويضم "سيرينيا ديستريكت"، المجمع السكني المتكامل الذي تبلغ قيمته 5 مليارات درهم، 6 أبراج سكنية مصممة بعناية حول ست مناطق نمط حياة مميزة تشمل: "نادي سيرينيا سيجنتشر"، ومنطقة الصحة والتواصل الاجتماعي، ومساحات الرياضة والأنشطة، وواحة العائلة، ومنطقة استكشاف الطبيعة، ومنتجع العافية. ويعتبر "ويست ريزيدنس" أول برج في هذا المشروع، ويقدم 411 شقة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى شقتين فاخرتين من فئة بنتهاوس في الطابق العلوي.

وقال كريم درباس، الرئيس التنفيذي لشركة بالما للتطوير: "أصبحت علامة سيرينيا خياراً موثوقاً للمقيمين والمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والجودة والقيمة طويلة الأمد. وتؤكد النتائج التي حققناها في مشاريعنا السابقة قوة هذا النهج. ومع انتقالنا للمرحلة التالية في المشروع، نضع ثقتنا الكاملة في شركة خانصاحب التي تدرك جيداً جوهر علامة سيرينيا، الذي ينعكس في كل مرحلة من مراحل هذا المشروع."

من جانبه، قال حسن نيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بانيان": "نؤمن أن تطوير المجتمعات السكنية المتميزة يبدأ من اختيار المواقع المناسبة والشركاء القادرين على تحقيق رؤيتنا. وتفخر بنيان وبالما للتطوير بتعيين شركة خانصاحب، التي رافقتنا لسنوات طويلة، كشريك لنا في تطوير هذا المشروع. نحن على ثقة تامة بقدرتها على إنجاز مشروع سيرينيا ديستريكت - ويست ريزيدنس بنفس الدقة والحرفية العالية التي ساهمت في نجاح مشاريعنا السابقة. ويشكل تعيينها في المشروع امتداداً لعلاقة مبنية على الثقة وجودة التنفيذ."

كما قال طارق خانصاحب، رئيس مجلس إدارة خانصاحب للهندسة المدنية: "بدأت شراكتنا مع بالما للتطوير وبنيان قبل أكثر من عشرة أعوام، ولا تزال علاقة نعتز بها. تحمل مشاريع سيرينيا دائماً رؤية واضحة ومستويات تنفيذ عالية تتماشى مع طريقتنا في العمل. ومع تقدم أعمال ويست ريزيدنس، نركز على البناء المتقن وتقديم مشروع يضيف قيمة مميزة للمشهد العمراني في دبي".

ويأتي دور "خانصاحب" في المشروع استكمالاً لمسيرة تعاون ناجحة؛ إذ نفّذت الشركة سابقاً مشروع "سيرينيا ريزيدنسز"، وهي حالياً تتولى تنفيذ "سيرينيا ليفينج" في نخلة جميرا. ومع تاريخ يمتد منذ عام 1935، اكتسبت "خانصاحب" سمعة قوية في إدارة المشاريع الكبيرة والتعامل معها بدقة عالية في الجودة والسلامة والالتزام بالمواعيد، التي تتوافق بشكل وثيق مع المعايير المتوقعة لمشروع سيرينيا ديستريكت.

ويتميز مشروع سيرينيا ديستريكت بموقع استراتيجي في جزر جميرا، حيث يوفر توازناً مثالياً بين الحياة العصرية والهدوء، على بُعد دقائق فقط من أبراج بحيرات جميرا ومركز دبي للسلع المتعددة وأب تاون ومرسى دبي. كما يمتاز بمسارات للمشي تمتد على 20 كيلومتراً، ما يعزّز أسلوب حياة نشطاً في الهواء الطلق. وتكتمل الجمالية المعمارية للمشروع بوجود واجهة مستوحاة من عناصر الطبيعة، تتغيّر ملامحها بانسيابية خلال اليوم لتمنح المبنى حضوراً أنيقاً ومتجدداً.

-انتهى-

#بياناتشركات